เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น ไปซื้อน้ำ 28 บาท ดูเงินในมือแทบช็อก เจอแบบนี้ทำยังไงดี

เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น ไปซื้อน้ำยี่ห้อหนึ่ง 28 บาท พอนับเงินในมือที่หยิบมาแทบช็อก เจอแบบนี้ทำอย่างไร ไวรัล 4 แสนครั้ง ขาดอีกบาทเดียวเอง
ภาพจาก TikTok @petrsaaaaa
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 TikTok @petrsaaaaa มีการลงเล่าเรื่องการไปร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเตรียมซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งในราคา 28 บาท อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวพกเงินไปแบบพอดี ๆ ซึ่งเมื่อนับหน้าตู้เป็นธนบัตร 20 บาท 1 ใบ เหรียญ 5 จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญบาทจำนวน 2 เหรียญ
อ้าว มีเพียง 27 บาท ขาดไป 1 บาท ทำอย่างไรดี อีกแค่บาทเดียวจริง ๆ ก็มีค่ามาก