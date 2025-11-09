ผู้กองชูป้ายกลางสี่แยก ถูกยึดบ้านเพราะค้ำประกันให้เพื่อน ซ้ำคนกู้ขับเบนซ์ กินหรู อยู่สบาย

ผู้กองลี่ ตำรวจบึงกาฬ ยืนชูป้ายที่สี่แยกกลางสายฝน ถูกยึดบ้านเพราะค้ำประกันให้เพื่อน ขณะที่คนกู้ตัวจริงกลับขับเบนซ์ ใช้ชีวิตหรู ราวไม่คิดชดใช้
ภาพจาก เฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก เจ๊ม้อย v+ เปิดเผยเรื่องราวสุดสะเทือนใจของ ผู้กองลี่ ตำรวจจากบึงกาฬ ที่ออกมายืนกลางสายฝนถือป้ายขอความเป็นธรรม หลังถูกธนาคารยึดบ้านเพราะไปค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อนสนิทตั้งแต่ปี 2556 ทั้งที่ตัวเองไม่ได้ใช้เงินแม้แต่บาทเดียว ขณะที่คนกู้ตัวจริงกลับใช้ชีวิตหรู ขับเบนซ์ กินดีอยู่ดี ราวไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนเจ้าตัวหมดหนทาง ตัดสินใจวอนสังคมช่วยเรียกร้องความยุติธรรม
เพจระบุว่า อย่าเที่ยวค้ำประกันให้ใคร เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับ ผู้กองลี่ ตำรวจบึงกาฬ และแฟนสาว เคยไปเซ็นค้ำประกันเงินกู้ให้เพื่อน สุดท้ายถูกยึดบ้าน ส่วนคนกู้กลับกินหรู อยู่สบาย โฮโซ ไฮซ้อ ขับเบนซ์ฉ่ำ ทำให้ ผู้กองลี่ ออกมาร้องขอความเป็นธรรมทั้งน้ำตา ด้วยการถือป้ายที่สี่แยกไฟแดงท่ามกลางสายฝน หลังจากถูกยึดบ้าน
ต่อมาในปี 2565 ผู้กองลี่และแฟนสาวถูกสั่งฟ้อง เพราะผู้กู้ไม่ชำระหนี้ มียอดค้างชำระในตอนนั้นรวมประมาณ 1,800,000 บาท จนทั้งคู่ไร้ที่อยู่อาศัย ยิ่งไปกว่านั้น ในขณะที่ผู้กองและแฟนสาวตกระกำลำบาก ไร้ที่อยู่ แต่ผู้กู้เงินตัวจริง ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่การงานดี กลับใช้ชีวิตอย่างสุขสบาย กินหรู อยู่สบาย ขับรถเบนซ์ ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อย
ด้วยความหมดหนทางต่อสู้ ผู้กองลี่จึงตัดสินใจยืนกลางสี่แยก พร้อมชูป้าย"ช่วยผมด้วยครับ"ท่ามกลางสายฝน ผู้กองลี่วอนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมช่วยเหลือ เพื่อให้ได้รับความเป็นธรรม และขอบ้านคืน พร้อมเรียกร้องให้คนที่เป็นหนี้ตัวจริงออกมารับผิดชอบ
