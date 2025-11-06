อุกอาจ 2 คนร้ายบุกชิงทอง เจอเจ้าของร้านคนจริง จนวิ่งป่าราบ สารภาพหาเงินไปใช้หนี้พนัน

อุกอาจ 2 คนร้ายบุกชิงทอง เจอเจ้าของร้านชักปืนขู่ วิ่งหนีป่าราบ เจอรวบตัวได้ใน 40 นาที สารภาพต้องการเงินไปใช้หนี้พนัน เลยชวนลูกเลี้ยงมาปล้นทอง
ภาพจาก เรื่องเล่าเช้านี้
วานนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) เฟซบุ๊ก จันทบุรี แจ้งข่าว มีรายงานเหตุคนร้ายพยายามชิงทองภายในร้าน แม่กิมเตียง สาขาหนองคล้า ในพื้นที่ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี แต่ 2 คนร้ายยังไม่ทันได้ทรัพย์สินไป เนื่องจากเจ้าของร้านตั้งสติได้ทันและชักอาวุธปืนขู่ ทำให้คนร้ายรีบหลบหนีไป โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 13.50 น.
โดยก่อนเกิดเหตุ กล้องวงจรปิดจับภาพชายเสื้อสีน้ำเงิน ซึ่งทำทีเป็นลูกค้ามาดูทอง จากนั้นไม่นานผู้ก่อเหตุอีกรายซึ่งใส่หมวกไหมพรมก็เข้ามาทุบตู้ทอง แต่ถูกเจ้าของร้านชักปืนขู่ จนรีบหนีออกจากร้านโดยไม่ได้ทองไป แต่พบว่าเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยระหว่างต่อสู้ขัดขวางการก่อเหตุ
สอบสวนเบื้องต้น นายโมบินสารภาพว่าตนเองมีหนี้พนัน จึงวางแผนปล้นทองกับลูกเลี้ยงเพื่อนำทองไปขายใช้หนี้พนัน แต่กลับผิดพลาดเนื่องจากเจ้าของร้านตั้งสติได้ทันและชักปืนขู่ ทำให้ตกใจวิ่งหนีออกจากร้าน
ทั้งนี้ ทางตำรวจกำลังสอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อขยายผลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอื่นหรือเป็นแก๊งตระเวนก่อเหตุหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบของกลางและกล้องวงจรปิดเพิ่มเติม
