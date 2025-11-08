HILIGHT
ครูหนุ่มโผล่เซอร์ไพรส์แฟน มาในชุดตำรวจ สุดท้ายจ๋อย..สาวไม่ปลื้ม ซ้ำโดนคดีเต็ม ๆ

|


          ครูหนุ่มอยากเซอร์ไพรส์แฟน เช่าชุดตำรวจไปงานรับปริญญา บอกเกิดนึกขึ้นมาชั่ววูบ สุดท้ายเจอเซอร์ไพรส์กลับ แฟนไม่ปลื้ม ซ้ำโดนคดีเต็ม ๆ


          วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โหนกระแส รายงานกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองอุดรธานี ได้รับแจ้งจากพนักงานของร้านจำหน่ายเครื่องแบบข้าราชการ ในเขตเมืองอุดรธานี ว่าพบชายคนหนึ่งเข้ามาเช่าชุดเครื่องแบบตำรวจ ยศพันตำรวจเอก พร้อมสแกนจ่ายเงิน 12,000 บาท แต่เงินไม่เข้า ก่อนใส่ชุดตำรวจออกไปจากร้าน

          หลังแจ้งความ ทางผู้ดูแลร้านได้พยายามติดต่อชายคนดังกล่าวเพื่อแจ้งให้รีบนำเงินมาชำระ ซึ่งในช่วงค่ำวันเดียวกัน ชายคนดังกล่าวเข้ามาแสดงตัวและชดใช้ค่าชุดแล้ว อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตรวจสอบพบว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงถูกดำเนินการตามกฎหมาย เบื้องต้นถูกแจ้งข้อหา แต่งกายเลียนแบบเจ้าพนักงาน


         ด้านพนักงานร้าน เล่าว่า ในช่วง 15.00 น. วันที่ 6 พฤศจิกายน ชายคนนี้เดินเข้ามาในร้านเพื่อถามหาเครื่องแบบข้าราชการตำรวจ ตนจึงสอบถามว่า ต้องการชุดสายตรวจหรือชุดปฏิบัติการ ชายคนนี้ตอบว่า ต้องการชุดปฏิบัติการ ยศพันตำรวจเอก และให้จัดหาด่วน โดยอ้างว่าจะนำไปใส่ในงานรับปริญญาของแฟนสาว และอ้างว่าอยู่ที่ สภ.โนนสะอาด

          ขณะที่แฟนสาววัย 28 ปี เผยว่า วันรับปริญญาของตน แฟนหนุ่มมาร่วมงาน แต่หลังเสร็จพิธีและกำลังจะถ่ายรูป แฟนหนุ่มขอตัวไปทำธุระโดยไม่บอกว่าไปไหน กระทั่งกลับมาปรากฏตัวในชุดเครื่องแบบตำรวจ ซึ่งตนงงมาก ไม่รู้ว่าแต่งมาทำไม เพราะรู้อยู่แล้วว่าแฟนหนุ่มเป็น "ครู" ไม่ใช่ตำรวจ และเป็นคนไม่ชอบทำเซอร์ไพรส์

          ยอมรับว่าเมื่อเห็นเขาใส่เครื่องแบบตำรวจในวันสำคัญเช่นนี้ จึงรู้สึกเสียใจและสับสน ไม่แน่ใจว่าเขาทำเพื่อถ่ายคอนเทนต์ตามที่อ้าง หรือมีเจตนาอื่นกันแน่ แต่ตนตนก็ได้ตักเตือนเขาไปแล้วว่าอย่ามาทำเซอร์ไพรส์แบบนี้ จะเซอร์ไพรส์ทั้งทีดันมาเจอคดีเข้าให้

          ด้าน ชายที่เช่าชุด เผยว่ารู้สึกเสียใจ ไม่คิดว่าจะเจอคดี ก่อนหน้านี้ตนอยากเป็นตำรวจ แต่ไปสอบแล้วไม่ติดจึงมาเป็นครู จนวันรับปริญญาของแฟนจึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบ อยากแต่งเครื่องแบบตำรวจไปทำเซอร์ไพรส์ เพราะห็นในงานมีคนอื่นใส่เครื่องแบบตำรวจมางานรับปริญญาแฟนหลายคน จึงคิดว่าทำบ้างน่าจะดี แค่อยากเซอร์ไพรส์และทำคอนเทนต์เล่น ๆ เท่านั้น

          เมื่อสอบถามว่า ทราบหรือไม่ว่าประชาชนทั่วไปไม่สามารถแต่งเครื่องแบบตำรวจได้ ชายคนนี้เผยว่า ตนเคยเห็นในงานแสดงหมอลำ ในละครก็เห็นว่าใส่กัน เลยไม่คิดว่าจะมีปัญหา ส่วนที่โอนเงินค่าชุดไม่เข้านั้น ตนนึกว่าเงินเข้าบัญชีแล้ว และตอนนั้นแฟนโทร. มาเร่งให้รีบกลับ เพราะโกรธที่หายไปนาน ด้วยความรีบร้อนตนจึงขับรถออกจากร้านไป

          ทั้งนี้ หลังเซอร์ไพรส์แฟนเสร็จตนก็นำชุดมาคืนทางร้าน เพราะพนักงานโทร. มาแจ้งว่าหากไม่คืนจะดำเนินคดี และได้ตกลงกับทางร้านแล้ว โดยมีการชดใช้ค่าชุดและค่าเสียหายรวมเป็นเงิน 20,000 บาท

          ทั้งนี้ ตนอยากขอโทษแฟนสาวและร้านเช่าชุด รวมถึงขอโทษทางตำรวจทุกท่าน ตอนนี้ได้สติแล้ว เข้าใจแล้วว่าการแต่งเครื่องแบบของหน่วยงานใด หากตนไม่ใช่เจ้าหน้าที่จริง ๆ ถือว่าผิด

ขอบคุณข้อมูลจาก โหนกระแส
 

