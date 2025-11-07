HILIGHT
อุทาหรณ์ผ่าตัดริดสีดวงจมูก แต่ทำให้ตามองไม่เห็น รพ. ไม่รับผิดชอบ คนไข้เคว้งทำไงดี

 
          อุทาหรณ์ผ่าตัดริดสีดวงจมูก แต่ทำให้ตากำลังจะมองไม่เห็น แถมโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบ ทั้งที่ใช้เลเซอร์ตัดได้ กลายเป็นครอบครัวเคว้ง

ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดรักษา ทำให้ตามองไม่เห็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Poy Poy

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Poy Poy  มีการโพสต์เรื่องราวการผ่าตัดริดสีดวงจมูก แต่ผลร้ายทำให้มีโอกาสตาบอด มีรายละเอียดดังนี้

          วันที่ 28 ตุลาคม 2568 เราพาแฟนไปตัดริดสีดวงจมูกที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง หลังที่ผ่าตัดวันแรก แฟนเรายังลืมตาไม่ได้ เพราะมีเลือดคั่งที่ตา หมอก็ไม่ได้แจ้งอะไรเลย และพอผ่านมาวันที่ 2 หมอพึ่งมาแจ้งว่า ตา ของแฟนเรามีโอกาสที่จะมองไม่เห็น ผ่านมาวันที่ 3 โรงพยาบาลที่ผ่าตัด ได้ส่งตัวแฟนเราไปโรงพยาบาลอีกที่ในกรุงเทพฯ และโรงพยาบาลที่กรุงเทพฯ เขาแจ้งว่า โดนดึงเส้นประสาทตาออกไปหมดแล้ว เลยส่งตัวไปโรงพยาบาลที่ 3 ที่มีหมอตาและหมอจมูก หมอแจ้งมาเหมือนเดิมว่าโดนตัดเส้นประสาทตา และหมอโรงพยาบาลที่ 3 แจ้งมาอีกว่า มีติ่งที่จมูกสามารถใช้เลเซอร์ตัดออกได้ ไม่ถึงกับต้องผ่าตัด แล้วเกิดอะไรขึ้นที่ห้องผ่าตัดถึงโดนเส้นประสาทตา

          เราเลยกลับมาถามที่โรงพยาบาลที่ 1 ที่ผ่าตัดให้แฟนเรา หมอตอบแบบว่าการผ่าตัดหมอยอมรับเองว่าไม่ได้แจ้งญาติ แล้วพูดส่ง ๆ เหมือนไม่ใช่ความผิดของเขา ตอนนี้เราทำอะไรไม่ถูก เราจะทำยังไงได้บ้าง 

ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดรักษา ทำให้ตามองไม่เห็น ภาพจาก เฟซบุ๊ก Poy Poy


ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดรักษา ทำให้ตามองไม่เห็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Poy Poy

ริดสีดวงจมูก ผ่าตัดรักษา ทำให้ตามองไม่เห็น
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Poy Poy



