โผล่อีก ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ ทำพิธี-ชวนลงทุน พบตายายทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิต


          โผล่อีก ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ อ้างเป็นพระศรีอาริยะ ชวนคนแก่ลงทุน อ้างลงทุนหลักร้อย ได้คืนเป็นล้าน คนแก่ถึงขั้นขายทอง-จำนำที่ ลูกหลานเตือนไม่ฟัง

ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ ชวนคนแก่ลงทุน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เพจ ท่านเปา เผยเรื่องราวของผู้วิเศษรายใหม่ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ที่มีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นพระศรีอาริยะ มีการทำพิธีชักชวนผู้สูงอายุให้เข้ากลุ่มและลงทุน จนคนเฒ่าคนแก่หลงเชื่อ บางคนถึงขั้นขายที่ดินไปจำนอง

          โดยระบุว่า... ผู้วิเศษรายใหม่ถือกำเนิดแล้ว ! แต่งชุดคล้ายเทพ ด้วยเครื่องทรง สวมมงกุฎชฎาทอง ใส่เครื่องประดับวิบวับ อ้างว่าเป็น "พระศรีอาริยะ" มีการจัดพิธีต่าง ๆ ชักชวนคนสูงอายุเข้ากลุ่ม พร้อมกับชักชวนให้ลงทุน "หุ้นธนาคารโลก" ลงทุน 500 บาท จะได้คืนเป็นหลักล้าน 

          ยิ่งทำเยอะ ยิ่งได้ผลกำไรกอบโกย หลังจากอบรมมีการออกใบประกาศ บางรายถึงขั้นขายทองเอาที่ดินไปจำนองเพราะเชื่อว่าจะได้บุญใหญ่และได้เงินคืนกลับมาหลายเท่า



ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ ชวนคนแก่ลงทุน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 

          ทางหลานสาวที่ส่งเรื่องมาร้องบอกว่าคุณตา-คุณยาย ศรัทธามากนำเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตไปลงทุน เตือนยังไงก็ไม่ฟัง ตอนนี้กังวลว่าจะถูกหลอก อยากให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ 

          ขณะที่บนโลกโซเชียลพากันคอมเมนต์สนั่น โดยบ้างชี้ว่า "ไม่แปลกที่แต่ง แต่แปลกที่คนนับถือ ไหว้บูชา", "ลิเกคณะใหม่", "ตอนแรกผมเห็นภาพหมู่ นึกว่าวงดุริยางค์ครับ" และ "นึกว่าเก็บตกงานเลี้ยงประจำปี แต่งแบบอาชีพในฝันเวอร์"

ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ ชวนคนแก่ลงทุน
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา 



