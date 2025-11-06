หนุ่มออส ลักของในห้างไทย กลายเป็นไวรัล ต่างชาติรุมด่ายับ ของไทยถูกจะตายยังขโมย

หนุ่มออสเตรเลีย ลักของในห้างดังภูเก็ต เจอสอยทันตา กลายเป็นไวรัลในต่างแดน คนรุมด่าสนั่น ของที่ไทยแสนถูกยังกล้าขโมย ทำอับอาย ยอมเสี่ยงกะคุกไทยเพราะของไม่กี่ร้อย ?
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล ของอังกฤษ รายงานกรณีนักท่องเที่ยวชายชาวออสเตรเลีย ก่อเหตุลักขโมยสินค้าในห้างดังที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีภาพขณะก่อเหตุและการจับกุมถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด
จากคลิปเผยให้เห็น เลียม อัลเลน เลคแมน วัย 25 ปี ดึงเสื้อบอลที่ออกจากไม้แขวนในร้านค้า ก่อนจะเนียนเดินออกมาโดยยัดเสื้อที่ขโมยไปซุกไว้ในกางเกง ก่อนที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม หลังเห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้า
รายงานเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวกำลังเลือกซื้อของในช่วงเวลาส่วนตัว ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เขาเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังไล่ตามชายคนนี้ และทะเลาะกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวขโมยของไปจากร้านค้า โดยพบว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยมาขโมยของที่ร้านมาก่อน แม้แต่เสื้อบอลที่ใส่มาในวันเกิดเหตุ ก็ยังเป็นของที่ขโมยมา
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์
หลังถูกควบคุมตัว ผู้ก่อเหตุยังพยายามร้องโวยวาย และร้องขอโทรศัพท์ของเขาจากคนอื่นที่อยู่บริเวณนั้น
ท้ายที่สุดตำรวจเผยว่า เลคแมน รับสารภาพในเวลาต่อมาว่าก่อเหตุเพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้บัตรเครดิต ซึ่งตามกฎหมายไทย หากพบว่าเขามี่ความผิดจริงอาจมีโทษจำคุก 3 ปี และปรับ 6,000 บาท
ทั้งนี้ หลังจากที่สื่อต่างประเทศได้เผยแพร่คลิปวงจรปิดจากเหตุการณ์ ก็มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ไปในทำนองเดียวกัน เช่น
- สมควรแล้ว
- คุกไทยไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจเสาะ
- คุกไทยว่ะ เอ็งจบแล้ว
- แกมีเงินบินไปไทยได้ แต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเสื้อ 12 ดอลลาร์ (ราว 380 บาท) เนี่ยนะ บ้าไปแล้ว
- เสื้อราคาแค่นี้ยังยอมเสี่ยงไปขโมย
- คนขาวขโมยเสื้อ 12 ดอลนั่นอะนะ !?
- ในไทย เสื้อราคาถูกมาก ทำไมยังขโมยอีก
- เสื้อนั่นแค่ไม่กี่ดอล แกทำให้คนออซซี่ทุกคนต้องอับอาย
- ในไทยเสื้อถูกจะตาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์
ชมคลิป
ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail