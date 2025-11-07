HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น ไปซื้อน้ำ 28 บาท ดูเงินในมือแทบช็อก เจอแบบนี้ทำยังไงดี

  
          เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น ไปซื้อน้ำยี่ห้อหนึ่ง 28 บาท พอนับเงินในมือที่หยิบมาแทบช็อก เจอแบบนี้ทำอย่างไร ไวรัล 4 แสนครั้ง ขาดอีกบาทเดียวเอง

เซเว่น อีเลฟเว่น
ภาพจาก TikTok @petrsaaaaa

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 TikTok @petrsaaaaa  มีการลงเล่าเรื่องการไปร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น เพื่อเตรียมซื้อน้ำอัดลมยี่ห้อหนึ่งในราคา 28 บาท อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวพกเงินไปแบบพอดี ๆ ซึ่งเมื่อนับหน้าตู้เป็นธนบัตร 20 บาท 1 ใบ เหรียญ 5 จำนวน 1 เหรียญ และเหรียญบาทจำนวน 2 เหรียญ

          อ้าว มีเพียง 27 บาท ขาดไป 1 บาท ทำอย่างไรดี อีกแค่บาทเดียวจริง ๆ ก็มีค่ามาก

          ด้านชาวเน็ตก็สงสัยเช่นกันว่า เจอแบบนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรเดียว ขาดไปแค่ 1 บาท ก่อนเจ้าตัวจะมาเฉลยว่า เจอแบบนี้มาเก้อ กลับบ้านอย่างเดียว

เซเว่น อีเลฟเว่น

เซเว่น อีเลฟเว่น



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เข้าเซเว่น อีเลฟเว่น ไปซื้อน้ำ 28 บาท ดูเงินในมือแทบช็อก เจอแบบนี้ทำยังไงดี โพสต์เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:13:17 4,958 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก วันพระ 2568 ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ติดริบบิ้นไว้อาลัย ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย