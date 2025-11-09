HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

อินฟลูฯ หาคนทำงาน อ่านดีเทลแล้วขยี้ตา คนเดียวต้องทำกี่ตำแหน่ง เห็นเงินเดือนยิ่งพูดไม่ออก

 
          อินฟลูฯ คนดังหาคนทำงานภาษาญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ่านรายละเอียดแล้วพูดไม่ออก ขอคุณสมบัติครอบจักรวาล แต่เสนอเงินเดือนเพียง 2 หมื่น !? 

อินฟลูเอนเซอร์ โพสต์หาคนทำงานญี่ปุ่น อ่านดีเทลแล้วช็อก ให้เงินเดือนแค่นี้เหรออินฟลูเอนเซอร์ โพสต์หาคนทำงานญี่ปุ่น อ่านดีเทลแล้วช็อก ให้เงินเดือนแค่นี้เหรอ

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์กำลังแชร์ดราม่าในวงการหางานภาษาญี่ปุ่น เมื่อบุคคลซึ่งอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์ประกาศรับสมัครงานสายภาษาญี่ปุ่น โดยรีควสต์สกิลรอบด้าน ทั้งแปลภาษา ถ่ายคลิป ตัดต่อ ดูแลงานขาย และดีลแบรนด์ แต่เสนอเงินเดือนเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท

          อินฟลูเอนเซอร์ดังกล่าว โพสต์ในกลุ่มหางหางานภาษาญี่ปุ่น ระบุว่า ตอนนี้ตนอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างคอนเทนต์ให้กับทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ตอนนี้กำลังมองหาคนไทยที่สามารถพูดหรือสื่อสารภาษา ญี่ปุ่นได้ในระดับ N2 ขึ้นไป และสามารถทำงาน Full-time ร่วมกันในการทำคอนเทนต์

คุณสมบัติ / เงื่อนไขงาน


          - ระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
          - เวลางาน : สัปดาห์ละ 5 วัน / วันละ 8 ชั่วโมง (ปรับยืดหยุ่น
          - เงินเดือน : เริ่มต้น 20,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์/ทักษะ)

หน้าที่งาน


          - ถ่ายวิดีโอง่าย ๆ
          - ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น (ไม่เคยตัดต่อก็สอนได้)
          - ช่วยดูงาน Management เล็กน้อย
          - งานแปล ไทย-ญี่ปุ่น
          - งานขาย / ติดต่อแบรนด์ / DM

อินฟลูเอนเซอร์ โพสต์หาคนทำงานญี่ปุ่น อ่านดีเทลแล้วช็อก ให้เงินเดือนแค่นี้เหรออินฟลูเอนเซอร์ โพสต์หาคนทำงานญี่ปุ่น อ่านดีเทลแล้วช็อก ให้เงินเดือนแค่นี้เหรอ

          ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ต โดยหลายคนต่างเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับรายได้อย่างมาก เช่น ทั้งนักแปล ตากล้อง คนตัดต่อ พนักงานขาย ยันเลขา ถ้าจ้างครบตำแหน่งจริง ๆ ค่าจ้างรวมคงแตะหลักแสนต่อเดือนแน่ ๆ 

          ขณะที่บางส่วนเหน็บแรงว่า ถ่ายวิดีโอไม่มีคำว่าง่าย หรือ ตัดต่อเบื้องต้นนี่คือใช้โปรแกรมอะไร Capcut หรือ Premiere? ขณะที่อีกฝ่ายติงว่า ต่างชาติมาอยู่ไทยชอบกดค่าแรงคนไทยให้ต่ำเกินจริง ทั้งที่งานระดับนี้คือ JB (เจเนอรัลเบ๊) ชัด ๆ เป็นต้น




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อินฟลูฯ หาคนทำงาน อ่านดีเทลแล้วขยี้ตา คนเดียวต้องทำกี่ตำแหน่ง เห็นเงินเดือนยิ่งพูดไม่ออก อัปเดตล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:56:47 1,460 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย