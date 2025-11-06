ไอดอลสาวโพสต์ภาพไปดูหนัง แฟนคลับตาดีซูมเงาในแก้วเห็นผู้ชาย สุดท้ายโดนปลด

ไอดอลสาวญี่ปุ่นวัย 17 ปี โพสต์ภาพไปดูหนัง แฟนคลับตาดี ซูมเงาสะท้อนในแก้วเห็นผู้ชาย กลายเป็นดราม่าเดือด สุดท้ายโดนปลด
ภาพจาก X@azu_heroines
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น เมื่อ ฟูจิซากิ อาซุ (Fujisaki Azu) วัย 17 ปี สมาชิกวงไอดอล HEROINES Kenkyuusei ถูกประกาศให้ยุติบทบาทและปลดออกจากวง ภายหลังจากเธอโพสต์ภาพตอนกำลังจะไปดูภาพยนตร์ แต่มีคนตาดีซูมเงาในแก้ว ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงา "ผู้ชาย" จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือด
ภาพจาก X@azu_heroines
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า ก่อนหน้านี้ ฟูจิซากิ ได้อัปโหลดภาพถ่ายขณะเตรียมตัวไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดยถือถาดป๊อปคอร์นและแก้วเครื่องดื่ม เธอโพสท่ายิ้มน่ารักให้กล้อง ซึ่งภาพถ่ายนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่ปรากฏว่าหลังจากเธอโพสต์กลับกลายเป็นประเด็นมีผู้เข้าไปคอมเมนต์และรีโพสต์จำนวนมาก
ภาพจาก X@azu_heroines
ภาพจาก X@azu_heroines
จนในที่สุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บัญชีทางการของวง HEROINES Kenkyuusei ได้เผยแพร่ประกาศระบุว่า "ฟูจิซากิ อาซุ สมาชิกวง ได้ละเมิดกฎสำคัญข้อหนึ่ง หลังจากการประเมินอย่างรอบคอบแล้ว เราได้ตัดสินใจว่าเธอจะออกจากวงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้" อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ไม่ได้ระบุรายละเอียดของการละเมิดดังกล่าว
ต่อมา ฟูจิซากิ ได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านบัญชีโซเชียล (ซึ่งถูกปิดไปในภายหลัง) กล่าวว่า "ฉันเสียใจจริง ๆ ที่การกระทำอันหุนหันพลันแล่นของฉันทำให้แฟนคลับ สมาชิกในวง และผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกเสียใจ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ฉันเสียใจจริง ๆ"
อย่างไรก็ตาม ทั้งแถลงการณ์ของวงและคำขอโทษส่วนตัวของ ฟูจิซากิ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการละเมิดกฎดังกล่าว แต่หลายคนเชื่อว่าเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น การประกาศออกอย่างกะทันหันของเธอไม่เพียงแต่สร้างความตกใจให้กับสมาชิกในวง แต่ยังทำให้แฟน ๆ บางส่วนรู้สึกผิดหวัง ในขณะที่อีกส่วนยังคงเข้าใจและให้กำลังใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT
ภาพจาก X@azu_heroines
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ CTWANT รายงานว่า เกิดประเด็นดราม่าร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น เมื่อ ฟูจิซากิ อาซุ (Fujisaki Azu) วัย 17 ปี สมาชิกวงไอดอล HEROINES Kenkyuusei ถูกประกาศให้ยุติบทบาทและปลดออกจากวง ภายหลังจากเธอโพสต์ภาพตอนกำลังจะไปดูภาพยนตร์ แต่มีคนตาดีซูมเงาในแก้ว ซึ่งเชื่อว่าเป็นเงา "ผู้ชาย" จนกลายเป็นประเด็นถกเถียงดุเดือด
ภาพจาก X@azu_heroines
ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า ก่อนหน้านี้ ฟูจิซากิ ได้อัปโหลดภาพถ่ายขณะเตรียมตัวไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ โดยถือถาดป๊อปคอร์นและแก้วเครื่องดื่ม เธอโพสท่ายิ้มน่ารักให้กล้อง ซึ่งภาพถ่ายนี้ดูเหมือนจะเป็นภาพธรรมดาทั่ว ๆ ไป แต่ปรากฏว่าหลังจากเธอโพสต์กลับกลายเป็นประเด็นมีผู้เข้าไปคอมเมนต์และรีโพสต์จำนวนมาก
ภาพจาก X@azu_heroines
ภาพจาก X@azu_heroines
เหล่าชาวเน็ตและแฟนคลับช่างสังเกตได้ซูมเงาสะท้อนบนฝาแก้วโคล่า จนดูเหมือนจะเห็นว่า มีผู้ชายเป็นผู้ถ่ายภาพให้เธอ เรื่องราวนี้จึงกลายเป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ แม้ว่าบางคนจะเข้าใจว่าเป็นภาพส่วนตัว แต่มีบางรายไม่พอใจที่ไอดอลสาวไปดูภาพยนตร์กับ "ผู้ชาย" หรืออาจจะเป็น "แฟนหนุ่ม" ของเธอ
จนในที่สุด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บัญชีทางการของวง HEROINES Kenkyuusei ได้เผยแพร่ประกาศระบุว่า "ฟูจิซากิ อาซุ สมาชิกวง ได้ละเมิดกฎสำคัญข้อหนึ่ง หลังจากการประเมินอย่างรอบคอบแล้ว เราได้ตัดสินใจว่าเธอจะออกจากวงอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันนี้" อย่างไรก็ตาม แถลงการณ์ไม่ได้ระบุรายละเอียดของการละเมิดดังกล่าว
ต่อมา ฟูจิซากิ ได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านบัญชีโซเชียล (ซึ่งถูกปิดไปในภายหลัง) กล่าวว่า "ฉันเสียใจจริง ๆ ที่การกระทำอันหุนหันพลันแล่นของฉันทำให้แฟนคลับ สมาชิกในวง และผู้ที่เกี่ยวข้องรู้สึกเสียใจ ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ฉันเสียใจจริง ๆ"
อย่างไรก็ตาม ทั้งแถลงการณ์ของวงและคำขอโทษส่วนตัวของ ฟูจิซากิ ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการละเมิดกฎดังกล่าว แต่หลายคนเชื่อว่าเกี่ยวกับประเด็นที่เกิดขึ้น การประกาศออกอย่างกะทันหันของเธอไม่เพียงแต่สร้างความตกใจให้กับสมาชิกในวง แต่ยังทำให้แฟน ๆ บางส่วนรู้สึกผิดหวัง ในขณะที่อีกส่วนยังคงเข้าใจและให้กำลังใจ
ขอบคุณข้อมูลจาก CTWANT