ไต้ฝุ่นคัลแมกี ขึ้นฝั่งเวียดนาม ลมแรงกระหน่ำ เผยนาทีชีวิต คนทิ้งรถหนี-โดนพัดกระเด็น

          พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี ขึ้นฝั่งเวียดนาม ลมแรงกระหน่ำ โซเชียลเผยนาทีชีวิต คนต้องทิ้งรถหนีภัย ก่อนโดนลมพัดกระเด็นกระแทกกำแพง
พายุคัลแมกี
ภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT

          เว็บไซต์ SAOstar รายงานว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 พายุไต้ฝุ่นคัลแมกี (Kalmaegi) หรือ พายุหมายเลข 13 ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เป็นเหตุให้มีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่จังหวัดยาลาย กว๋างหงาย และดั๊กลัก ทางตอนกลางของประเทศ สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนและทรัพย์สิน ประชาชนจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนและต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย   

พายุคัลแมกี
ภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT
          บนโซเชียลมีเดียได้เผยแพร่คลิปวิดีโอเหตุการณ์นาทีชีวิต ในขณะที่ พายุคัลแมกีพัดกระหน่ำ ชายรายหนึ่งกำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนในเมืองบวนมาถวต จังหวัดดั๊กลัก กำลังลมแรงจนทำให้เขาไม่สามารถทรงตัวได้ จึงตัดสินใจทิ้งรถมอเตอร์ไซค์ไว้กลางถนน แล้วรีบวิ่งเข้าไปหลบภัยในตัวอาคารอย่างตื่นตระหนก แต่แรงลมมหาศาลได้พัดตัวเขากระเด็นไปกระแทกกับกำแพงจนได้รับบาดเจ็บ 

          ขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดยาลายได้เผชิญเหตุลมแรงพัดหลังคาปลิว หายไปหลายหลัง รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์บางส่วน และประตูรั้ว ก็ถูกลมพัดไปเช่นกัน หลายพื้นที่ไฟฟ้าดับและถูกตัดขาดจากสัญญาณโทรศัพท์ บางครอบครัวไม่มีที่หลบภัยต้องวิ่งฝ่าสายฝนไปหาที่พักพิงชั่วคราว บนถนนเกิดความเสียหาย ต้นไม้ใหญ่ล้มระเนระนาด มีอิฐปูนแตกกระจัดกระจาย พร้อมด้วยเศษซากต่าง ๆ ที่ถูกพัดมากับลม 

พายุคัลแมกี
ภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT

พายุคัลแมกี
ภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT
          ด้านหน่วยกู้ภัยท้องถิ่นพยายามเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย แต่สถานการณ์ยังคงยากลำบาก เนื่องจากพายุรุนแรงเกินกว่าที่จะเข้าถึงได้ ทางเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหลบอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย  

พายุคัลแมกี
ภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT

พายุคัลแมกี
ภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT

          รายงานระบุว่า พายุไต้ฝุ่นคัลแมกีได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ด้วยความเร็วลมระดับ 10-12 (ความเร็วลมสูงสุด 133 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน โดยกรมอุตุนิยมวิทยาของเวียดนาม ได้ประกาศเตือนว่า ตั้งแต่คืนวันที่ 6-7 พฤศจิกายน ในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าว มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม เนื่องจากยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข้อมูลจาก : SAOstar, VTC News, VnExpress

ขอบคุณภาพจาก : KHUYÊN MÌNH NIỆM PHẬT


ไต้ฝุ่นคัลแมกี ขึ้นฝั่งเวียดนาม ลมแรงกระหน่ำ เผยนาทีชีวิต คนทิ้งรถหนี-โดนพัดกระเด็น อัปเดตล่าสุด 7 พฤศจิกายน 2568 เวลา 12:31:00
