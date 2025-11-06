HILIGHT
เมื่อเด็ก ม.6 บอกจะลาออก ทั้งที่ใกล้เรียนจบ สู่การตัดสินใจชวนตื้นตัน นับถือใจครู

          ครูตกใจ อยู่ ๆ เด็ก ม.6 บอกจะลาออกจากโรงเรียน ถามจนรู้ปัญหา สุดเห็นใจ ขอเป็นผู้ให้โอกาส ย้ำรับเด็กมาเลี้ยงไม่ใช่ภาระ นี่คือความเต็มใจของครู 

เด็ก ม.6 บอกจะลาออกจากโรงเรียน ครูรับมาเลี้ยง
ภาพจาก Instagram kru_pondpond

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจ เจ๊ม้อย v+ เผยเรื่องราวชวนตื้นตันกับน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของครูผู้ให้ ซึ่งรับเลี้ยงดูนักเรียนชั้น ม.6 ที่มาขอลาออก เพราะน้องไม่มีเงิน ไม่มีพ่อแม่ และเป็นลูกจ้างหาเงินส่งตัวเองไม่ทัน 

          โดย ครูปรียาพร โพธิรินทร์ ซึ่งเป็นครูที่ปรึกษาของนักเรียนรายนี้ เปิดเผยว่า นักเรียนหญิงคนนี้เป็นเด็กในห้อง ช่วงปิดเทอมเด็กไลน์มาบอกว่า "ครูคะหนูขอลาออก" ซึ่งในฐานะครูที่ปรึกษา เธอก็อดไม่ได้ที่จะถามไถ่ จนทราบว่า นักเรียนไม่มีเงินจ่ายค่ารถรับ-ส่งมาเรียน ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง รวมถึงค่าเทอม ต้องไปรับจ้างทำงานร้านก๋วยเตี๋ยว 

          นักเรียนคนนี้ไม่มีพ่อแม่ เมื่อก่อนอยู่กับยาย แต่ยายไปทำงานที่อื่น ทำให้ต้องอยู่คนเดียวที่หอพักห้องแถว ซึ่งก็ดูอันตรายสำหรับเด็กผู้หญิงคนเดียว ได้ยินแบบนั้นครูเลยสงสาร อีกทั้งไม่อยากให้เด็กลาออกจากการเรียน เพราะอีกแค่เทอมเดียวก็จะจบ ม.6 แล้ว ได้วุฒิ ม.6 ไว้ไปสมัครงานยังดีกว่า 

เด็ก ม.6 บอกจะลาออกจากโรงเรียน ครูรับมาเลี้ยง
ภาพจาก Instagram kru_pondpond

การตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ของ ครู

          จากนั้นครูจึงเสนอไปว่า มาอยู่กับครูไหม ให้นอนที่ร้าน อยู่หน้าโรงเรียนซึ่งปลอดภัย และจะได้ไม่ต้องเสียค่ารถรับ-ส่ง รวมถึงครูก็ไม่คิดค่าเช่าห้องด้วย รวมถึงค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าเทอม ครูก็จะจ่ายให้ 

          เรียกว่าครูชวนให้เด็กมาอยู่ฟรี กินฟรี แถมจะให้เงินไปกินกลางวันที่โรงเรียนอีก 50 บาท เพียงแค่ตอนเช้าให้มาช่วยงานที่ร้านก่อนไปเรียน ช่วง 06.30-07.30 น. กับตอนเย็นหลังเลิกเรียนเท่านั้น 

          ส่วนเสาร์-อาทิตย์ เด็กก็มีอิสระว่าถ้าอยากไปหารายได้พิเศษที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านเดิมก็ทำได้ หรือจะทำที่ร้านครูก็ได้ โดยเสาร์-อาทิตย์ ครูจะจ้างแบบคิดเงินรายวันให้ ไม่ได้ให้ทำงานฟรี 

          โดยน้องนักเรียนคนนี้เป็นเด็กน่ารัก ช่วยงานที่ร้านได้เยอะ ทุกคนก็เอ็นดู ก่อนเปิดเทอมครูกับแฟนจึงไปรับและช่วนขนของมาอยู่ด้วยกัน ซึ่งทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่อยากเสนอให้ทุกคนได้รู้ 

เด็ก ม.6 บอกจะลาออกจากโรงเรียน ครูรับมาเลี้ยง
ภาพจาก Instagram kru_pondpond

ย้ำรับเด็กมาเลี้ยง ไม่ใช่ภาระ แต่นี่คือความเต็มใจ

          หากจะถามว่าเอามาเป็นภาระทำไม เธอมองว่านี่คือการช่วยเหลือ ให้โอกาสทางการศึกษา มันคือการสร้างโอกาสให้เด็ก เพราะเราไม่รู้หรอก อนาคตเขาจะเป็นยังไง เรารู้แค่ว่า วันนี้เราทำหน้าที่การเป็น "ครูที่ปรึกษา" ที่พอจะช่วยเหลือได้เท่าที่เราไหวแค่นั้น ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่น หรือเอามาใช้แรงงานเด็ก เพราะเราเคยไม่มีมาก่อนจึงเข้าใจดี

          ทั้งนี้ การรับเด็กคนนี้มาเลี้ยงคือความเต็มใจ ไม่ใช่ภาระ แม้แต่ตอนที่เด็กไม่สบาย เธอก็ยังให้หยุดเรียน หาข้าวหายาให้กิน ตอนเย็นเธอเลิกสอนก็มาดูอาการ พบว่าเด็กตัวร้อนหนาวสั่น จะอ้วก เธอก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์พาไปคลินิก พบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B และได้ยามา ค่ารักษา 2,000 บาท เธอก็จ่ายให้หมด 

          อย่างไรก็ตาม ต่อมามีผู้ใหญ่ใจดีติดต่อมาขอช่วยดูแลค่ารักษา ตอนแรกเธอก็นึกว่าจะช่วยครึ่งหนึ่ง แต่พี่เขาช่วยหมดเลย ต้องกราบขอบพระคุณมาก ๆ

          ทั้งนี้ นับเป็นอีกเรื่องราวดี ๆ ที่มีคนเข้ามาชื่นชมในน้ำใจของครูท่านนี้เป็นจำนวนมาก โดยมีคอมเมนต์ เช่น ครูแบบนี้ควรมีเยอะ ๆ, ครูดี ๆ ควรสนับสนุน, โอกาสดี ๆ ที่มอบให้ ขอบคุณในน้ำใจและเมตตาของครูครับ, ครู = ผู้ให้โอกาส, ครูแบบนี้แหละที่นักเรียนต้องการ พร้อมกันนั้นยังบอกว่าเป็นโชคดีของเด็กคนนี้ที่เจอครูดี ๆ และหวังว่าน้องจะตั้งใจเรียนต่อไป 






เมื่อเด็ก ม.6 บอกจะลาออก ทั้งที่ใกล้เรียนจบ สู่การตัดสินใจชวนตื้นตัน นับถือใจครู โพสต์เมื่อ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:04:36
