พายุคัลแมกี เข้าไทย 7 พ.ย. เช็กจังหวัดเจอฝนถล่ม เตือนระวังน้ำท่วมฉับพลัน


           คัลแมกี จ่อเข้าไทย พรุ่งนี้ (7 พ.ย.) อ่อนกำลังลงเป็นดีเปรสชัน เตือนพื้นที่อีสานตอนล่างระวังฝนตกหนัก - น้ำท่วมฉับพลัน 7 - 9 พ.ย.

พายุคัลแมกี เข้าไทย

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 กรมอุตุนิยมวิทยา จัดแถลงข่าวสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น "คัลแมกี" (KALMAEGI) โดยมี ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนเกี่ยวกับแนวโน้มการเคลื่อนตัวของพายุและผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2568
           
           โดย ดร.สุกันยาณี เปิดเผยว่า พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามช่วงวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชัน เคลื่อนผ่านประเทศลาวเข้าสู่ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 


           ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่ เสี่ยงฝนตกหนักมาก (มากกว่า 90 มิลลิเมตร) อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และนครราชสีมา
           
           นอกจากนี้ หลายจังหวัดใน ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะมีฝนตกหนัก 35 - 90 มิลลิเมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร และอาจสูงมากกว่า 3 เมตรในพื้นที่ฝนฟ้าคะนอง จึงแนะนำให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน

พายุคัลแมกี เข้าไทย
ภาพจาก  กรมอุตุนิยมวิทยา
           
           ขณะเดียวกันในช่วงเช้าที่ผ่านมา กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือน เรื่อง พายุ คัลแมกี และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 5 (325/2568) โดยใจความตอนหนึ่งระบุว่า อิทธิพลของพายุ คัลแมกี ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ 
           
           โดยจะเริ่มจากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคเหนือตามลำดับ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน พื้นที่ลุ่ม และพื้นที่น้ำท่วมขัง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตร

พายุคัลแมกี เข้าไทย
ภาพจาก  กรมอุตุนิยมวิทยา

พายุคัลแมกี เข้าไทย
ภาพจาก  กรมอุตุนิยมวิทยา

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยา

