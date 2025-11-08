โผล่อีก ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ ทำพิธี-ชวนลงทุน พบตายายทุ่มเงินเก็บทั้งชีวิต

โผล่อีก ผู้วิเศษรายใหม่ แต่งชุดเทพ อ้างเป็นพระศรีอาริยะ ชวนคนแก่ลงทุน อ้างลงทุนหลักร้อย ได้คืนเป็นล้าน คนแก่ถึงขั้นขายทอง-จำนำที่ ลูกหลานเตือนไม่ฟัง
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เพจ ท่านเปา เผยเรื่องราวของผู้วิเศษรายใหม่ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู ที่มีพฤติกรรมอ้างตัวเป็นพระศรีอาริยะ มีการทำพิธีชักชวนผู้สูงอายุให้เข้ากลุ่มและลงทุน จนคนเฒ่าคนแก่หลงเชื่อ บางคนถึงขั้นขายที่ดินไปจำนอง
โดยระบุว่า... ผู้วิเศษรายใหม่ถือกำเนิดแล้ว ! แต่งชุดคล้ายเทพ ด้วยเครื่องทรง สวมมงกุฎชฎาทอง ใส่เครื่องประดับวิบวับ อ้างว่าเป็น "พระศรีอาริยะ" มีการจัดพิธีต่าง ๆ ชักชวนคนสูงอายุเข้ากลุ่ม พร้อมกับชักชวนให้ลงทุน "หุ้นธนาคารโลก" ลงทุน 500 บาท จะได้คืนเป็นหลักล้าน
ยิ่งทำเยอะ ยิ่งได้ผลกำไรกอบโกย หลังจากอบรมมีการออกใบประกาศ บางรายถึงขั้นขายทองเอาที่ดินไปจำนองเพราะเชื่อว่าจะได้บุญใหญ่และได้เงินคืนกลับมาหลายเท่า
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา
ทางหลานสาวที่ส่งเรื่องมาร้องบอกว่าคุณตา-คุณยาย ศรัทธามากนำเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตไปลงทุน เตือนยังไงก็ไม่ฟัง ตอนนี้กังวลว่าจะถูกหลอก อยากให้หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ
ขณะที่บนโลกโซเชียลพากันคอมเมนต์สนั่น โดยบ้างชี้ว่า "ไม่แปลกที่แต่ง แต่แปลกที่คนนับถือ ไหว้บูชา", "ลิเกคณะใหม่", "ตอนแรกผมเห็นภาพหมู่ นึกว่าวงดุริยางค์ครับ" และ "นึกว่าเก็บตกงานเลี้ยงประจำปี แต่งแบบอาชีพในฝันเวอร์"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ท่านเปา