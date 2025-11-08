ป๋าเต็ด ยุทธนา ติงอันตราย ปล่อยคนลงสนาม หลังแห่ดูฟุตบอลนักเรียน คนหวั่นคุมไม่อยู่

ป๋าเต็ด ยุทธนา ติงอันตราย ฟุตบอลนักเรียน 7 คนนัดชิงแชมป์ ปล่อยคนดูลงสนาม หลังแห่มาจนล้นสนามศุภชลาศัย โซเชียลเห็นพ้อง ชี้อาจควบคุมไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ข่าวสารเมืองปราการ v2
สิ้นสุดการแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีHD ระหว่าง หมอนทองวิทยา ที่มากับรถขนความฝัน พบ อบจ.ชัยนาท ซึ่งแม้ว่า หมอนทองวิทยา จะชิงทำประตูได้ก่อน แต่สุดท้าย อบจ.ชัยนาท สามารถแก้เกมและพลิกกลับมาเอาชนะ คว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สีHD ไปครองได้สำเร็จ
อย่างไรก็ตาม พบว่าการแข่งขันในวันนี้ได้สร้างปรากฏการณ์สนามแตก มีผู้ชมเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันจนล้นสนามศุภชลาศัย และการแข่งขันต้องล่าช้าเกือบชั่วโมง เมื่อมีการปล่อยให้แฟน ๆ ซึ่งไม่มีที่นั่งบนอัฒจันทร์ เข้ามานั่งชมการแข่งขันบริเวณขอบสนาม จนเกิดความไม่เรียบร้อย ทำให้จุดนี้สร้างความกังวลแก่แฟนบอลจำนวนมาก
รวมถึง ป๋าเต็ด ยุทธนา ที่โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm ตั้งแต่ช่วงก่อนเริ่มการแข่งขัน โดยกล่าวถึงการปล่อยผู้ชมลงสนามว่า...
"เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมาก อันตรายมาก ขอเป็นกำลังใจให้ทีมงานควบคุมได้ และขอบอกไปยังผู้คนแถวนั้นว่าอย่าเข้าไปอีกเลยครับ อันตรายมากครับ และอาจจะทำให้การแข่งขันออกมาไม่ราบรื่นด้วย ไม่เป็นผลดีต่อการแข่งขันเลย"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm
ในส่วนนี้หลาย ๆ คนต่างก็เห็นพ้อง ว่าทำแบบนี้พลาดมาก เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย และยากต่อการควบคุม เผลอ ๆ หากเกิดอะไรขึ้นมาอาจจะไม่สามารถควบคุมฝูงชนได้ อีกทั้งอาจจะทำให้นักบอลเสียสมาธิอีกด้วย ไม่เข้าใจว่าปล่อยลงไปในสนามได้อย่างไร
ทั้งนี้ แม้การแข่งขันในวันนี้จะจบลงโดยไม่เกิดเหตุวุ่นวาย แต่เหตุการณ์ในครั้งนี้ยังนับเป็นบทเรียนที่ถูกพูดถึง โดย ป๋าเต็ด ยุทธนา ระบุว่า "เป็นเกมที่ดี เด็กทุกคนเล่นเต็มที่ ชัยนาทเล่นดีกว่าในวันนี้สมควรได้แชมป์ แต่เรื่องปล่อยคนลงไปนั่งรอบสนามโดยไม่ได้วางแผนไว้ก่อนเนี่ยพอเถอะ ไม่ปลอดภัยจริง ๆ วันนี้ผ่านไปได้โดยไม่มีเหตุร้าย ก็ไม่ใช่ว่าคราวหน้าจะโชคดีอย่างนี้"
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Yuthana Boonorm