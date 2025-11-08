HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

บีบหัวใจ คุณตาสิ้นหวัง จะขอซื้อเลือดให้ยาย สู่กระแสการให้ยิ่งใหญ่ - รพ. แจงแล้ว


          บีบหัวใจ คุณตาสิ้นหวัง ถึงขั้นจะขอซื้อเลือด มาช่วยคุณยายที่ป่วย คนสะเทือนใจแห่บริจาคช่วย พบตอนนี้คุณยายเลือดพอ ปลอดภัยแล้ว แต่การบริจาคเลือดยังสำคัญ

ตาจะซื้อเลือดให้ยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Nutnicha Samboontieng

          เป็นโพสต์บีบหัวใจที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์อย่างมาก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพของคุณตาคนหนึ่ง ที่มาเดินถามกลุ่มคนที่มาบริจาคเลือด ภายในโรงพยาบาลขอนเก่น ซึ่งบทสนทนาจากการพูดคุยกับคุณตานั้น ฟังแล้วทำให้เธอน้ำตาจะไหล พูดไม่ออก 
          
          โดยคุณ Nutnicha Samboontieng เจ้าของเรื่อง ระบุว่า "ทุกคน ฟังแล้วน้ำตาจะไหล... ขอเป็นกระบอกเสียงเล็ก ๆ ใครคิดจะทำบุญ การบริจาคเลือดก็เป็นอีกทางเลือกเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน"  
          
          ตอนนั้น คุณตาเข้ามาถามเธอว่า "หนูมาบริจาคเลือดให้ญาติหรือมาบริจาคให้คนทั่วไป" เมื่อเธอตอบว่ามาบริจาคให้ญาติ คุณตาก็เดินไปตามคนอื่น ๆ ซึ่งส่วนมากก็จะบริจาคให้ญาติ จากนั้นคุณตาเลยถามว่า "หนูที่ไหนเขาขายเลือดบ้าง ตาจะซื้อเลือดให้ยาย"


          ฟังแบบนั้นเธอก็น้ำตาแตก พูดไม่ออก พร้อมลงข้อมูลของคุณยายที่กำลังรอรับการบริจาคเลือดไว้ ซึ่งเพียงไม่นานโพสต์ของเธอก็กลายเป็นไวรัล มีคนจำนวนมากเข้ามาร่วมกันคอมเมนต์ สงสารคุณยาย หวังว่าคุณยายจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเยอะ ๆ โดยพบว่าหลายคนแสดงความประสงค์ที่จะบริจาคเลือดช่วยเหลือคุณยาย และได้เข้าไปบริจาคที่โรงพยาบาลแล้ว 
          
          ต่อมา ทางเพจ โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital โพสต์คำชี้แจงถึงกรณีการขอความร่วมมือบริจาคเลือด เพื่อการรักษาผู้ป่วย โดยระบุว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับกรณีญาติผู้ป่วยรายหนึ่งสอบถามเรื่อง "การขอซื้อเลือด" เพื่อใช้ในการรักษา ซึ่งทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการบริหารจัดการเลือดของโรงพยาบาลนั้น
          
          โรงพยาบาลขอนแก่น ขอชี้แจง ดังนี้ 
          
          การรักษาผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับเลือด โดยเฉพาะในโรงพยาบาล ขนาดใหญ่ เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น จำเป็นต้องใช้เลือดจำนวนมากในแต่ละวัน รวมถึงต้องสำรองเลือดเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินทุกเวลา แม้โรงพยาบาลจะมีการรับบริจาคและจัดหาเลือดอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางช่วงเวลา เลือดบางหมู่กรุ๊ป อาจมีปริมาณน้อยกว่าระดับที่ควรมีในคลัง
          
          ในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลขอนแก่นจึงขอความร่วมมือจากญาติหรือผู้ที่มีความพร้อมในการบริจาค เลือด "ทดแทน" เพื่อช่วยให้ปริมาณเลือดในคลังมีความเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทุกราย เป็นการขอความร่วมมือโดย สมัครใจเท่านั้น ไม่ได้เป็นการบังคับแต่อย่างใด
          
          โรงพยาบาลขอนแก่น ขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าไม่เคยมีการซื้อขายเลือดทุกรูปแบบ และไม่สนับสนุนการซื้อขายเลือด การให้และรับเลือดเป็นการดำเนินงานตามมาตรฐานทางการแพทย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยเท่านั้น รวมไปถึงไม่มีการซื้อขายอวัยวะโดยเด็ดขาด
          
          สำหรับผู้ป่วยรายดังกล่าว โรงพยาบาลได้ให้การรักษาตามมาตรฐานอย่างครบถ้วน และได้รับเลือดเพียงพอต่อการรักษา ขณะนี้อาการผู้ป่วยปลอดภัยและอยู่ในการดูแลอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์
          
          โรงพยาบาลขอนแก่น ขอขอบคุณผู้บริจาคเลือดทุกท่านที่ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งมีค่าสำหรับการรักษาชีวิต เพื่อนมนุษย์ และขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคเลือดได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือด โรงพยาบาลขอนแก่น วันราชการ เวลา 08.30 - 19.30 น. วันหยุดราชการ เวลา 08.0 - 15.30 น. โทร. 043-009900 ต่อ 4544 และขอเชิญชวน แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ดวงตา ติดต่อได้ที่ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043-009900 ต่อ 3865 หรือที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย

ตาจะซื้อเลือดให้ยาย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก โรงพยาบาลขอนแก่น Khon Kaen Hospital 

เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บีบหัวใจ คุณตาสิ้นหวัง จะขอซื้อเลือดให้ยาย สู่กระแสการให้ยิ่งใหญ่ - รพ. แจงแล้ว โพสต์เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21:22:30 1,597 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย