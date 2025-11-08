HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว - โต้ข่าวเลิกกัน ย้ำมีทะเบียนสมรส

 
          แม่ตั๊ก ว่ายังไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ ควงสาวอื่นในผับ ตอนเมียนอนป่วย - มีข่าวลือเลิกกัน ลั่นชัดยังไม่เลิก ย้ำเป็นเมียมีทะเบียนสมรส 

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut 

           จากกระแสข่าวลือคู่รักคนดังเลิกกัน ที่เพจดังถึงกับช็อกเพราะผัวดูรักเมียมาก พร้อมปกป้องเมีย แต่กลับมีคลิปโอบเอวสาวในผัว จนหลายคนโยงไปถึงคู่ของ แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ นั้น 

           ล่าสุด (8 พฤศจิกายน 2568) แม่ตั๊ก โพสต์ภาพตัวเองขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล พร้อมแคปชั่น "ตัดสินใจมานานว่า จะผ่าตัดอีกครั้งในชีวิต เพราะเอฟเฟกต์ หลังดมยาสลบมันทรมาน #เนื้องอกมดลูก ดันมาตรวจเจอหัวใจเต้นผิดปกติอีก ขอให้ตัวเองแข็งแรงในเร็ววัน ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่จะมีแต่สิ่งดี ๆ เกิดขึ้น ขอให้มีชีวิตอยู่เพื่อเคธี่"

           พร้อมกันนั้นยังโพสต์ขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจ โดยบอกว่าการผ่าตัดครั้งนี้ ขอให้เป็นรอบสุดท้าย 

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว

           อย่างไรก็ตาม พบว่ามีชาวเน็ตบางรายเข้ามาคอมเมนต์ โชว์ภาพของ ป๋าเบียร์ ที่ไปเที่ยวผับอยู่กับสาวคนอื่นแบบแนบชิด ดูสนุกสนานกันมาก ด้วยเหตุนี้จึงมีกระแสคอมเมนต์ต่อว่าผู้ที่โพสต์ภาพดังกล่าว ว่าเหมือนซ้ำเติมกัน แต่ แม่ตั๊ก ได้เข้ามาตอบกลับว่า 

           "ไม่เป็นไรค่ะ ปล่อยให้ทุกคนทำในสิ่งที่อยากทำ รวมทั้ง 3 คนในคลิป เค้าก็มีความสุขดี อยากทำคลิปให้โลกรู้ ว่า สนุกมาก" พร้อมบอกอีกว่า "อุ้ยยย ผู้หญิงสวย น่ารัก"

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว

           ส่วนที่มีคนบอกว่า ตามมาจากข่าวดาราเลิกอินฟลูฯ นั้น แม่ตั๊ก ระบุว่า "การทำข่าวผัวเมียเลิกกัน โดยที่เค้ายังไม่เลิกกัน และยังเป็นเมียที่มีทะเบียนสมรส อย่างถูกต้อง ..... ไม่สมควรจริง ๆ นะคะ พักผ่อนค่ะ"

           นอกจากนี้ แม่ตั๊ก ยังโพสต์อีกว่า "ไม่ต้องแคป คลิปนี้มาเมนต์นะคะ เห็นคลิปแล้ว และก็ยินดี และดีใจด้วย ที่มีความสุข น้องผู้หญิงต้นคลิป ลบคลิปไปแล้ว อดเข้าไปดูเลย ว่าจะไปกด ติดตาม ตต น้อง"
 
แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut  

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut  

แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kornkanok Suwanbut  


เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
แม่ตั๊ก ว่าไง หลังคนแห่ปาภาพ ป๋าเบียร์ เที่ยวผับกับสาว - โต้ข่าวเลิกกัน ย้ำมีทะเบียนสมรส อัปเดตล่าสุด 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:07:10 1,495 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย