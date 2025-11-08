HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

สะพรึง ! สัตว์ปริศนาโผล่ชายหาด หน้าตาประหลาดชวนขนลุก ผู้เชี่ยวชาญเผยคือตัวอะไร


          หญิงพาสุนัขเดินเล่นริมหาด สุดสะพรึง เจอสัตว์ปริศนาโผล่เกยตื้น หน้าตาประหลาดชวนขนลุก กลายเป็นไวรัล ผู้เชี่ยวชาญเผยคือตัวอะไร

สัตว์ปริศนาโผล่ชายหาด หน้าตาชวนขนลุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Katalina Delaney

          วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีหญิงชาวอังกฤษรายหนึ่งบังเอิญไปเจอ "สัตว์ประหลาด" ที่มีรูปร่างหน้าตาสุดสะพรึง โผล่ขึ้นมาอยู่ริมชายหาดในสภาพชวนให้รู้สึกน่าขนลุก ราวกับฉากในภาพยนตร์สยองขวัญ ด้วยความตกใจเธอจึงบันทึกภาพถ่ายมาแชร์บนโซเชียล พร้อมทั้งตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่า สัตว์ปริศนาตัวนี้คืออะไร  

          โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คาทาลินา เดลาเนย์ หญิงวัย 43 ปี ซึ่งมีอาชีพพาสุนัขเดินเล่น ได้พาสุนัขของลูกค้าไปเดินเล่นที่บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองเวิร์ธธิง เขตเวสต์ซัสเซกซ์ สหราชอาณาจักร ระหว่างนั้นสายตาของเธอเหลือบไปเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนซากของสิ่งมีชีวิต ลักษณะลำตัวยาว หัวโต และดวงตาเบิกโพลง คล้ายกับกำลังจ้องมองมาที่เธอ  

          "ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต" เดลาเนย์ กล่าว 


สัตว์ปริศนาโผล่ชายหาด หน้าตาชวนขนลุก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Katalina Delaney

          หลังจากนั้นไม่นานภาพถ่ายดังกล่าวก็ได้รับความสนใจ และถูกแชร์ต่อกันออกไปบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัล มีผู้สงสัยพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นคาดเดาไปมากมายว่าสัตว์ปริศนานี้คือตัวอะไร มีบางรายเห็นแล้วรู้สึกหวาดกลัว กล่าวว่า "นี่มันน่าขนลุกมาก เหมือนหลุดออกมาจากหนังเลย ! ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแบบนี้อยู่ในทะเลใกล้ชายฝั่งขนาดนี้

          ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญจาก Sussex Wildlife Trust องค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในซัสเซกซ์ ได้ออกมาอธิบายว่า สัตว์ที่เห็นนี้คือ ปลาไหลคองเกอร์ (Conger eel) ปลาไหลทะเลขนาดใหญ่ หัวโต ลำตัวยาวคล้ายงู ไม่มีเกล็ด ปกคลุมด้วยเมือก สีน้ำเงินอมเทาไปจนถึงดำ มีลักษณะพิเศษตรงครีบหลัง และครีบก้น จะเชื่อมติดกันไปจนถึงปลายหาง ทำให้เกิดขอบรอบลำตัวอย่างสมบูรณ์

          ปลาไหลคองเกอร์เป็นปลาไหลทะเลสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด ขนาดตัวสามารถยาวได้ถึง 2.75 เมตร ปลาไหลชนิดนี้เป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อแห่งท้องทะเล และเป็นที่รู้จักว่าหาพบเจอได้ยาก ในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ตามซอกหิน หรือถ้ำที่มีทราย และจะออกมาล่าเหยื่อเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น  


ขอบคุณข้อมูลจาก 
Mirror Media, The Sun




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
สะพรึง ! สัตว์ปริศนาโผล่ชายหาด หน้าตาประหลาดชวนขนลุก ผู้เชี่ยวชาญเผยคือตัวอะไร โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:12:39 1,362 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย