สะพรึง ! สัตว์ปริศนาโผล่ชายหาด หน้าตาประหลาดชวนขนลุก ผู้เชี่ยวชาญเผยคือตัวอะไร

หญิงพาสุนัขเดินเล่นริมหาด สุดสะพรึง เจอสัตว์ปริศนาโผล่เกยตื้น หน้าตาประหลาดชวนขนลุก กลายเป็นไวรัล ผู้เชี่ยวชาญเผยคือตัวอะไร
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Katalina Delaney
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์เดอะซัน รายงานว่า เมื่อไม่นานมานี้ มีหญิงชาวอังกฤษรายหนึ่งบังเอิญไปเจอ "สัตว์ประหลาด" ที่มีรูปร่างหน้าตาสุดสะพรึง โผล่ขึ้นมาอยู่ริมชายหาดในสภาพชวนให้รู้สึกน่าขนลุก ราวกับฉากในภาพยนตร์สยองขวัญ ด้วยความตกใจเธอจึงบันทึกภาพถ่ายมาแชร์บนโซเชียล พร้อมทั้งตั้งคำถามด้วยความสงสัยว่า สัตว์ปริศนาตัวนี้คืออะไร
โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา คาทาลินา เดลาเนย์ หญิงวัย 43 ปี ซึ่งมีอาชีพพาสุนัขเดินเล่น ได้พาสุนัขของลูกค้าไปเดินเล่นที่บริเวณชายหาดแห่งหนึ่งในเมืองเวิร์ธธิง เขตเวสต์ซัสเซกซ์ สหราชอาณาจักร ระหว่างนั้นสายตาของเธอเหลือบไปเห็นบางอย่างที่ดูเหมือนซากของสิ่งมีชีวิต ลักษณะลำตัวยาว หัวโต และดวงตาเบิกโพลง คล้ายกับกำลังจ้องมองมาที่เธอ
"ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต" เดลาเนย์ กล่าว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Katalina Delaney
หลังจากนั้นไม่นานภาพถ่ายดังกล่าวก็ได้รับความสนใจ และถูกแชร์ต่อกันออกไปบนโลกออนไลน์จนกลายเป็นไวรัล มีผู้สงสัยพากันเข้าไปแสดงความคิดเห็นคาดเดาไปมากมายว่าสัตว์ปริศนานี้คือตัวอะไร มีบางรายเห็นแล้วรู้สึกหวาดกลัว กล่าวว่า "นี่มันน่าขนลุกมาก เหมือนหลุดออกมาจากหนังเลย ! ไม่น่าเชื่อว่าจะมีสิ่งมีชีวิตแบบนี้อยู่ในทะเลใกล้ชายฝั่งขนาดนี้"
ต่อมามีผู้เชี่ยวชาญจาก Sussex Wildlife Trust องค์กรการกุศลเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติในซัสเซกซ์ ได้ออกมาอธิบายว่า สัตว์ที่เห็นนี้คือ ปลาไหลคองเกอร์ (Conger eel) ปลาไหลทะเลขนาดใหญ่ หัวโต ลำตัวยาวคล้ายงู ไม่มีเกล็ด ปกคลุมด้วยเมือก สีน้ำเงินอมเทาไปจนถึงดำ มีลักษณะพิเศษตรงครีบหลัง และครีบก้น จะเชื่อมติดกันไปจนถึงปลายหาง ทำให้เกิดขอบรอบลำตัวอย่างสมบูรณ์
ปลาไหลคองเกอร์เป็นปลาไหลทะเลสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุด ขนาดตัวสามารถยาวได้ถึง 2.75 เมตร ปลาไหลชนิดนี้เป็นสัตว์นักล่ากินเนื้อแห่งท้องทะเล และเป็นที่รู้จักว่าหาพบเจอได้ยาก ในเวลากลางวันมักจะซ่อนตัวอยู่ตามซอกหิน หรือถ้ำที่มีทราย และจะออกมาล่าเหยื่อเฉพาะเวลากลางคืนเท่านั้น
ขอบคุณข้อมูลจาก
Mirror Media, The Sun