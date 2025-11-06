พิมรี่พาย ใจจะขาด พ่อประสบอุบัติเหตุ - บิ๊กไบค์ขาด 2 ท่อน ต้องผ่าตัด แต่ยังยิ้มได้

พิมรี่พาย เล่าโมเมนต์ใจจะขาด หลังได้รับสายด่วนแจ้ง พ่อประสบอุบัติเหตุ บิ๊กไบค์ขาด 2 ท่อน รีบบินด่วนดูอาการ ก่อนเจอโรคเซอร์ไพรส์เพิ่ม ยันตอนนี้ผ่าตัดแล้ว ปลอดภัยดี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย
วานนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โพสต์เล่าประสบการณ์ที่ชวนให้รู้สึกเหมือนใจจะขาด ผ่านทางเพจ Pimrypie - พิมรี่พาย หลังจากที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุ บิ๊กไบค์ชนท้ายรถคันอื่นก่อนตกร่องถนน รถขาด 2 ท่อน โดยระบุว่า "คุณพ่อของพิมประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้ท่านได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยดี และมีโรคเซอร์ไพรส์ 2-3โรค ขอบคุณทุก ๆ คนและทุก ๆ อย่าง ที่ทำให้คุณพ่อรอดชีวิตนะคะ"
ก่อนโพสต์คลิปเล่าว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอรู้สึกเหมือนใจจะขาด หลังได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าพ่อวัย 67 ปีของเธอ ประสบอุบัติเหตุ รถขาด 2 ท่อน ยอมรับว่าตอนนั้นตกใจ คุมสติไม่อยู่ รีบทิ้งงานและหาวิธีมาดูพ่อ ที่ผ่านมาเธอมักจะให้ของขวัญพ่อเสมอเมื่อถึงวาระสำคัญของปี คุณพ่ออยากได้อะไรเธอจัดให้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย
ลงเครื่องบินก็นั่งรถตู้ไปอีกชั่วโมงนึง เป็น 2 ชั่วโมงที่ยาวนานมาก พยาบาลรอเธอมาเซ็นเอกสาร
เมื่อเจอพ่อ พ่อก็เล่าเรื่องให้ฟัง บอกว่าได้เวลาเลิกขี่มอเตอร์ไซค์สักที โดยจากนั้นพ่อก็เข้ารับการผ่าตัด พบว่าคุณพ่อซี่โครงหัก 10 ซี่ กระดูกหักที่เชิงกราน สะบัก ไห้ปลาร้า และมีภาวะแทรกซ้อนอย่างความดัน โรคไต
โดยหลังผ่าตัด คุณพ่อก็ยังบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว สบายดี ไม่เจ็บ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ พร้อมโชว์ท่าชูนิ้วให้กล้อง
