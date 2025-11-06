ลุงวัย 86 มาขับอูเบอร์ ตัวจริงไม่ธรรมดา ที่แท้นักธุรกิจใหญ่ มีกิจการในเครือเพียบ รวยแถมใจดี บริษัททำยอดขายปีละ 5.7 พันล้าน คนอึ้ง มาขับอูเบอร์เอาสังคมชัด ๆ
ภาพจาก Instagram financewithnav
เมื่อพูดถึงใครสักคนที่มาขับอูเบอร์ (Uber) คนส่วนมากก็คงไม่ได้คิดไปว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีเบื้องหลังไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าบางคนอาจเป็นนักธุรกิจใหญ่ตัวจริง ระดับท่านประธานมาเอง
ล่าสุด (1 พฤศจิกายน 2568) เว็บไซต์ The Indian Express รายงานเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลขณะนี้ เมื่อ นาฟ ซาห์ นักธุรกิจชาวอินเดีย เพิ่งนำประสบการณ์สุดพิเศษที่เขาพบเจอระหว่างการเดินทางโดยอูเบอร์ ในประเทศฟิจิ มาแชร์ให้ชาวเน็ตได้ติดตามกัน จนกลายมาเป็นไวรัลสุดทึ่ง
โดยระหว่างอยู่บนรถ ซาห์ พูดคุยกับคนขับวัย 86 ปี และถามว่า "คุณจ่ายบิลต่าง ๆ ของคุณนยังไง" ซึ่งก็เป็นการถามไถ่ถึงเรื่องปากท้องและการใช้ชีวิตทั่วไป แต่ใครจะคิดว่าลุงคนขับกลับตอบมาด้วยความมั่นใจว่า
ภาพจาก Instagram financewithnav
"ผมเป็นนักธุรกิจครับ บริษัทผมทำยอดขายได้ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.7 พันล้านบาท)" ก่อนจะเผยว่า ในทุก ๆ ปี เขายังให้ทุนการศึกษาแก่เด็กสาว 24 คน ต่อเนื่องมานาน 10 ปีแล้ว โดยเงินทั้งหมดนั้นมาจากรายได้ที่เขาขับอูเบอร์
"ผมมีลูกสาว 3 คน ผมให้การศึกษาดี ๆ แก่พวกเธอ พวกเธอทำได้ดีมาก ผมเลยคิดว่าถ้าผมสามารถช่วยเด็กสาวคนอื่น ๆ ให้บรรลุความฝันได้ แล้วทำไมผมจะไม่ทำล่ะ ?" คุณลุงกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
เมื่อคุยกันต่อไป คุณลุงก็ได้พูดถึงธุรกิจของเขาให้ฟังมากขึ้นว่า "เราเป็นเจ้าของร้านอัญมณี 13 แห่ง ร้านอาหาร 6 แห่ง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และซูเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่ง" และเมื่อถามว่าคุณลุงเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจทั้งหมดนั้นหรือไม่ คุณลุงก็ตอบกลับอย่างภาคภูมิใจว่า "พ่อผมเริ่มกิจการเหล่านั้นมาในปี 2472 ด้วยเงินเล็กน้อยที่เขามี"
ภาพจาก Instagram financewithnav
ซาห์ อัปโหลดคลิปที่เขาพูดคุยกับคุณลุงอูเบอร์ พร้อมระบุข้อความว่า "ผู้ชายคนหนึ่ง ที่เคยเห็นโลกมาหมดแล้วทั้งความมั่งคั่ง ธุรกิจ มรดก แต่ยังยึดมั่นในความเมตตาและจุดมุ่งหมาย เขาช่วยย้ำเตือนผมว่า ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การที่คุณจะปีนขึ้นไปสูงแค่ไหน แต่คือการที่คุณยกระดับผู้คนได้มากเท่าไหร่ระหว่างทางของคุณ"
คลิปนี้กลายเป็นไวรัลในเวลาไม่นาน และได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก โดยมีชาวเน็ตอีกคนมาแชร์ว่า "เขาเป็นคนขับอูเบอร์ของฉัน จากสนามบินเมื่อปีก่อน ผู้ชายดี ๆ บทสนทนาที่ยอดเยี่ยม เขายังช่วยฉันยกกระเป๋าขึ้นและลงจากรถด้วย โดยบอกฉันว่าผู้หญิงไม่ควรต้องทำสิ่งนี้"
ขณะที่อีกคนมองว่า ลุงคนนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาขับอูเบอร์สักนิด แต่เขายังทำเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงตัวเขากับผู้คน บางทีอาจจะทำให้เขาได้รับไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ หรือทำให้จิตใจของเขายังมีความกระตือรือร้น
ขอบคุณข้อมูลจาก The Indian Express