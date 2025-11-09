รถทัวร์พลิกคว่ำทางลงดอยขุนตาล ชนเสาไฟฟ้าหัก เจ็บอื้อ 12 ราย คนขับเผยสาเหตุ

รถทัวร์พลิกคว่ำที่ดอยขุนตาล ชนเสาไฟฟ้าหัก เจ็บอื้อ 12 ราย พบสาหัส 2 ราย กู้ภัยระดมกำลังช่วยเหลือ คนขับรับฝนตกถนนลื่น คุมรถไม่ได้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
วานนี้ (8 พฤศจิกายน 2568) สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า เมื่อเวลา 20.45 น. เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์พลิกคว่ำที่ดอยขุนตาล บนถนนลำปาง-เชียงใหม่ ขาล่อง ในพื้นที่ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ห่างจากเขตติดต่อแม่ทาประมาณ 2 กิโลเมตร
โดยพบว่าเป็นรถทัวร์นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ของบริษัทศรีทะวงศ์ทัวร์ มีคนอยู่บนรถทั้งหมด 38 คน ได้รับบาดเจ็บสาหัส 2 ราย กู้ภัยนำส่งโรงพยาบาลแล้ว และมีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 10 ราย
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
ทั้งนี้ กู้ภัยจากหลายหน่วยงานในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ ขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุพบคราบน้ำมันจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรชั่วคราว จนมีรถติดยาวกว่า 5 กิโลเมตร และรอรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถทัวร์ออกจากจุดเกิดเหตุ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
ภาพจาก เฟซบุ๊ก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง 3