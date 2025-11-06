HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ลุงวัย 86 ขับอูเบอร์ ทึ่งตัวจริงไม่ธรรมดา มหาเศรษฐีใจบุญตัวจริง คนแซวมาทำเอาสังคม


          ลุงวัย 86 มาขับอูเบอร์ ตัวจริงไม่ธรรมดา ที่แท้นักธุรกิจใหญ่ มีกิจการในเครือเพียบ รวยแถมใจดี บริษัททำยอดขายปีละ 5.7 พันล้าน คนอึ้ง มาขับอูเบอร์เอาสังคมชัด ๆ 

ลุงขับอูเบอร์ เศรษฐีตัวจริง
ภาพจาก Instagram financewithnav

          เมื่อพูดถึงใครสักคนที่มาขับอูเบอร์ (Uber) คนส่วนมากก็คงไม่ได้คิดไปว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีเบื้องหลังไม่ธรรมดา เรียกได้ว่าบางคนอาจเป็นนักธุรกิจใหญ่ตัวจริง ระดับท่านประธานมาเอง 
          
          ล่าสุด (1 พฤศจิกายน 2568) เว็บไซต์ The Indian Express รายงานเรื่องราวที่ได้รับความสนใจบนโลกโซเชียลขณะนี้ เมื่อ นาฟ ซาห์ นักธุรกิจชาวอินเดีย เพิ่งนำประสบการณ์สุดพิเศษที่เขาพบเจอระหว่างการเดินทางโดยอูเบอร์ ในประเทศฟิจิ มาแชร์ให้ชาวเน็ตได้ติดตามกัน จนกลายมาเป็นไวรัลสุดทึ่ง 
          
          โดยระหว่างอยู่บนรถ ซาห์ พูดคุยกับคนขับวัย 86 ปี และถามว่า "คุณจ่ายบิลต่าง ๆ ของคุณนยังไง" ซึ่งก็เป็นการถามไถ่ถึงเรื่องปากท้องและการใช้ชีวิตทั่วไป แต่ใครจะคิดว่าลุงคนขับกลับตอบมาด้วยความมั่นใจว่า 
         
ลุงขับอูเบอร์ เศรษฐีตัวจริง
ภาพจาก Instagram financewithnav

          "ผมเป็นนักธุรกิจครับ บริษัทผมทำยอดขายได้ 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 5.7 พันล้านบาท)" ก่อนจะเผยว่า ในทุก ๆ ปี เขายังให้ทุนการศึกษาแก่เด็กสาว 24 คน ต่อเนื่องมานาน 10 ปีแล้ว โดยเงินทั้งหมดนั้นมาจากรายได้ที่เขาขับอูเบอร์ 
          
          "ผมมีลูกสาว 3 คน ผมให้การศึกษาดี ๆ แก่พวกเธอ พวกเธอทำได้ดีมาก ผมเลยคิดว่าถ้าผมสามารถช่วยเด็กสาวคนอื่น ๆ ให้บรรลุความฝันได้ แล้วทำไมผมจะไม่ทำล่ะ ?" คุณลุงกล่าวพร้อมรอยยิ้ม
          
          เมื่อคุยกันต่อไป คุณลุงก็ได้พูดถึงธุรกิจของเขาให้ฟังมากขึ้นว่า "เราเป็นเจ้าของร้านอัญมณี 13 แห่ง ร้านอาหาร 6 แห่ง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และซูเปอร์มาร์เก็ต 4 แห่ง" และเมื่อถามว่าคุณลุงเป็นคนเริ่มต้นธุรกิจทั้งหมดนั้นหรือไม่ คุณลุงก็ตอบกลับอย่างภาคภูมิใจว่า "พ่อผมเริ่มกิจการเหล่านั้นมาในปี 2472 ด้วยเงินเล็กน้อยที่เขามี"

ลุงขับอูเบอร์ เศรษฐีตัวจริง
ภาพจาก Instagram financewithnav
          
          ซาห์ อัปโหลดคลิปที่เขาพูดคุยกับคุณลุงอูเบอร์ พร้อมระบุข้อความว่า "ผู้ชายคนหนึ่ง ที่เคยเห็นโลกมาหมดแล้วทั้งความมั่งคั่ง ธุรกิจ มรดก แต่ยังยึดมั่นในความเมตตาและจุดมุ่งหมาย เขาช่วยย้ำเตือนผมว่า ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่การที่คุณจะปีนขึ้นไปสูงแค่ไหน แต่คือการที่คุณยกระดับผู้คนได้มากเท่าไหร่ระหว่างทางของคุณ"
          
          คลิปนี้กลายเป็นไวรัลในเวลาไม่นาน และได้รับเสียงชื่นชมอย่างมาก โดยมีชาวเน็ตอีกคนมาแชร์ว่า "เขาเป็นคนขับอูเบอร์ของฉัน จากสนามบินเมื่อปีก่อน ผู้ชายดี ๆ บทสนทนาที่ยอดเยี่ยม เขายังช่วยฉันยกกระเป๋าขึ้นและลงจากรถด้วย โดยบอกฉันว่าผู้หญิงไม่ควรต้องทำสิ่งนี้"
          
          ขณะที่อีกคนมองว่า ลุงคนนี้ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาขับอูเบอร์สักนิด แต่เขายังทำเพื่อที่จะได้เชื่อมโยงตัวเขากับผู้คน บางทีอาจจะทำให้เขาได้รับไอเดียธุรกิจใหม่ ๆ หรือทำให้จิตใจของเขายังมีความกระตือรือร้น 

ขอบคุณข้อมูลจาก The Indian Express 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ลุงวัย 86 ขับอูเบอร์ ทึ่งตัวจริงไม่ธรรมดา มหาเศรษฐีใจบุญตัวจริง คนแซวมาทำเอาสังคม โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:57:28 2,422 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย