ไวรัล ขวดน้ำเก็บความเย็นช่วยชีวิต ใช้ตีหัวโจรจนเผ่นแน่บ เห็นสภาพเหลือจะเชื่อ

ขวดน้ำเก็บความเย็นช่วยชีวิตหนุ่ม ใช้ตีหัวโจรจนเผ่นแน่บ เห็นสภาพเหลือจะเชื่อ กลายเป็นไวรัลดังจนแบรนด์ส่งของไปขอบคุณ
ภาพจาก TikTok @binoymusic
แต่หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระจกแตก รู้ว่าคนร้ายกำลังเข้ามาในบ้านของเขา สัญชาตญาณของเขาตอนนั้นจึงคว้าเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้มือที่พอจะนำมาเป็นอาวุธได้ นั่นก็คือ ขวดน้ำ Owala ตอนนั้นเขาบอกว่าไม่รู้อะไรเข้าสิง เขารีบตรงดิ่งไปที่ประตูระเบียงทันที เขามองผ่านกระจกออกไปเห็นคน 2 คนสวมฮู้ด คนหนึ่งถือจอบและค้อน ส่วนอีกคนยืนอยู่ใกล้ประตู
คลิปเหตุการณ์นี้กลายเป็นไวรัลมีผู้เข้าไปชมราว 20 ล้านครั้ง หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นตกตะลึงในความแข็งแรงของขวดน้ำดังกล่าว พร้อมทั้งแซวติดตลกว่า "โจรคนนั้นคงจะรู้สึกหวาดกลัวทุกครั้งเมื่อเห็นขวด Owala" ขณะที่ทางแบรนด์ Owala ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งเสริมด้วยว่า "fight or flight ? definitely fight" (สู้หรือหนี ? สู้แน่นอน)
เมื่อไม่นานมานี้มีคลิปวิดีโอของหนุ่มนักดนตรีรายหนึ่งในสหรัฐอเมริกากลายเป็นไวรัลโด่งดัง ภายหลังจากเขาออกมาแชร์ประสบการณ์สุดระทึก เมื่อมีโจรปล้นบ้าน ด้วยความตกใจกลัวเขาจึงคว้าสิ่งที่อยู่ใกล้มือที่สุดไปใช้ต่อสู้กับโจร ซึ่งสิ่งที่ว่าก็คือ ขวดน้ำเก็บความเย็นของแบรนด์ Owala และมันได้สร้างตำนานที่น่าตกตะลึง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 หนุ่มรายนี้ได้เผยโพสต์คลิปวิดีโอทาง TikTok @binoymusic เผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ 21.00 น. ที่บ้านในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย เขากำลังนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่น ซึ่งห่างจากประตูระเบียงเพียงไม่กี่ก้าว อยู่ ๆ เขาก็ได้ยินเสียงลูกบิดประตูสั่น โชคดีที่บ้านของเขามีระบบสัญญาณเตือนภัย เขาจึงรู้ตัว
เขาส่งเสียงตะโกนออกไป ทำให้โจรคนที่ถือจอบและค้อนตกใจรีบถอยกลับไปทางรั้วทันที แต่อีกคนยังไม่ยอมขยับ เขาจึงตัดสินใจในเสี้ยววินาที เปิดประตูออกไปแล้วใช้ขวดน้ำฟาดเข้าที่ขมับของโจรจนหูจับแก้วหัก และเขาก็ถูกผลักไปชนกำแพง แต่เขาก็รีบหยิบขวดน้ำขึ้นมาใหม่ แล้วฟาดเข้าที่หัวของโจรอย่างแรงซ้ำอีก 2-3 ครั้ง จนโจรเซถอยหลังแล้วปีนข้ามรั้วหนีไป
หลังจากนั้นตำรวจได้เข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ โดยเขาได้โพสต์คลิปแสดงให้เห็นตอนกำลังทำความสะอาดบ้านหลังจากโจรหนีไป ต้องเก็บกวาดเศษกระจกที่แตกละเอียด รวมถึงยังเผยให้เห็น "อาวุธ" ที่ได้กลายเป็นฮีโร่ช่วยชีวิตเขานั่นก็คือ ขวดน้ำ Owala ที่มีรอยบุบเพียงเล็กน้อย แต่โดยรวมยังอยู่ในสภาพที่เกือบจะสมบูรณ์
"ขอส่งเสียงให้กับ Owala ที่ช่วยชีวิตผมไว้แบบเงียบ ๆ" ชายหนุ่มกล่าว พร้อมทั้งยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยไม่มีใครได้รับอันตราย
หลังจากเรื่องราวเป็นไวรัลและขวดน้ำของ Owala เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงในวงกว้าง จนกลายเป็นการตลาดที่ไม่ได้ตั้งใจ ทางแบรนด์ Owala จึงได้ส่งกล่องของขวัญสุดเซอร์ไพรส์มาขอบคุณ เป็นตู้เซฟไว้สำหรับเก็บของมีค่า และภายในนั้นเต็มไปด้วยเซตขวดน้ำของ Owala หลากหลายรุ่นให้เลือกหยิบใช้ได้ตามชอบ
ขอบคุณข้อมูลจาก Brobible