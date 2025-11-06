HILIGHT
กู้ภัยเปิดศึกกลางเมือง ลั่นไกดวลกันสนั่น เจ็บ 3 ราย ปมฟาดปากเดือดแย่งกันช่วยคนเจ็บ

          กู้ภัย 2 มูลนิธิใหญ่แย่งกันช่วยคนเจ็บ บานปลายถึงขั้นยิงกันสนั่นกลางดึก เจ็บ 3 ราย ด้านชาวบ้านเล่านาทีเดือด

กู้ภัย 2 แย่งกันช่วยคนเจ็บ ถึงขั้นยิงกัน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ช่อง 3 รายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 5 พฤศจิกายน เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างเจ้าหน้าที่กู้ภัยจาก 2 มูลนิธิใหญ่ บริเวณปากซอยลาดพร้าว 122 ก่อนบานปลายถึงขั้นใช้อาวุธปืนยิงกัน

กู้ภัย 2 แย่งกันช่วยคนเจ็บ ถึงขั้นยิงกัน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          หลังเกิดเหตุตำรวจ สน.วังทองหลาง เข้าตรวจสอบ พบคราบเลือดและปลอกกระสุนปืนกระจายอยู่บนพื้นรวม 5 ปลอก ส่วนผู้บาดเจ็บ คือ นายจิรายุทธ อายุ 27 ปี ถูกยิงที่คอ, นายอัครเดช อายุ 36 ปี ถูกยิงเข้าเหนือราวนมซ้าย ทั้งสองคนเป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ส่วนอีกคนคือ นางจิตทิวา อายุ 25 ปี อาสาสมัครมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ ถูกยิงเข้าที่ท้อง ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 

          สอบสวนพบว่า ก่อนเกิดเหตุทั้ง 2 มูลนิธิได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์และมีผู้บาดเจ็บ เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยทั้งสองฝ่ายเดินทางไปถึงได้ร่วมกันปฐมพยาบาลตามหน้าที่ แต่ระหว่างช่วยเหลือเกิดมีปากเสียงและทะเลาะกัน จนบานปลายเป็นการชุลมุนและมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด

กู้ภัย 2 แย่งกันช่วยคนเจ็บ ถึงขั้นยิงกัน
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 

          ด้าน พนักงานทำความสะอาดของบริษัทใกล้จุดเกิดเหตุ เล่าว่า ตนจำเป็นต้องเข้ามาทำความสะอาดคราบเลือดเนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ในเขตของบริษัท และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย มองว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะหน้าที่ของกู้ภัยคือการช่วยเหลือผู้อื่น แต่กลับขาดสติเสียเอง ทะเลาะวิวาทกัน แย่งผู้บาดเจ็บ หรือแม้แต่แย่งศพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม และเหตุการณ์นี้ยังสร้างความเดือดร้อนและความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านในละแวกอีกด้วย

          เกี่ยวกับคดีนี้ พันตำรวจเอก เจษฎา ยางนอก ผู้กำกับการ สน.วังทองหลาง เปิดเผยว่า ตำรวจทราบตัวมือยิงทั้งสองฝ่ายแล้ว อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามมาสอบปากคำ โดยจะเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ของทั้ง 2 มูลนิธิมาให้ปากคำที่โรงพัก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ยึดรถของมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์ไว้ 1 คัน แต่ไม่พบอาวุธปืนภายในรถ ส่วนรถคันอื่นได้แยกย้ายออกไปหลังเกิดเหตุ ซึ่งจะมีการตรวจสอบเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่ใช้มาจากไหน เหตุใดเจ้าหน้าที่กู้ภัยถึงพกปืนมาด้วย และปืนดังกล่าวเป็นปืนที่ถูกกฎหมายหรือไม่


ขอบคุณข้อมูลจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์ 


กู้ภัยเปิดศึกกลางเมือง ลั่นไกดวลกันสนั่น เจ็บ 3 ราย ปมฟาดปากเดือดแย่งกันช่วยคนเจ็บ อัปเดตล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15:51:45
