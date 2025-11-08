นาทีชีวิต ไกด์โดนงูเหลือม 6 เมตร ลากลงน้ำ รัดคอต่อหน้าคนทั้งเรือ โดดช่วยระทึก

นาทีชีวิต ไกด์โดนงูเหลือมยักษ์ 6 เมตรรัดคอ ลากลงน้ำ คนบนเรือผวารีบเข้าไปช่วยก่อนขิต เกือบไปแล้ว
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์นิวยอร์กโพสต์ รายงานกรณีระทึกที่ประเทศอินโดนีเซีย หลังพบไกด์ชายรายหนึ่งถูกงูเหลือมยักษ์ 6 เมตร รัดคอและลากลงน้ำ ต่อหน้ากลุ่มคนที่นั่งเรือมากับเขา กลายเป็นภาพนาทีชีวิตที่หวิดทำให้ชายคนหนึ่งถึงจุดจบ
จากภาพที่ โมฮัมหมัด อลิซา บันทึกภาพไว้ได้ พบว่า เฮรู นักจับงูมากประสบการณ์ ซึ่งมาทำหน้าที่เป็นไกด์ในครั้งนี้ กำลังเดินทางไปตามแม่น้ำบนเกาะเบอร์เนียม ตอนที่คณะของของสังเกตเห็นว่ามีงูขนาดใหญ่อยู่ตรงใกล้ ๆ ริมแม่น้ำ
เมื่อเรือเข้าไปใกล้ เฮรูที่เกาะอยู่ด้านข้างของเรือได้เอื้อมมือลงไปในน้ำ แล้วคว้างูตัวดังกล่าวตรงใกล้ ๆ หัวของมัน แต่สถานการณ์เปลี่ยนเป็นฝันร้าย เมื่องูตัวนั้นใช้แรงมหาศาลดึงเขาตกลงไปในน้ำ ก่อนจะลากจมลงไปใต้ผิวน้ำ
เฮรูพยายามดิ้นรนอย่างหนักจนโผล่จากน้ำ แต่งูตัวดังกล่าวใช้ลำตัวรัดเขาไว้อย่างรวดเร็ว ก่อนจะเลื่อนขึ้นมารัดบริเวณแขนและคอของเขา ทำให้คนที่อยู่บนเรือต้องรีบกระโจนเข้ามาช่วย โดยคนหนึ่งจับหัวงูไว้ ส่วนอีกคนจับบริเวณหางงู จนในที่สุดก็สามารถนำงูออกจากตัวไกด์ได้
ท้ายที่สุดงูก็ถูกจับขึ้นเรือ โดยมีคนอื่น ๆ เข้ามาช่วยกันถ่ายภาพก่อนปล่อยมันกลับคืนสู่ป่า โดยคนที่อยู่ในเหตุการณ์อธิบายว่า งูเหลือมนั้นเป็นงูที่ใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่กลุ่มของเขาเคยพบเจอ มันถูกปล่อยกลับคืนสู่ป่าหลังถ่ายรูปเสร็จ เพราะหลักการของพวกเขาคือการไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิต ส่วนภาพถ่ายนั้นก็มีเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น
อนึ่ง นี่ไม่ใช่เหตุการณ์แรกที่ทำให้มนุษย์รู้ถึงความน่ากลัวของงูเหลือมตัวใหญ่ยักษ์ โดยก่อนหน้านี้เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ก็มีกรณีของชายชราถูกพบในสภาพเสียชีวิต ภายในตัวงูเหลือมยักษ์ ขนาด 8.5 เมตรมาแล้ว
ขอบคุณข้อมูลจาก New York Post