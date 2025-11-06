HILIGHT
หญิงวัย 40 ตัวลายเหมือนหนังงู ต้นเหตุสะพรึง ใช้ยาแก้คันซื้อออนไลน์มา 10 ปี

          หญิงวัย 40 ปี เผยสภาพหลังสุดสะพรึง ตัวลายราวกับหนังงู ต้นเหตุจากใช้ยาแก้คันที่ซื้อออนไลน์มานาน 10 ปี 

หญิงจีนเผยสภาพหลังลายราวกับหนังงู ต้นเหตุจากใช้ยาแก้คัน
ภาพจาก Weibo 

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ เผยอุทาหรณ์ที่น่าตกใจ กรณีของ ถิงถิง (นามสมมุติ) หญิงชาวจีนวัย 40 ปี เมื่อเธอเกิดความผิดปกติกับร่างกายจนมีสภาพลายไปทั้งตัวราวกับงู โดยสาเหตุเกิดจากการใช้ยาขี้ผึ้งจีนโบราณที่หาซื้อมาทางออนไลน์เป็นเวลานานถึง 10 ปี สร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนเป็นวงกว้าง

          รายงานเผยว่า เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ถิงถิง ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจงต้าของมหาวิทยาลัยเซาท์อีสต์ ในเมืองหนานจิง มณฑลเจียงซู ด้วยอาการขาส่วนล่างบวม คลื่นไส้ อาเจียน และชาที่มือบ่อยครั้ง แพทย์ตรวจร่างกายพบว่า เธอมีน้ำหนักเกิน และเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่ที่น่าตกใจคือ เธอมีรอยแตกลายสีม่วงแดงคล้ายหนังงูแผ่ไปทั่วทั้งร่างกาย

         ถิงถิง ยอมรับว่า เธอรักษาตัวเองโดยไม่เคยขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ โดยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีก่อน เธอมีอาการคันและมีจุดแดงขึ้นที่ขาขวาล่าง ก่อนจะค่อย ๆ ลามไปทั่วร่างกาย เธอจึงไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและพบโฆษณาครีมขี้ผึ้งบำรุงผิว โดยผู้ขายอ้างว่าทำมาจากยาจีนโบราณบริสุทธิ์ และสามารถรักษาโรคผิวหนังได้ทุกชนิด 

หญิงจีนเผยสภาพหลังลายราวกับหนังงู ต้นเหตุจากใช้ยาแก้คัน
ภาพจาก Weibo 

          ถิงถิงหลงเชื่อคำโฆษณาโดยไม่รู้ว่าเป็นการหลอกลวง เธอจึงสั่งซื้อมาใช้ ตอนแรกเธอรู้สึกว่ายามีประสิทธิภาพดี ช่วยบรรเทาอาการคันได้อย่างน่าทึ่ง เธอจึงเชื่อมั่นและใช้มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 10 ปี รวมหมดเงินไปมากกว่า 100,000 หยวน (ราว 455,000 บาท)

          อย่างไรก็ดี เมื่อเวลาผ่านไปอาการของเธอกลับแย่ลงเรื่อย ๆ และในช่วงที่ผ่านมาสุขภาพร่างกายของเธอก็ทรุดโทรมลงอย่างหนัก จนในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 

          ดร.หวัง เฟย หัวหน้าแพทย์ผิวหนังประจำโรงพยาบาลจงต้า เผยว่า ระดับคอร์ติซอลของคนไข้ลดลงอย่างมาก แพทย์ได้วินิจฉัยว่า เธอมีภาวะต่อมหมวกไตทำงานบกพร่องแบบทุติยภูมิ (Secondary adrenal insufficiency) ซึ่งเป็นความผิดปกติที่เกิดจากต่อมหมวกไตผลิตฮอร์โมนที่จำเป็นได้ไม่เพียงพอ โดยหลังจากได้รับการรักษาตามหลักวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ อาการของเธอก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น

          ดร.หวัง เผยคำเตือนว่า ครีมทาผิวที่เรียกกันว่า "สมุนไพรบริสุทธิ์และปราศจากฮอร์โมน" หลายยี่ห้อที่ขายทางออนไลน์มีส่วนผสมของสเตียรอยด์ที่มีฤทธิ์แรง โดยสเตียรอยด์สามารถบรรเทาอาการคัน รอยแดง และอาการทางผิวหนังอื่น ๆ ได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การใช้สเตียรอยด์เป็นเวลานานอาจทำให้เกิดการติดสเตียรอยด์ได้ เมื่อหยุดใช้ อาการอาจกลับมาเป็นซ้ำได้ 

          ยิ่งไปกว่านั้น สเตียรอยด์ยังสามารถดูดซึมผ่านผิวหนังและสะสมในร่างกาย เมื่อเวลาผ่านไปจะก่อให้เกิดผลข้างเคียง โดยกดการทำงานของต่อมหมวกไต และก่อให้เกิดความเสียหายต่อสุขภาพอย่างถาวร 

          "ยารักษาโรคผิวหนังเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ โดยเฉพาะยาที่มีส่วนผสมของฮอร์โมน ต้องใช้ตามวิธีที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของแพทย์" ดร.หวัง กล่าว 

          เคสของถิงถิงกลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโซเชียลมีเดีย หลายคนได้เข้าไปแสดงความตกตะลึงเกี่ยวกับอาการของเธอ และแสดงความเป็นกังวลเกี่ยวกับการใช้ครีมสมุนไพรหรือยารักษาโรคทางออนไลน์ที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง จนส่งผลอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย 


ขอบคุณข้อมูลจาก South China Morning Post 


