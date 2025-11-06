HILIGHT
ไวรัล ปรากฏการณ์ตื่นตา ภูเขาสีทอง โมเมนต์สุดมหัศจรรย์ 5 นาที ที่ทองผาภูมิ


          ปรากฏการณ์หาดูยาก ยอดเขาที่ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปลี่ยนเป็นสีทองสุดตระการตา นาน 5 นาที ชาวเน็ตตื่นตาจนเป็นไวรัล 

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee

           วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 17.45 น. เกิดปรากฏการณ์แปลกตา เมื่อยอดเขาแหลมกลายเป็นสีทอง ซึ่งภาพดังกล่าวถูกถ่ายไว้ได้ขณะที่นั่งรถผ่าน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

          ปรากฏการณ์ ภูเขาสีทอง ครั้งนี้ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนานถึง 5 นาที ก่อนที่จะกลับสู่สภาพเดิม โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว อ.ทองผาภูมิ สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ 

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee


          ภาพดังกล่าวถูกแชร์ลงในกลุ่ม ที่นี่ทองผาภูมิ สร้างความตื่นตาให้กับคนในพื้นที่รวมทั้งผู้คนในโลกออนไลน์ โดยหลายคนต่างเพิ่งเข้าใจถึงที่มาของคำว่า ทองผาภูมิ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและหาดูได้ยากไม่น้อยเลย

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee

ไวรัล ภูเขาสีทอง ที่ทองผาภูมิ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee




อัปเดตล่าสุด 6 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21:55:10
