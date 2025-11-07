จากลูกค้าเป็นผู้ประสบภัย ซื้อแก้วแพงสุดยังไม่ทันดื่มก็หกแบบงง ๆ แต่อ่านเมนต์แล้วท้อเลย

คาเฟ่เผยคลิปลูกค้าซื้อเครื่องดื่มแก้วแพงสุด ยังไม่ทันดื่มก็หกเพราะโต๊ะเอียง ร้านรีบทำใหม่ให้ทันที แต่เจอคนแห่เมนต์ถามซ้ำ ๆ จนชาวเน็ตเห็นใจร้านแทน
ภาพจาก TikTok @matchoproject
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ผู้ใช้ TikTok @matchoproject ร้านคาเฟ่ซอยแจ้งวัฒนะ 28 โพสต์เหตุการณ์น่าเห็นใจของลูกค้า ที่เพิ่งเข้ามาซื้อเครื่องดื่มแก้วราคาแพงที่สุดในร้าน แต่แป๊บต้องเดียวกลายเป็นผู้ประสบภัย
จากคลิปพบว่าหลังจากลูกค้าสั่งเครื่องดื่มเสร็จจากหน้าร้าน ก็เดินเข้ามาจะนั่งดื่มด้านในร้านโดยวางแก้วไว้บนโต๊ะ แต่ทันใดนั้นแก้วก็ไหลลงพื้นตกกระจายทันที
ทำให้จากนั้นลูกค้าจึงเดินไปแจ้งกับเจ้าของร้านว่าเครื่องดื่มหกเพราะว่าโต๊ะนั้นเอียง เมื่อเจ้าของร้านเดินมาเห็นก็เข้ามาเช็กว่าเกิดจากอะไร ก่อนจะพบว่าโต๊ะตัวนั้นถูกยกขึ้นมาไม่เต็มองศาจนเอียงไปที่พื้นและทำให้เมื่อวางแก้วก็จะไหลลงไปอย่างง่ายดาย ร้านจึงรีบทำแก้วใหม่ให้ลูกค้าทันที
ขณะเดียวกัน พบว่ามีชาวเน็ตจำนวนมากต่างแสดงความเห็นใจและสงสารลูกค้า โดยต่างพากันคอมเมนต์สอบถามว่าร้านได้ทำแก้วใหม่ฟรีมอบให้ลูกค้าแล้วใช่ไหม ทั้งที่ในคลิปร้านก็ขึ้นข้อความเอาไว้ชัดเจนว่า "ร้านจึงรีบทำแก้วใหม่ให้ลูกค้าทันที" ทำเอาชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งต่างเห็นตรงกันว่า ดูคลิปแล้วสงสารลูกค้า แต่พออ่านเมนต์แล้วสงสารร้านสุด ๆ
