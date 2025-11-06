ไวรัล ปรากฏการณ์ตื่นตา ภูเขาสีทอง โมเมนต์สุดมหัศจรรย์ 5 นาที ที่ทองผาภูมิ

ปรากฏการณ์หาดูยาก ยอดเขาที่ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เปลี่ยนเป็นสีทองสุดตระการตา นาน 5 นาที ชาวเน็ตตื่นตาจนเป็นไวรัล
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน เวลา 17.45 น. เกิดปรากฏการณ์แปลกตา เมื่อยอดเขาแหลมกลายเป็นสีทอง ซึ่งภาพดังกล่าวถูกถ่ายไว้ได้ขณะที่นั่งรถผ่าน ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
ปรากฏการณ์ ภูเขาสีทอง ครั้งนี้ สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชัดเจนนานถึง 5 นาที ก่อนที่จะกลับสู่สภาพเดิม โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยว อ.ทองผาภูมิ สามารถถ่ายภาพด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee
ภาพดังกล่าวถูกแชร์ลงในกลุ่ม ที่นี่ทองผาภูมิ สร้างความตื่นตาให้กับคนในพื้นที่รวมทั้งผู้คนในโลกออนไลน์ โดยหลายคนต่างเพิ่งเข้าใจถึงที่มาของคำว่า ทองผาภูมิ ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามและหาดูได้ยากไม่น้อยเลย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Ploy' Slurpee