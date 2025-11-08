HILIGHT
คู่รักทุบสถิติอายุยืนที่สุดในโลก รวม 216 ปี เผยเคล็ดลับ 1 เครื่องดื่ม ดื่มด้วยกันทุกวัน

 
            คู่รักชาวอเมริกันทุบสถิติ เป็นคู่แต่งงานที่อายุยืนที่สุดในโลก อายุรวม 216 ปี ครองรักมานาน 83 ปี เผยเคล็ดลับ 1 เครื่องดื่ม ดื่มด้วยกันทุกวัน

คู่รักที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก
ภาพจาก LongeviQuest 

             วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ People เผยเรื่องราวน่าทึ่งของคู่รักคู่หนึ่งจากเมืองไมอามี ในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ทำลายสถิติโลกของกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ (Guinness World Records) ในฐานะ "คู่แต่งงานที่อายุยืนยาวมากที่สุดในโลก" อายุรวม 216 ปี และแต่งงานอยู่ด้วยกันมาถึง 83 ปี โดยทั้งสองได้แบ่งปันประสบการณ์และเคล็ดลับการรักษาความรักให้มั่นคงยาวนาน

เส้นทางความรักที่น่าจดจำ 


             ไลล์ กิตเทนส์ (Lyle Gittens) และ เอลีนอร์ กิตเทนส์ (Eleanor Gittens) ภรรยาของเขา พบรักกันตั้งแต่เมื่อครั้งที่ยังเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยคลาร์ก แอตแลนตา โดยเริ่มคบหากันในปี 2484 ในตอนนั้น ไลล์เป็นนักบาสเก็ตบอลดาวเด่น และเอลีนอร์ก็เคยไปดูเขาแข่งด้วย ความสัมพันธ์ของทั้งสองพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว และได้แต่งงานกันเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2485

             ทว่าชีวิตแต่งงานของพวกเขาไม่ราบรื่นตั้งแต่เริ่ม เนื่องจากประเทศกำลังอยู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เพียงไม่ถึงสัปดาห์ ไลล์ถูกเรียกตัวไปเกณฑ์ทหาร และถูกส่งไปยังอิตาลีเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยทหาร และช่วงนั้นเอลีนอร์ก็กำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก เธออดไม่ได้ที่จะกังวลว่าจะได้พบหน้าสามีอีกไหม และเขาจะได้เห็นหน้าลูกหรือไม่ 

คู่รักที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก
ภาพจาก LongeviQuest 


83 ปีแห่งรัก นับตั้งแต่วันที่ตอบตกลง 


             โชคดีเมื่อสงครามยุติลง ไลล์ได้ปลดประจำการและกลับมาหาเอลีนอร์และลูกชาย ไลล์ โรเจอร์ส ซึ่งเกิดในช่วงสงคราม จากนั้นพวกเขาได้สร้างครอบครัวในนิวยอร์ก และมีลูกด้วยกันอีก 2 คน ได้แก่ แองเจลา และอิกเน ทั้งสองทำงานราชการ โดยหลังเกษียณอายุได้ย้ายไปอยู่ที่ฟลอริดา แต่พวกเขายังคงคิดถึงชีวิตในนิวยอร์กอยู่เสมอ 

             เอลีนอร์เล่าย้อนว่า พวกเขาจะดื่มมาร์ตินี (Martini) เครื่องดื่มค็อกเทลคลาสสิก ด้วยกันแทบทุกเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งเชื่อว่าอาจเป็นเคล็ดลับอายุยืนของพวกเขา อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่เกษียณอายุ ทั้งคู่ก็หันมาดื่มเบียร์ Modelo ในมื้อกลางวันแทนมาร์ตินีในมื้อเย็น  

             เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา คู่สามีภรรยากิตเทนส์ และครอบครัวของพวกเขาได้จัดงานฉลองครบรอบแต่งงานปีที่ 83  

คู่รักที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก
ภาพจาก LongeviQuest 

คู่รักที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก


             ในวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ไลล์ กิตเทนส์ วัย 108 ปี และเอลีนอร์ กิตเทนส์ วัย 107 ปี ได้รับการบันทึกโดยกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ดส์ ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่อายุยืนยาวที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิต และเป็นคู่สามีภรรยาที่อายุยืนยาวที่สุดเท่าที่เคยมีมา อายุรวม 216 ปี 132 วัน 

วิธีดูแลรักษาความรัก คำตอบเรียบง่าย 


             เอลีนอร์ กล่าวเพียงสั้น ๆ ว่า "เรารักกัน" ขณะที่ ไคล์ เสริมว่า "ผมรักภรรยาของผม" 

คู่รักที่อายุยืนยาวที่สุดในโลก
ภาพจาก LongeviQuest 




ขอบคุณข้อมูลจาก People, Guinness World Records 




