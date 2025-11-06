HILIGHT
เศร้า... นักเรียนโดนไฟช็อตดับกลางสนามเด็กเล่น ญาติชี้เคยช็อตมาก่อน แต่ รร. ไม่แก้

 
          เด็กอนุบาล วัย 5 ขวบถูกไฟช็อตดับกลางสนามเด็กเล่น ญาติร่ำไห้ เผยเคยมีคนถูกช็อตที่จุดเดียวกันหลายครั้ง แต่โรงเรียนไม่ยอมแก้ไข

ไฟช็อตเด็ก 5 ขวบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอื้อการย์ มินิมาร์ท  

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า เกิดเหตุการณ์สะเทือนใจขึ้นกับ เด็กชายวัย 5 ขวบ นักเรียนชั้นอนุบาลของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเสียชีวิตจากการถูกไฟฟ้าช็อตที่สนามเด็กเล่นในโรงเรียน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งทางครอบครัวรู้สึกคาใจ เพราะก่อนหน้านี้เคยมีคนถูกไฟช็อตในจุดเดียวกันหลายครั้ง แต่โรงเรียนกลับไม่แก้ไข จนเกิดเหตุสลดขึ้นในท้ายที่สุด

          จากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นสนามเด็กเล่นอยู่ติดกับเสาไฟส่องสว่าง มีเบรกเกอร์ตั้งอยู่สองตัวโดยไม่มีฝาปิด ซึ่งอุปกรณ์อยู่ในสภาพเก่าทรุดโทรม

          นายคำปั้น ตาของเด็กที่เสียชีวิต เล่าทั้งน้ำตาว่า พ่อแม่ของเด็กทำงานอยู่ต่างจังหวัด ตนเป็นผู้ดูแลและไปรับส่งหลานไปโรงเรียนทุกวัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำใจไม่ได้ เพราะหลานไม่ได้ซุกซน เพียงเล่นของเล่นตามที่โรงเรียนจัดไว้ แต่กลับต้องมาเจอกับเหตุน่าเศร้าเช่นนี้

ไฟช็อตเด็ก 5 ขวบ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เอื้อการย์ มินิมาร์ท  

          ด้านนางทรรศนีย์ ป้าของเด็ก เล่าว่า หลังได้รับแจ้งจากโรงเรียน ตนรีบไปที่โรงเรียนทันที พบว่าหลานนอนพาดอยู่กับของเล่นเด็กบริเวณชิงช้า ขณะนั้นหลานหมดสติ คาดว่าน่าจะเกิดเหตุสักพัก เพราะเด็กคนอื่นเข้าห้องเรียนหมดแล้ว ครูจึงออกมาดูภายหลัง เบื้องต้นได้ช่วยทำ CPR และนำตัวส่งโรงพยาบาลโนนสุวรรณ แต่ไม่ทัน เนื่องจากเด็กไม่มีชีพจรแล้ว ทราบภายหลังว่าหลานถูกไฟรั่วจากเสาไฟส่องสว่างช็อต

          หลังเกิดเหตุ ครูในโรงเรียนได้ช่วยเยียวยาในระดับหนึ่ง และขอไม่ให้เป็นข่าวเพราะเกรงว่าโรงเรียนจะเสียหาย แต่พ่อแม่ของเด็กไม่ยอม และไปร้องเรียนต่อมูลนิธิปวีณาฯ ก่อนที่เรื่องจะถูกเผยแพร่ในโซเชียล ซึ่งก่อนหน้านี้ จุดดังกล่าวก็เคยมีคนถูกไฟช็อตมาแล้วในช่วงจัดกีฬาสี เคยแจ้งโรงเรียนไปแล้ว แต่ไม่มีการแก้ไขใด ๆ สุดท้ายหลานของตนต้องมาเป็นผู้รับเคราะห์ เสียใจมาก เพราะเพิ่งเปิดเทอมมาได้เพียงสองวันเท่านั้น

          ขณะที่ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าวชี้แจงว่า ทางโรงเรียนพยายามให้ความช่วยเหลือและเยียวยา ด้วยการประสานเบิกเงินประกันอุบัติเหตุจากบริษัทประกันภัย ส่วนประเด็นว่าเคยเกิดเหตุที่จุดนี้มาก่อนแล้วหรือไม่ ทาง ผอ. ระบุว่า ไม่เคยมีใครมาแจ้ง 


ขอบคุณข้อมูลจาก เดลินิวส์ 

