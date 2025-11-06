HILIGHT
หนุ่มออส ลักของในห้างไทย กลายเป็นไวรัล ต่างชาติรุมด่ายับ ของไทยถูกจะตายยังขโมย


           หนุ่มออสเตรเลีย ลักของในห้างดังภูเก็ต เจอสอยทันตา กลายเป็นไวรัลในต่างแดน คนรุมด่าสนั่น ของที่ไทยแสนถูกยังกล้าขโมย ทำอับอาย ยอมเสี่ยงกะคุกไทยเพราะของไม่กี่ร้อย ? 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ 

           วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เดลี่เมล ของอังกฤษ รายงานกรณีนักท่องเที่ยวชายชาวออสเตรเลีย ก่อเหตุลักขโมยสินค้าในห้างดังที่ จ.ภูเก็ต ประเทศไทย โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยมีภาพขณะก่อเหตุและการจับกุมถูกบันทึกไว้โดยกล้องวงจรปิด 

           จากคลิปเผยให้เห็น เลียม อัลเลน เลคแมน วัย 25 ปี ดึงเสื้อบอลที่ออกจากไม้แขวนในร้านค้า ก่อนจะเนียนเดินออกมาโดยยัดเสื้อที่ขโมยไปซุกไว้ในกางเกง ก่อนที่เขาจะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม หลังเห็นเหตุการณ์ซึ่งหน้า 

           รายงานเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจดังกล่าวกำลังเลือกซื้อของในช่วงเวลาส่วนตัว ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม เขาเห็นหญิงคนหนึ่งกำลังไล่ตามชายคนนี้ และทะเลาะกันเนื่องจากนักท่องเที่ยวขโมยของไปจากร้านค้า โดยพบว่าชายคนดังกล่าวไม่ได้ก่อเหตุครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยมาขโมยของที่ร้านมาก่อน แม้แต่เสื้อบอลที่ใส่มาในวันเกิดเหตุ ก็ยังเป็นของที่ขโมยมา


ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ 

          หลังถูกควบคุมตัว ผู้ก่อเหตุยังพยายามร้องโวยวาย และร้องขอโทรศัพท์ของเขาจากคนอื่นที่อยู่บริเวณนั้น 

          ท้ายที่สุดตำรวจเผยว่า เลคแมน รับสารภาพในเวลาต่อมาว่าก่อเหตุเพื่อนำเงินไปจ่ายหนี้บัตรเครดิต ซึ่งตามกฎหมายไทย หากพบว่าเขามี่ความผิดจริงอาจมีโทษจำคุก 3 ปี และปรับ 6,000 บาท 

          ทั้งนี้ หลังจากที่สื่อต่างประเทศได้เผยแพร่คลิปวงจรปิดจากเหตุการณ์ ก็มีชาวต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์ไปในทำนองเดียวกัน เช่น 

          - สมควรแล้ว
          - คุกไทยไม่ได้มีไว้สำหรับคนใจเสาะ 
          - คุกไทยว่ะ เอ็งจบแล้ว
          - แกมีเงินบินไปไทยได้ แต่ไม่มีปัญญาจ่ายค่าเสื้อ 12 ดอลลาร์ (ราว 380 บาท) เนี่ยนะ บ้าไปแล้ว
          - เสื้อราคาแค่นี้ยังยอมเสี่ยงไปขโมย 
          - คนขาวขโมยเสื้อ 12 ดอลนั่นอะนะ !?
          - ในไทย เสื้อราคาถูกมาก ทำไมยังขโมยอีก 
          - เสื้อนั่นแค่ไม่กี่ดอล แกทำให้คนออซซี่ทุกคนต้องอับอาย
          - ในไทยเสื้อถูกจะตาย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phuket Times ภูเก็ตไทม์ 

ชมคลิป

 



ขอบคุณข้อมูลจาก Daily Mail 



