พิมรี่พาย ใจจะขาด พ่อประสบอุบัติเหตุ - บิ๊กไบค์ขาด 2 ท่อน ต้องผ่าตัด แต่ยังยิ้มได้

 
            พิมรี่พาย เล่าโมเมนต์ใจจะขาด หลังได้รับสายด่วนแจ้ง พ่อประสบอุบัติเหตุ บิ๊กไบค์ขาด 2 ท่อน รีบบินด่วนดูอาการ ก่อนเจอโรคเซอร์ไพรส์เพิ่ม ยันตอนนี้ผ่าตัดแล้ว ปลอดภัยดี 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

             วานนี้ (5 พฤศจิกายน 2568) พิมรี่พาย แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง โพสต์เล่าประสบการณ์ที่ชวนให้รู้สึกเหมือนใจจะขาด ผ่านทางเพจ Pimrypie - พิมรี่พาย หลังจากที่คุณพ่อประสบอุบัติเหตุ บิ๊กไบค์ชนท้ายรถคันอื่นก่อนตกร่องถนน รถขาด 2 ท่อน โดยระบุว่า "คุณพ่อของพิมประสบอุบัติเหตุ ตอนนี้ท่านได้รับการผ่าตัดเรียบร้อยดี และมีโรคเซอร์ไพรส์ 2-3โรค ขอบคุณทุก ๆ คนและทุก ๆ อย่าง ที่ทำให้คุณพ่อรอดชีวิตนะคะ"

             ก่อนโพสต์คลิปเล่าว่า เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเธอรู้สึกเหมือนใจจะขาด หลังได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าพ่อวัย 67 ปีของเธอ ประสบอุบัติเหตุ รถขาด 2 ท่อน ยอมรับว่าตอนนั้นตกใจ คุมสติไม่อยู่ รีบทิ้งงานและหาวิธีมาดูพ่อ ที่ผ่านมาเธอมักจะให้ของขวัญพ่อเสมอเมื่อถึงวาระสำคัญของปี คุณพ่ออยากได้อะไรเธอจัดให้ 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

             สำหรับกิจกรรมที่พ่อชอบเป็นพิเศษคือการขี่รถบิ๊กไบค์ไปต่างจังหวัดกับแก๊งเพื่อน แต่รอบนี้โชคไม่เข้าข้างคุณพ่อ เมื่อเธอรู้เรื่องก็รีบนั่งรถไปสนามบิน ระหว่างนั้นก็มีภาพในหัวและมีคนส่งรูปมารายงานตลอด ว่าพ่อเจ็บมาก เธอรู้นิสัยพ่อดีว่าพ่ออดทนขนาดไหน ถ้าไม่เจ็บจริง ๆ เขาจะไม่เอ่ยปากเลย เธอก็ได้แต่คิดว่า "พ่ออดทนนะ พิมไปแล้ว พิมจะถึงแล้ว"

             ลงเครื่องบินก็นั่งรถตู้ไปอีกชั่วโมงนึง เป็น 2 ชั่วโมงที่ยาวนานมาก พยาบาลรอเธอมาเซ็นเอกสาร 

             เมื่อเจอพ่อ พ่อก็เล่าเรื่องให้ฟัง บอกว่าได้เวลาเลิกขี่มอเตอร์ไซค์สักที โดยจากนั้นพ่อก็เข้ารับการผ่าตัด พบว่าคุณพ่อซี่โครงหัก 10 ซี่ กระดูกหักที่เชิงกราน สะบัก ไห้ปลาร้า และมีภาวะแทรกซ้อนอย่างความดัน โรคไต 

             โดยหลังผ่าตัด คุณพ่อก็ยังบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว สบายดี ไม่เจ็บ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ พร้อมโชว์ท่าชูนิ้วให้กล้อง 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Pimrypie - พิมรี่พาย 



พิมรี่พาย ใจจะขาด พ่อประสบอุบัติเหตุ - บิ๊กไบค์ขาด 2 ท่อน ต้องผ่าตัด แต่ยังยิ้มได้ โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2568
