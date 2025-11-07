HILIGHT
สลดใจ.. ฝูงควายจมน้ำลอยเกลื่อน หลังพายุคัลแมกีพัดถล่มเวียดนาม ฝนกระหน่ำทั้งคืน

 
             ภาพสลดใจ ฝูงควายจมน้ำตายลอยเกลื่อน หลังพายุคัลแมกีพัดถล่มขึ้นฝั่งเวียดนาม ส่งผลให้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืน น้ำท่วมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว 

พายุคัลแมกี พัดถล่มเวียดนาม เผยภาพสลดใจ ฝูงควายจมน้ำตายเกลื่อน ช่วยไม่ทัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก aFamily.vn

            วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊กเพจ aFamily.vn ได้แชร์ภาพหลังจากเหตุการณ์พายุคัลแมกี พัดถล่มขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา (6 พฤศจิกายน 2568) ซึ่งไม่เพียงแค่ส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้าง และมีผู้ประสบภัยในหลายพื้นที่ แต่ยังเกิดการสูญเสียที่น่าสลดใจ เมื่อควายที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้จำนวนมากอยู่ในสภาพจมน้ำตายอย่างน่าเวทนา หลังจากมีพายุฝนกระหน่ำตลอดคืน  

            ผู้คนที่ได้เห็นภาพต่างรู้สึกสะเทือนใจไปตาม ๆ กัน กล่าวว่า "น่าเศร้า... เพราะพวกมันถูกมัดไว้ จึงทำให้หนีไม่ได้", "เป็นภาพที่น่าหดหู่ใจมาก" ทั้งนี้มีผู้ที่อยู่ในพื้นที่บางรายได้เข้าแสดงความคิดเห็นว่า "บ้านเกิดของฉัน นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นน้ำขึ้นเร็วขนาดนี้" 

            โดยรายงานของเว็บไซต์ Dân Việt เผยว่า กระบือจำนวน 23 ตัว จากทั้งหมด 7 หลังคาเรือน ในหมู่บ้านอำเภอเอียซุป จังหวัดดั๊กลัก ได้จมน้ำตาย ในขณะที่ถูกผูกไว้ในบริเวณทุ่งนา เนื่องจากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และระดับน้ำสูงขึ้นอย่างเร็ว พวกมันจึงไม่สามารถหนีได้ และชาวบ้านไม่สามารถเข้าไปช่วยทัน 

พายุคัลแมกี พัดถล่มเวียดนาม เผยภาพสลดใจ ฝูงควายจมน้ำตายเกลื่อน ช่วยไม่ทัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก aFamily.vn

            ขณะนี้ทางหน่วยงานเทศบาลท้องถิ่นได้เข้าประเมินความเสียหาย และดำเนินการจัดการเรื่องเงินชดเชย เพื่อช่วยให้ประชาชนลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น และเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงในพื้นที่เสี่ยง 

            รายงานระบุว่า ตั้งแต่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 6 พฤศจิกายน ในพื้นที่จังหวัดดั๊กลักเริ่มมีฝนตกหนัก และหนักมากตั้งแต่เวลา 19.00 น. ถึงประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 7 พฤศจิกายน ปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักและน้ำจากต้นน้ำไหลบ่าลงมาในพื้นที่ชุมชนจนเกิดน้ำท่วม และมีแหล่งน้ำท่วมขังบางจุด ทำให้การจราจรถูกตัดขาดชั่วคราว เจ้าหน้าที่ได้ใช้เชือกกั้นและติดป้ายเตือน เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนผ่านบริเวณจนกว่าน้ำจะลดลง

พายุคัลแมกี พัดถล่มเวียดนาม เผยภาพสลดใจ ฝูงควายจมน้ำตายเกลื่อน ช่วยไม่ทัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก aFamily.vn

พายุคัลแมกี พัดถล่มเวียดนาม เผยภาพสลดใจ ฝูงควายจมน้ำตายเกลื่อน ช่วยไม่ทัน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก aFamily.vn


ขอบคุณข้อมูลจาก Dân Việt


