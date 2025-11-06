HILIGHT
ญี่ปุ่นงง เจอนทท. สาวนอนในตู้ล็อกเกอร์ ชาวเน็ตสังเกตในมือ เดาได้ทันทีไม่ใช่คนจีน

 
           คนญี่ปุ่นอึ้ง พบนักท่องเที่ยวสาวนอนในตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ ชาวเน็ตสังเกตเห็นของที่อยู่ในมือ เดาได้ทันทีไม่ใช่คนจีน กลายเป็นไวรัลเดือด 

ใช้ตู้ล็อกเกอร์เป็นโรงแรม
ภาพจาก X@alex001050

             เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Yahoo News เผยว่า มีภาพเหตุการณ์ประหลาดถูกแชร์เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ร้อนแรงบนโซเชียลมีเดียของญี่ปุ่น เมื่อมีคนไปพบนักท่องเที่ยวสาวรายหนึ่ง เปลี่ยนตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญ ให้กลายเป็นโรงแรมแคปซูล เข้าไปนอนหลับอย่างสบายใจเฉิบ พร้อมกับกอดอุ้มบางอย่างไว้ในมือ ซึ่งเมื่อชาวเน็ตสังเกตเห็นต่างก็เดากันไปว่า "เธอน่าจะไม่ใช่ชาวจีน" 

             รายงานระบุว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คาบูกิโจ ย่านบันเทิงสุดคึกคักในกรุงโตเกียว ผู้ใช้โซเชียลชาวญี่ปุ่นได้โพสต์คลิปวิดีโอบน X แสดงให้เห็นว่า ที่บริเวณชั้นล่างของร้านสุกี้ยากี้ชื่อดัง มีตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญตั้งเรียงรายอยู่ แต่ที่ล็อกเกอร์ตู้หนึ่งกลับมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนขดตัวอยู่ด้านใน พร้อมกับกอดตุ๊กตาเอาไว้ จึงมีการแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ และปลุกเธอให้ออกมาอย่างระมัดระวัง 

ใช้ตู้ล็อกเกอร์เป็นโรงแรม
ภาพจาก X@alex001050

             หลังจากเห็นคลิปวิดีโอ ชาวเน็ตญี่ปุ่นต่างพากันเข้าไปคอมเมนต์วิจารณ์อย่างดุเดือด ต่างกล่าวตำหนิพฤติกรรมที่แปลกประหลาดและไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวหญิงรายนี้ บ้างก็กล่าวประชดประชันเสียดสี

             "นักท่องเที่ยวใช้ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญเหมือนห้องพักในโรงแรม น่าตกตะลึงจริง ๆ"
             "นอนแบบนี้แล้วรู้สึกสบายได้จริงเหรอ ?"
             "ทำไมถึงทำพฤติกรรมแปลกๆ แบบนี้ ?"
             "หรือว่าเขาคิดว่าที่นี่เป็นโรงแรมแคปซูลชื่อดัง"
             "เคล็ดลับประหยัดเงินนี่มันน่าทึ่งจริง ๆ"
             "หอพักชั่วคราวริมถนน"

             ในขณะที่บางรายก็สงสัยว่า "เธอเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติจริง ๆ หรือเป็นเพียงคนญี่ปุ่นที่หนีออกจากบ้าน" นอกจากนี้ มีชาวเน็ตบางส่วนสังเกตว่า "ดูจากที่เธออุ้มตุ๊กตาหมีพูห์ เดาได้เลยว่าเธอน่าจะไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวจีน"  

ใช้ตู้ล็อกเกอร์เป็นโรงแรม
ภาพจาก X@alex001050

             ทั้งนี้ เฟซบุ๊กเพจ Japan Savings Station ที่แบ่งปันเคล็ดลับการใช้ชีวิตแบบประหยัดในญี่ปุ่น ยังได้แชร์เหตุการณ์นี้พร้อมกับเตือนนักท่องเที่ยว ระบุว่า แม้ตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญของญี่ปุ่นจะมีพื้นที่สามารถกว้างจนหลบลมและฝนได้ แต่ก็ไม่ใช่สถานที่สำหรับพักผ่อนและค้างคืน หากมีคนทำตามเช่นนี้เพิ่มขึ้น ต่อไปอาจมีป้ายติดว่า "ห้ามนอนในตู้ล็อกเกอร์"
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Yahoo News, ETtoday


