ไฟไหม้บ้านระทึก คนเข้าไปเจอป้านอนหน้าดำ แวบแรกคิดว่าไม่รอด พีคที่แท้แค่นอนหลับลึก

ไฟไหม้ตู้เย็นควันดำฟุ้งทั่วห้อง คนในบ้านเจอป้านอนหน้าดำเต็มไปด้วยเขม่า คิดว่าไม่รอดแน่ แต่ที่แท้แค่หลับลึกจนไม่รู้ตัว
ภาพจาก เฟซบุ๊ก นางแพง โนนทิง
กลายเป็นอีกอุทาหรณ์ใกล้ตัว กรณีวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 โลกออนไลน์แชร์คลิปจากเฟซบุ๊ก นางแพง โนนทิง เผยเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ตู้เย็นที่บ้านหลังหนึ่ง ส่งผลให้พลาสติกละลายจนเกิดควันกับเขม่าดำฟุ้งเต็มห้อง คนในบ้านรีบช่วยกันดับไฟและเข้าช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัว
ภาพที่ปรากฏคือมีหญิงวัยกลางคนรายหนึ่งนอนอยู่ในห้อง ขณะที่ควันดำจากไฟไหม้เลอะเปื้อนจนดำไปทั่วทั้งตัว โดยเฉพาะบริเวณใบหน้า เมื่อคนในบ้านเข้ามาเห็นก็ถึงกับตกใจ เพราะคิดว่าเธอนั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือไม่
อย่างไรก็ดี หญิงรายดังกล่าวก็ลืมตาตื่นขึ้นมาหลังจากหลับสนิท และไม่รู้ตัวเลยว่าเกิดอะไรขึ้น แม้ว่าภายนอกจะเลอะคราบดำไปทั้งตัว โดยถามสั้น ๆ ว่า "ไฟอะไร ? ไหม้ตอนไหน ? " ชนิดที่ไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองนั้นโชคดีสุด ๆ ที่รอดชีวิต แม้จะตื่นขึ้นมาในสภาพสุดสะพรึงก็ตาม ขณะที่ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ ชี้ว่าดีแล้วที่คุณป้าปลอดภัย
