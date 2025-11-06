HILIGHT
กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง

 
          กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงประกอบพิธีบวงสรวง บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง


กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

        วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 07.32 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเช้า แด่ พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท  พระบรมมหาราชวัง

          จากนั้น เวลา 08.00 น. ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวง เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ พระราชรถน้อย และเครื่องประกอบ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพฯ โดย ท่านผู้หญิงสิริกิตติยา เจนเซ่น เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยมี พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประกาศโองการบวงสรวง

          โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน, นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

          พิธีบวงสรวงในวันนี้ เป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่ง ก่อนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศ พระยานมาศน้อย พระราชยานคานหาม และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อให้การเตรียมงานถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติยศสูงสุด

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

          โดยภายหลังจากพิธีบวงสรวงฯ แล้ว 3 หน่วยงานหลัก คือ กรมสรรพาวุธทหารบก กรมอู่ทหารเรือ และกรมศิลปากร จะเริ่มดำเนินการบูรณะและดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เพื่อให้ได้ราชรถ พระยานมาศ พระยานมาศน้อย และเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มีความงดงามสมพระเกียรติ อาทิ พระจิตกาธาน พระโกศจันทน์และพระหีบจันทน์ พระโกศพระบรมอัฐิทองคำ ซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกจะดำเนินการเรื่องเพลา ล้อ ยานในการเคลื่อนไหว กรมอู่ทหารเรือจะเป็นผู้ถักเชือกที่ใช้ลากดึง และกรมศิลปากรดำเนินการงานจิตรกรรม ประติมากรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุดยอดงานศิลป์ประจำชาติ หรือ "งานช่างสิบหมู่" อันได้แก่ ช่างเขียน, ช่างแกะ, ช่างสลัก, ช่างปั้น, ช่างปูน, ช่างรัก (ลงรักปิดทอง), ช่างหุ่น, ช่างบุ, ช่างกลึง, และช่างหล่อ เป็นอาทิ


          สำหรับเครื่องมือช่างซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการบูรณปฏิสังขรณ์ ประกอบด้วย ตะลุ่มประดับมุกทั้ง 4 ตะลุ่ม ประกอบด้วย เครื่องมือและอุปกรณ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยาน เช่น ชุดไขควง จารบี เลื่อยเหล็ก ตลับเมตร ค้อนเหล็ก ค้อนไม้ สิ่ว ประแจเลื่อน ชุดประแจ 1 ชุด ระดับน้ำ ด้ายแดง (ทำเชือก) เข็ม เป็นต้น

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงบวงสรวงราชรถ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก พระลาน


ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก พระลาน, จ.ส. 100


