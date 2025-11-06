กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.32 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
จากนั้น เวลา 08.00 น. ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ พระราชรถน้อย และเครื่องประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ โดย ท่านผู้หญิงสิริกิตติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกาศโองการบวงสรวง
โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน, นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
พิธีบวงสรวงในวันนี้ เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ พระยานมาศน้อย พระราชยานคานหาม และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้การเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศสูงสุด
สำหรับเครื่องมือช่างซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ ประกอบด้วย ตะลุ่มประดับมุกทั้ง 4 ตะลุ่ม ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยาน เช่น ชุดไขควง จารบี เลื่อยเหล็ก ตลับเมตร ค้อนเหล็ก ค้อนไม้ สิ่ว ประแจเลื่อน ชุดประแจ 1 ชุด ระดับน้ำ ด้ายแดง (ทำเชือก) เข็ม เป็นต้น
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พระลาน, จ.ส. 100