แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว - โต้ข่าวเลิกกัน ย้ำมีทะเบียนสมรส

แม่ตั๊ก ว่ายังไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ ควงสาวอื่นในผับ ตอนเมียนอนป่วย - มีข่าวลือเลิกกัน ลั่นชัดยังไม่เลิก ย้ำเป็นเมียมีทะเบียนสมรส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
จากกระแสข่าวลือคู่รักคนดังเลิกกัน ที่เพจดังถึงกับช็อกเพราะผัวดูรักเมียมาก พร้อมปกป้องเมีย แต่กลับมีคลิปโอบเอวสาวในผัว จนหลายคนโยงไปถึงคู่ของ แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ นั้นล่าสุด (8 พฤศจิกายน 2568) แม่ตั๊ก โพสต์ภาพตัวเองขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมแคปชั่น "ตัดสินใจมานานว่า จะผ่าตัดอีกครั้งในชีวิต เพราะเอฟเฟกต์ หลังดมยาสลบมันทรมาน #เนื้องอกมดลูก ดันมาตรวจเจอหัวใจเต้นผิดปกติอีก ขอให้ตัวเองแข็งแรงในเร็ววัน ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อเคธี่"
พร้อมกันนั้นยังโพสต์ขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจ โดยบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้ ขอให้เป็นรอบสุดท้าย
"ไม่เป็นไรค่ะ ปล่อยให้ทุกคนทำในสิ่งที่อยากทำ รวมทั้ง 3 คนในคลิป เค้าก็มีความสุขดี อยากทำคลิปให้โลกรู้ ว่า สนุกมาก" พร้อมบอกอีกว่า "อุ้ยยย ผู้หญิงสวย น่ารัก"
ส่วนที่มีคนบอกว่า ตามมาจากข่าวดาราเลิกอินฟลูฯ นั้น แม่ตั๊ก ระบุว่า "การทำข่าวผัวเมียเลิกกัน โดยที่เค้ายังไม่เลิกกัน และยังเป็นเมียที่มีทะเบียนสมรส อย่างถูกต้อง ..... ไม่สมควรจริง ๆ นะคะ พักผ่อนค่ะ"
นอกจากนี้ แม่ตั๊ก ยังโพสต์อีกว่า "ไม่ต้องแคป คลิปนี้มาเมนต์นะคะ เห็นคลิปแล้ว และก็ยินดี และดีใจด้วย ที่มีความสุข น้องผู้หญิงต้นคลิป ลบคลิปไปแล้ว อดเข้าไปดูเลย ว่าจะไปกด ติดตาม ตต น้อง"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut