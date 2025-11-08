บีบหัวใจ คุณตาสิ้นหวัง จะขอซื้อเลือดให้ยาย สู่กระแสการให้ยิ่งใหญ่ - รพ. แจงแล้ว

บีบหัวใจ คุณตาสิ้นหวัง ถึงขั้นจะขอซื้อเลือด มาช่วยคุณยายที่ป่วย คนสะเทือนใจแห่บริจาคช่วย พบตอนนี้คุณยายเลือดพอ ปลอดภัยแล้ว แต่การบริจาคเลือดยังสำคัญ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nutnicha Samboontieng
เป็นโพสต์บีบหัวใจที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพของคุณตาคนหนึ่ง ที่มาเดินถามกลุ่มคนที่มาบริจาคเลือด ภายในโรงพยาบาลขอนเก่น ซึ่งบทสนทนาจากการพูดคุยกับคุณตานั้น ฟังแล้วทำให้เธอน้ำตาจะไหล พูดไม่ออก
โดยคุณ Nutnicha Samboontieng เจ้าของเรื่อง ระบุว่า "ทุกคน ฟังแล้วน้ำตาจะไหล... ขอเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ ใครคิดจะทำบุญ การบริจาคเลือดก็เป็นอีกทางเลือกเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน"
ตอนนั้น คุณตาเข้ามาถามเธอว่า "หนูมาบริจาคเลือดให้ญาติหรือมาบริจาคให้คนทั่วไป" เมื่อเธอตอบว่ามาบริจาคให้ญาติ คุณตาก็เดินไปตามคนอื่น ๆ ซึ่งส่วนมากก็จะบริจาคให้ญาติ จากนั้นคุณตาเลยถามว่า "หนูที่ไหนเขาขายเลือดบ้าง ตาจะซื้อเลือดให้ยาย"
ฟังแบบนั้นเธอก็น้ำตาแตก พูดไม่ออก พร้อมลงข้อมูลของคุณยายที่กำลังรอรับการบริจาคเลือดไว้ ซึ่งเพียงไม่นานโพสต์ของเธอก็กลายเป็นไวรัล มีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมกันคอมเมนต์ สงสารคุณยาย หวังว่าคุณยายจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะ ๆ โดยพบว่าหลายคนแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคเลือดช่วยเหลือคุณยาย และได้เข้าไปบริจาคที่โรงพยาบาลแล้ว
ต่อมา ทางเพจ โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital โพสต์คำชี้แจงถึงกรณีการขอความร่วมมือบริจาคเลือด เพื่อการรักษาผู้ป่วย โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีญาติผู้ป่วยรายหนึ่งสอบถามเรื่อง "การขอซื้อเลือด" เพื่อใช้ในการรักษา ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการบริหารจัดการเลือดของโรงพยาบาลนั้น
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอชี้แจง ดังนี้
การรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือด โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น จำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมากในแต่ละวัน รวมถึงต้องสำรองเลือดเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินทุกเวลา แม้โรงพยาบาลจะมีการรับบริจาคและจัดหาเลือดอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางช่วงเวลา เลือดบางหมู่กรุ๊ป อาจมีปริมาณน้อยกว่าระดับที่ควรมีในคลัง
ในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลขอนแก่นจึงขอความร่วมมือจากญาติหรือผู้ที่มีความพร้อมในการบริจาค เลือด "ทดแทน" เพื่อช่วยให้ปริมาณเลือดในคลังมีความเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกราย เป็นการขอความร่วมมือโดย สมัครใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีการซื้อขายเลือดทุกรูปแบบ และไม่สนับสนุนการซื้อขายเลือด การให้และรับเลือดเป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น รวมไปถึงไม่มีการซื้อขายอวัยวะโดยเด็ดขาด
สำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าว โรงพยาบาลได้ให้การรักษาตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน และได้รับเลือดเพียงพอต่อการรักษา ขณะนี้อาการผู้ป่วยปลอดภัยและอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์
โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณผู้บริจาคเลือดทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งมีค่าสำหรับการรักษาชีวิต เพื่อนมนุษย์ และขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือด โรงพยาบาลขอนแก่น วันราชการ เวลา 08.30 - 19.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.0 - 15.30 น. โทร. 043-009900 ต่อ 4544 และขอเชิญชวน แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดวงตา ติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043-009900 ต่อ 3865 หรือที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital