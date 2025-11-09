อินฟลูฯ หาคนทำงาน อ่านดีเทลแล้วขยี้ตา คนเดียวต้องทำกี่ตำแหน่ง เห็นเงินเดือนยิ่งพูดไม่ออก

อินฟลูฯ คนดังหาคนทำงานภาษาญี่ปุ่น ชาวเน็ตอ่านรายละเอียดแล้วพูดไม่ออก ขอคุณสมบัติครอบจักรวาล แต่เสนอเงินเดือนเพียง 2 หมื่น !?
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์กำลังแชร์ดราม่าในวงการหางานภาษาญี่ปุ่น เมื่อบุคคลซึ่งอ้างตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ โพสต์ประกาศรับสมัครงานสายภาษาญี่ปุ่น โดยรีควสต์สกิลรอบด้าน ทั้งแปลภาษา ถ่ายคลิป ตัดต่อ ดูแลงานขาย และดีลแบรนด์ แต่เสนอเงินเดือนเริ่มต้นเพียง 20,000 บาท
อินฟลูเอนเซอร์ดังกล่าว โพสต์ในกลุ่มหางหางานภาษาญี่ปุ่น ระบุว่า ตอนนี้ตนอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สร้างคอนเทนต์ให้กับทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น ตอนนี้กำลังมองหาคนไทยที่สามารถพูดหรือสื่อสารภาษา ญี่ปุ่นได้ในระดับ N2 ขึ้นไป และสามารถทำงาน Full-time ร่วมกันในการทำคอนเทนต์
คุณสมบัติ / เงื่อนไขงาน
- ระดับภาษาญี่ปุ่น N2 ขึ้นไป
- เวลางาน : สัปดาห์ละ 5 วัน / วันละ 8 ชั่วโมง (ปรับยืดหยุ่น
- เงินเดือน : เริ่มต้น 20,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์/ทักษะ)
หน้าที่งาน
- ถ่ายวิดีโอง่าย ๆ
- ตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น (ไม่เคยตัดต่อก็สอนได้)
- ช่วยดูงาน Management เล็กน้อย
- งานแปล ไทย-ญี่ปุ่น
- งานขาย / ติดต่อแบรนด์ / DM
ภายหลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์จากชาวเน็ต โดยหลายคนต่างเห็นว่าเป็นคุณสมบัติที่ไม่สอดคล้องกับรายได้อย่างมาก เช่น ทั้งนักแปล ตากล้อง คนตัดต่อ พนักงานขาย ยันเลขา ถ้าจ้างครบตำแหน่งจริง ๆ ค่าจ้างรวมคงแตะหลักแสนต่อเดือนแน่ ๆ
ขณะที่บางส่วนเหน็บแรงว่า ถ่ายวิดีโอไม่มีคำว่าง่าย หรือ ตัดต่อเบื้องต้นนี่คือใช้โปรแกรมอะไร Capcut หรือ Premiere? ขณะที่อีกฝ่ายติงว่า ต่างชาติมาอยู่ไทยชอบกดค่าแรงคนไทยให้ต่ำเกินจริง ทั้งที่งานระดับนี้คือ JB (เจเนอรัลเบ๊) ชัด ๆ เป็นต้น