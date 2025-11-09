กัน จอมพลัง ควงลูกเมียเปิดใจ ผิดพลาดเอาเวลาครอบครัวไปช่วยคนอื่น เหมือนรถไฟตกขบวน

กัน จอมพลัง ควงลูกเมียเปิดใจน้ำตาซึม เผยความผิดพลาดเอาเวลาครอบครัวไปช่วยคนอื่น เหมือน รถไฟตกขบวน รับเซนซิทีฟเรื่องลูก ได้เติมลูกคือพลังสำคัญ
กัน จอมพลัง ควงภรรยา หมิว ลลิตา และลูกสาว น้องหมี่เกี๊ยว เล่าความผูกพันในครอบครัว พร้อมเรื่องราวที่ทำเอาเสียน้ำตา เมื่อหมี่เกี๊ยวถามว่า ป่ะป๊าไม่รักพวกเราเหรอ เปิดใจผันตัวเป็นพ่อค้าออนไลน์ ไลฟ์ขายของ แต่กลับต้องเจอดราม่า ผ่านทางรายการ คุยแซ่บshow ช่อง One31 ที่มี ดีเจพุฒ พุฒิชัย และ เป็กกี้ ศรีธัญญา เป็นพิธีกรดำเนินรายการ
ล่าสุดได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติแห่งปี Best Young Award รู้สึกยังไงบ้าง ?
กัน จอมพลัง : ผมรู้สึกดีใจมาก ในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกหมดกำลังใจ รู้สึกไม่อยากทำแล้ว ไม่อยากไปต่อแล้ว ผมได้ถามไปที่รางวัลนี้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ คุณยังอยากให้รางวัลผมอยู่ , เพราะกลัวเขาจะได้รับผลกระทบไปด้วย เขาบอกว่าเขายืนยันที่จะให้ผม เพราะเขาเห็นในผลงานผม ผมไปรับ ผมดีใจมาก และรู้สึกอยากกลับมาช่วยสังคมเพราะรางวัลนี้
นอกจากภูมิใจ มีพลัง ภรรยารู้สึกอย่างไร ?
หมิว : จริง ๆ ภูมิใจในตัวเขามาตลอด เราพูดชื่นชมเขาหลังบ้าน หมิวรู้สึกว่าทุกวันนี้พลังที่ขับเคลื่อนในตัวเขาคือกำลังใจ หมิวจะคอยชื่นชมเขา สิ่งสำคัญคือเรามีเอฟซีที่น่ารัก คอยสนับสนุนเราตลอด ไม่ว่าเราจะขายของ หรือทำงานช่วยเหลือสังคม ทุกคนพร้อมยืนเคียงข้างครอบครัวเรา อันนี้เป็นสิ่งที่เราขอบคุณทุกคนมาก ที่รักครอบครัวเรามาโดยตลอด
หนึ่งในกำลังใจสำคัญ หมี่เกี๊ยว กี่ขวบแล้ว ?
หมี่เกี๊ยว : 3 ขวบค่ะ
หมี่เกี๊ยวมีฐานแฟนคลับ ไปไหนมีคนขอถ่ายรูป แต่ตอนนี้เข้าสู่วัยทอง 3 ขวบ เป็นตัวของตัวเอง ไม่ค่อยชอบสังคม ?
หมิว : มีฟีลว่าเข้าขอถ่ายรูปเขา คนที่ 2 - 3 จะได้อยู่ แต่คนที่ 4 - 5 จะอิดออด งอแงบ้าง มีคนเข้าใจและไม่เข้าใจด้วย ก็ฝากรายการนี้แล้วกัน บางทีอาจควบคุมอารมณ์เด็กไม่ได้ แต่ใจหมิวกับพี่กัน ยินดีให้ทุกคนถ่ายเลย แต่ตัวน้องอาจยังเล็กอยู่ อาจไม่เข้าใจเหมือนเรา ก็อยากให้เอฟซีใจดีกับเรานิดนึง ถ้าเป็นไปได้พวกเราก็อยากถ่ายกับทุกคนแหละค่ะ
กัน จอมพลัง : อย่างผม ถ้ามีคนรอถ่ายรูปก็จะพยายามให้ถ่ายทุกคนเพราะเขารักผม ก็จะบอกหมี่เกี๊ยวให้เขาถ่ายกับทุกคน พยายามปรับตัว เดี๋ยวน่าจะปรับตัวได้มากขึ้น
ตอนนี้เป็นแฟนเลิฟเวอร์ 7-11 ชอบอะไรในเซเว่น ?
หมี่เกี๊ยว : นมเปรี้ยว
กัน จอมพลัง : มีเหตุผลอื่น อาจมีของแถมเป็นของเล่น เยลลี่ (หัวเราะ)
หมิว : ประเทศไหนมีเซเว่นเข้าหมด ถ้าอย่างอื่นไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่
สไตล์การเลี้ยง เลี้ยงแบบไม่สปอย มีตีด้วย ?
หมิว : อันนี้แล้วแต่บ้านเนอะ แต่สำหรับหมิว เราต้องให้เหตุผลกับเขาก่อน บางทีถ้าเราคุมเขาไม่ได้ อารมณ์ตอนนี้เขาไม่ค่อยฟังเหตุผล เขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง เวลาเขาทำใคร หมิวจะทำให้เขาเห็นเลย ถ้าเขาทำคนอื่น พี่ป้าน้าอา หมิวก็จะตีเขา แล้วบอกว่าเนี่ย น้องทำคนอื่น คนอื่นก็เจ็บ แต่พอตีน้อง น้องก็เจ็บ น้องจะไม่ชอบ ฉะนั้นน้องก็อย่าไปทำกับคนอื่น เหมือนทำให้เขาเห็นผลเลยว่าสิ่งที่เขากระทำ เขาต้องเจออะไร ทีนี้เขาก็จะสะอึก รู้สึกผิด ร้องไห้กลบเกลื่อน
ใครดุกว่ากัน ?
หมี่เกี๊ยว : ไม่กลัวใครเลย
หมิว : (หัวเราะ)
ใครใจดีกว่ากัน ?
หมี่เกี๊ยว : หม่ามี๊
หน้าเหมือนใคร ?
หมี่เกี๊ยว : เหมือนป่ะป๊า เหมือนหม่าม้า
เด็กวัย 3 ขวบ มีอารมณ์วัยทอง มีเรื่องที่เราจัดการไม่ได้ คุณกันทำยังไง ?
กัน จอมพลัง : ผมลงพื้นที่ มีเวลาอยู่กับหมี่เกี๊ยวน้อยมาก บางทีเดือนนึงเจอ 2 ครั้ง น้องหมิวจะเป็นคนดูแลหมี่เกี๊ยวเป็นหลัก
หมิว : เขากลัวลูกไม่รัก นาน ๆ เจอลูกก็จะให้ลูกรู้สึกเขาเป็นพื้นที่ปลอดภัยนิดนึง จะให้เราเป็นตัวโหดนิดนึง โยนที่เรา แต่เขาเป็นฟีลสวีต ๆ กับลูก
เวลาคุยกับลูก ?
หมิว : เสียงสอง แอ๊บแบ๊วสุด ๆ
กัน จอมพลัง : ผมจะเป็นคนไม่ลงมือกับหมี่เกี๊ยวเลย เราอยากทดแทนเวลาไม่ได้อยู่กับเขา ตอนกลางคืนเขามีที่นอนเขา เราก็ไปนอนด้วย ที่ถามว่าหมี่เกี๊ยวหน้าเหมือนใคร เขาจะตอบตลอดว่าหน้าเหมือนแม่ แต่ตอนหลังเขาจะตอบว่าหน้าเราเหมือน มีเราอยู่ในนั้นแล้ว ใจฟูมาก เขามาออด มาอ้อน
หมิว : หน้าเหมือนป่ะป๊าประจักษ์ขนาดนี้ (หัวเราะ)
หลงเลย ?
กัน จอมพลัง : รักหมี่เกี๊ยวมาก
หมี่เกี๊ยว : รักป่ะป๊า
เวลาคุยกับกัน-หมิว ลูกจะพูดโทนเสียงแตกต่างกัน ?
หมิว : เสียงแตกต่างกันนิดนึง บางทีก็แอบตกใจ อะไรที่พ่อเขาไม่ชอบ เขาจะไม่ทำเลย อย่างพ่อไม่ชอบให้อมลูกอม เขาจะรู้ มีอยู่วันนึงหมิวตกใจ ลูกอมเกือบติดคอ เขาคิดว่าพี่กันไม่อยู่บ้าน แต่พอเปิดไปเจอพี่กันอยู่บ้าน เกือบกลืนลูกอมเกือบติดคอ หันมาให้เราหยิบออกจากปาก กลัวพ่อเห็นแล้วพ่อจะไม่รัก
วัย 3 ขวบ เริ่มฉายแววไปทางไหนบ้าง ชอบเต้น หรือการแสดง หรือนางงาม ?
หมิว : หมิวว่าถ้านางงามยังมี่ชัดค่ะ แต่ที่แน่ ๆ ชอบร้องเพลง ชอบเต้นแน่นอน เต้นนี่ชอบมาก ต่อให้ร้องไห้อยู่ก็จะหยุดเลย ถ้าเป็นเพลงโปรด เขาชอบเพลงตื๊ด ๆ ฮิปฮอป EDM จะชอบมาก ตอนนี้ชอบเพลงโซดาป๊อป
ตอนท้องคุณแม่ทำยังไง ลูกถึงสดใส ?
หมิว : คนอื่นอาจฟังโมซาร์ท ช้า ๆ เบา ๆ แต่หมิวชอบฟัง EDM ฮิปฮอป หรือเพลงแนวตื๊ด ๆ หน่อย พอเขาคลอดมา เขาก็ชอบแบบนั้นจริง ๆ นะคะ ชอบเพลงที่แม่ให้ฟังตอนท้อง ฟังปุ๊บไม่ไหล่ก็ขา ต้องกระตุกนิดนึง
ล่าสุดหมี่เกี๊ยวพูดกับพี่ ๆ เองว่าหนูอยากไปเรียนเต้น ?
หมิว : ใช่ค่ะ ขอหมิวก่อนว่าอยากเรียนเต้น แต่เผอิญเขาจะรับประมาณอายุ 3 ขวบครึ่ง แต่เขายังไม่ถึง ก็เลยยังไม่ได้ส่งไป ตอนนี้เขา 3 ขวบ 1 เดือน อาจส่งไปสัก 3 ขวบครึ่ง ให้เขารู้เรื่องกว่านี้
หมี่เกี๊ยวมีอาชีพในฝัน อยากเป็นอะไร ?
หมี่เกี๊ยว : ดับเพลิง
หมิว : บางวันก็อยากเป็นไรเดอร์ส่งของ เขาจะชอบมาก เขามีเสื้อเป็นไรเดอร์แต่ละแบรนด์ในบ้าน บางวันก็อยากเป็นดับเพลิง แล้วแต่อารมณ์ค่ะ
ปลูกฝังให้ลูกได้รู้จักช่วยเหลือคนด้วย ?
กัน จอมพลัง : หมี่เกี๊ยวเด็ก ๆ เขาลงพื้นที่กับผม สมัยก่อนไปลำปางเขาก็ไปด้วย เราทำเคสช่วยเด็ก หมี่เกี๊ยวก็ไปเล่นกับเด็กที่เราไปช่วย เขาก็ซึมซับแหละ อย่างที่เขาบอกอยากเป็นดับเพลิง เขาก็รู้ว่าเราทำงานช่วยเหลือ อยู่ดี ๆ เขาอยากทำดับเพลิงได้ไง อย่างหน้างานเขาก็ไปให้กำลังใจ
หมิว : จริง ๆ ตั้งแต่ในท้องก็พาไปตระเวน ๆ ท้องแก่ก็ไปทำเคสกัน มีเพิ่งหยุดพักตอนเขาสัก 2 - 3 เดือนแรก พอ 3 เดือนก็พยายามออกไปกับพ่อเขา เพราะพ่อเขาไม่มีเวลา ก็ไปด้วยกัน 3 คนพ่อแม่ลูก ลงพื้นที่กันไปเลย
ล่าสุดไปลงพื้นที่ชายแดนมา ?
กัน จอมพลัง : ผมไม่มีเวลากลับบ้านเลย และไม่มีเวลาได้เจอลูก น้องหมิวกับหมี่เกี๊ยวต้องไปหาผมที่ชายแดน เพื่อให้ได้เจอผม ผมก็กินนอนคลุกคลีอยู่ที่นั่นเลย ลูกมาหาก็ดีใจมาก อยากให้เขาซึมซับ อยากให้เห็นในสิ่งที่เราทำ มันสามารถช่วยคนได้จริง ๆ ให้เขาโตขึ้นมาแล้วเป็นนักช่วยเหมือนผม
การได้เติมลูกเป็นแบตเตอรี่สำรองที่สำคัญ ?
กัน จอมพลัง : ใช่ครับ ผมอยู่บ้านจะกอดลูกหอมลูกตลอด ตอนเขาเด็กมาก ๆ เราไม่มีเวลาได้อยู่กับเขาจริง ๆ ตอนนี้ได้มีเวลามาอยู่กับเขา ตัวติดเลย ชอบมาก มีความสุขมากเลย
หมี่เกี๊ยวชอบไปช่วยคนมั้ย ?
หมี่เกี๊ยว : ชอบไป โตขึ้นอยากช่วยคน
หมี่เกี๊ยวมีนิสัยโอบอ้อมอารี โดนเพื่อนรังแกก็ไม่ตอบโต้ ?
หมิว : มีหลายครั้งค่ะ จริง ๆ หมิวไม่ได้ถือสาเด็ก เขาเล่นกันด้วยภาวะอารมณ์เขาไม่ได้จำกัดได้เหมือนผู้ใหญ่ หมี่เกี๊ยวเราสอนก่อนว่าถ้ามีใครทำอะไรห้ามตอบโต้เขานะ ให้บอกเขาว่าทำแบบนี้ไม่ได้ โน ๆ แล้วหนูมาฟ้องหม่าม้า หรือฟ้องครูให้จัดการ หนูไม่ควรทำเขาต่อ เพราะความรุนแรงเป็นเรื่องที่ไม่ดี เขาก็ไม่เคยทำนะคะ
บางทีเล่นกับเพื่อน โดนแรงมาก หรือโดนผลักปลิว เขาก็มองตากะพริบ ๆ เรามองไกล ๆ ก็ดูว่าลูกเราจัดการยังไง ก็อยากให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ด้วย เพราะเขาก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดชีวิต แต่สุดท้ายแล้วหมิวว่า เขาก็จัดการอารมณ์ตัวเองได้ดี เขาเข้ากับคนง่าย มีจิตใจโอบอ้อมอารีด้วย
เวลาโดนเพื่อนแกล้ง หมี่เกี๊ยวทำยังไง ?
หมี่เกี๊ยว : ไม่ชอบ บอกเพื่อนโน ๆ เราทำเพื่อนไม่ได้ ต้องขอโทษด้วย
พอลูกโดนทำแรง ๆ แล้วลูกไม่ตอบโต้ มุมกันว่ายังไง ?
กัน จอมพลัง : มุมเด็กเราเข้าใจอยู่แล้ว ช่วงอายุเดียวกัน ไม่มีใครอยากรังแกอีกคนหรอก อาจเป็นภาวะอารมณ์หรือนิด ๆ หน่อย ๆ ผมมองข้าม บอกหมี่เกี๊ยวว่าอย่าไปลงมือ อย่าไปตอบโต้เขา ถ้าหมี่เกี๊ยวพูดว่าขอโทษได้ก็ขอโทษไป เด็กก็คือเด็ก เราต้องมีวุฒิภาวะมากกว่าเด็ก ถ้าบอกว่าลูกคุณทำไมมาทำลูกฉัน ไม่มีประโยชน์เลย เราก็บอกน้อง ๆ อย่าไปทำอย่างนั้น แล้วบอกลูกเราอย่าไปตอบโต้เขา แค่นั้นแหละจะไม่มีปัญหา ลูกเราจะได้ไม่ติดนิสัยไปทำคนอื่นด้วย
ล่าสุดสอนให้มาช่วยไลฟ์สดด้วย ?
กัน จอมพลัง : จริง ๆ 40 ล้านแล้วมั้งที่ปล่อยออกไป 7 - 8 วัน ก็พอได้ครับ แต่อยากให้หมี่เกี๊ยวมีกิจกรรมร่วมกับเรา ตอนนี้เรากลับมาอยู่บ้านกับลูก อย่างน้อยปลูกฝังเรื่องการทำมาหากินแล้วหนึ่งสองให้เขาคุ้นเคยกับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่มาหา แฟนคลับที่อยากเห็นหมี่เกี๊ยวก็จะได้เห็นด้วย หมี่เกี๊ยวเวลาอยู่ในจอ เอฟซีชอบมาก คนดูเพิ่ม
หมิว : แต่ต้องตั้งใจดูหน่อยนะ เพราะเขาจะมาแว๊บ ๆ อยู่ได้ไม่นาน
มีข้อแลกเปลี่ยนยังไงให้เขามาอยู่ในไลฟ์ ?
กัน จอมพลัง : ก็เซเว่น
หมิว : เงินอัดฉีดเลย แบงก์แดงสักใบ ตอนแรกไม่ ๆ แต่พอเห็นเงินปุ๊บเข้าไลฟ์เลย ทุกอย่างต้องเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นอาชีพ
กัน จอมพลัง : อย่างน้อยผมถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก ทำงานต้องได้เงิน ใครอยู่หน้าไลฟ์หรือมาช่วยต้องได้เงิน
จุดประกายขายของไลฟ์สด คืออะไร ?
กัน จอมพลัง : อยากอยู่กับลูก การช่วยสังคมผมทำมาหลายปี ทำเต็มที่ โดยไม่ได้หยุดพักเลย ครอบครัวซัพพอร์ทออกไปหาเรา พอเรามีปัญหาก็รู้สึกหมดไฟ หมดกำลัง ก็อยากมาเป็นพ่อค้า ไลฟ์ขายของ เพราะมีคนเรียกร้องให้ปล่อยของ เราก็เลยลองเปิดดู
ตอนแรกคิดว่าคงขำ ๆ คงไม่ได้มีคนเยอะแยะอะไรหรอก แต่คนทักมา 3 พัน เยอะมาก จัดคิวที่บ้าน เอาคนนั้นคนนี้มาไลฟ์ เฮ้ย ดีมาก วันแรกได้ 14 ล้าน ยอดรวมถึงวันนี้ประมาณ 40 ล้าน เดือนนี้ 11 เดือน 11 ก็ฝากเจ้าของแบรนด์ ลูกค้าเอฟซี เราจะหยุดไปแป๊บนึง ผมมีสิ่งอยากทำ ผมอยากไปพัฒนาเรื่องการศึกษาเด็กบนดอย เด็กต่างจังหวัด ตอนนี้เริ่มลิสต์โรงเรียนแล้ว เช่น เครื่องดนตรีที่มันพัง เดี๋ยวจะไปซื้อให้ใหม่ เด็กดอย ภาคใต้ ทุกคนอยากเป็นข้าราชการ แต่เขาไม่สมหวัง ก็อยากให้เขาเห็นโลกดนตรี หรืออยากเป็นนักแข่งรถ เป็นดารา มีฝันอย่างอื่น วันที่ 11 ผมจะไปทำเรื่องพวกนี้
หลายคนกังวลว่าถ้าท้อแล้วไม่ช่วยคนขึ้นมา คนที่เขารออยู่อาจสูญเสียโอกาสหรืออะไรก็ตาม หลังจากนี้จะไปช่วยเหลือคนอีกไหม ?
กัน จอมพลัง : จริง ๆ ตั้งใจหยุดพักยาว แต่พอได้รางวัลก็อยากหาเวลาไปทำเพื่อสังคม ตอนนี้เอฟซีหลายคนมาในไลฟ์ บอกไปช่วยเคสนี้ให้หน่อย ฝากข้อความเป็นพัน ล่าสุดเมื่อวานไปช่วยยายคนนึงยายเดินไม่ได้แล้ว อยู่ในห้อง 2 ปีไม่ได้อาบน้ำ ข้าวกินวันละ 1 มื้อ คนช่วยกันจนไม่ไหวแล้ว จนยายไปต่อไม่ไหวแล้ว ค้างค่าเช้าห้อง 4 เดือนหมื่นกว่า กลิ่นตลบอบอวลตรงนั้นเลย เขาก็แจ้งมาที่ผม
ผมก็ลองไปดูว่าลำบากจริงหรือเปล่า ก็พบว่าลำบากจริง ตอนนี้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พาเขาไปที่ รพ. ถ้ามีค่าใช้จ่ายอะไรผมดูแลให้ ตอนนี้เขาได้ที่อยู่ใหม่ เจ้าของตึกก็ไม่เก็บค่าเช่าที่ค้างอยู่ ชาวบ้านได้มีเวลาไปทำมาหากิน ไม่ต้องมาคอยดูแล จาก 2 ปี 20 นาทีก็จบ พอผมไปทำครั้งนึงคนก็ทักมาเรื่อย ๆ เดี๋ยวเราจะกลับไปทำให้ตามที่เอฟซีอยากให้ทำ
มันอยู่ในดีเอ็นเอพี่ไปแล้ว โซเชียลบางทีก็แรง ล่าสุดหมิวโดนเรื่องชุด เกิดอะไรขึ้น ?
หมิว : หมิวอาจพลาด คิดน้อยไปหน่อย ทั้งชุดสีดำหมด แต่มีแถบเล็ก ๆ เป็นสีแดง คนก็ถามในไลฟ์สดว่าทำไมใส่สีแดง วันนั้นหมิวไม่ได้คิดอะไร เราก็คิดว่าเราพลาดจริง ๆ ขอบคุณเอฟซีด้วยซ้ำ เราอาจคิดน้อยไป แต่โชคดีมีเอฟซีมาคอยเตือน คอยบอก อะไรที่เราปรับปรุงได้ เราก็จะปรับปรุง ตอนนั้นก็ใส่เสื้อคลุมแทน จะได้ดูเรียบร้อย ถูกต้องตามกาลเทศะ ทุกคนจะได้สบายใจด้วย
มีดราม่าอีกเรื่อง เขาบอกพี่กันไม่ช่วยดันยอด ?
กัน จอมพลัง : (หัวเราะ) ตอนนี้ผมมีหมอแคนเข้ามาแล้วนะ ผมทำทุกอย่าง ผมเต็มจอไปหมดแล้ว อะไรไม่เคยทำ ผมทำ เต็มที่ให้หมด อะไรที่ผมทำให้ลูกค้าได้ผมทำเต็มที่เลย ผมทาครีมวันนึง 7 - 8 แบรนด์ (หัวเราะ)
หมิว : ต้องมาส์ก ทำทุกอย่างค่ะ
อะไรไม่เคยทำก็เกิดขึ้นในไลฟ์ ?
กัน จอมพลัง : เต็มที่เลย
มีช่วงนึงลงพื้นที่จนลูกสาวงอน ?
กัน จอมพลัง : ใช่ครับ เสียเวลาครอบครัวไปเยอะมาก ช่วงนั้น
หมิว : เวลาป่ะป๊ากลับมาก็จะไม่ให้แตะเนื้อต้องตัว งอนเลยค่ะ แต่โทร. มาจะเดินบ่ายเบี่ยง ไม่เข้ากล้อง ปิดหน้า มาก็ไม่ให้จับ
กัน จอมพลัง : เสียใจมาก ถ้าย้อนเวลาได้ผมก็อยากมีเวลาให้เขาเยอะขึ้น ผมเอาเวลาครอบครัวไปทำเพื่อคนอื่นเยอะมาก ครอบครัวก็สละให้คนอื่นเยอะมาก เสียดาย อยากมีเวลาให้เขา ก่อนหน้านี้ไม่เคยนั่งป้อนข้าวลูกเลยนะ ตอนนี้ได้ป้อนข้าวลูกมากกว่าที่เคยทำมาหลายปี
ช่วงกันไปลงพื้นที่ หมี่เกี๊ยวระแวง ?
หมิว : พอเขากลับมาโรงเรียน เขาจะถามว่าป่ะป๊าไปอีกแล้วเหรอ ไปนานอีกแล้วเหรอ จะกลับมาหาพวกเรามั้ย ทำไมป่ะป๊าต้องไปทำงาน ป่ะป๊าไม่รักเราแล้วเหรอ
ใจจะขาดเลยมั้ย ?
กัน จอมพลัง : ผมไปตั้งแต่ลูกบอกว่าหน้าเหมือนคุณแม่แล้ว ผมเคยเสียน้ำตาเรื่องนี้ด้วย เป็นเรื่องที่มันบอกเลยว่าลูกไม่ได้อยู่กับผม เขาไม่ได้รู้สึกผูกพันกับผม คำพูดนี้ผมน้ำตาไหล แต่พอเขาบอกไม่รักแล้วเหรอ ไม่อยู่แล้วเหรอ ยิ่งเป็นคำพูดที่ผมรู้สึกว่าผมพลาด กับการที่เอาเวลาครอบครัวไปทำแบบนั้น
ยิ่งมีกระแสทำให้ท้อ รับศึกภายในใจสองด้าน เอาเวลาไปดูแลสังคม สุดท้ายสังคมกระหน่ำเรา ลูกเราก็ไม่ได้อยู่ดู ตอนนั้นบอบช้ำแค่ไหน ?
กัน จอมพลัง : ผมก็รู้สึกเลยว่าหยุด คนอยู่กับผมทุกช่วงเวลา มีเอฟซีที่รักผม สองครอบครัว ไม่ว่าเกิดอะไรก็แล้วแต่ ครอบครัวก็อยู่กับผม หมี่เกี๊ยวต้องการผมตลอด แต่กลับกัน ผมกลับเลือกให้เวลาหมี่เกี๊ยวน้อยกว่าทุก ๆ คน วันนี้ผมผมก็เลยเอาเวลาชดเชยให้ลูกให้มาก ทดแทนสิ่งที่ทำพลาดไป
ลูกพูดประโยคนั้นมา พี่หมิวอธิบายลูกยังไง ?
หมิว : จริง ๆ มีหลายประโยค เรายังตกใจเลยว่าเด็กอายุ 3 ขวบ พูดได้ขนาดนี้เลยเหรอ เขาบอกป่ะป๊าจะทิ้งเราแล้วเหรอ ช่วงนั้นพี่กันหายไป 2 อาทิตย์ และไม่ได้โทร. มาเลย ไม่ค่อยได้คุย เพราะเวลาไม่ตรงกัน เวลาลูกไปโรงเรียนเขาก็ไปช่วย กว่าจะว่างก็ดึก ลูกหลับไปแล้ว มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัว ช่วงแรกก็กระทบไปเยอะเหมือนกันค่ะ
สิ่งที่หมิวอยากบอกพี่กัน ?
หมิว : สิ่งเดียวที่ขอมาตลอด แต่พี่กันก็ทำไม่ได้ แต่ก็เข้าใจด้วยบริบทหน้างานมันยุ่ง หมิวเคยขอให้เขาโทร. หาลูกทุกวัน แต่ก็ยังโทร. ไม่ได้ เพราะบางทีเราสงสารลูก อย่างหมิวก็นอยด์บ้าง แต่เรามีเหตุผลในการซัพพอร์ตตัวเองอยู่แล้ว แต่หมี่เกี๊ยวไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งขนาดนั้น เราแคร์ความรู้สึกเขา ไม่ได้อยากให้เขารู้สึกว่าป่ะป๊าหายไปไหน ป่ะป๊าไปช่วยคนอื่น ไปทำประโยชน์ช่วยสังคม พยายามอธิบายอะไรที่จะทำให้จิตใจเขาดีขึ้น ให้เขามองพ่อในมุมบวก มุมพ่อเสียสละ เป็นฮีโร่
พี่กันรู้สึกยังไง ?
กัน จอมพลัง : วันอยู่หน้างาน อยู่ในป่า ผมเข้าใจทหารชั้นผู้น้อยที่เขามีครอบครัว เข้าไปมันไม่มีสัญญาณ ไม่ใช่อยากคุยกับใครตอนไหนก็ได้ เข้าไปกว่าจะออกมาก็หลาย ชม. ผมจะนัดหมี่เกี๊ยวว่าจะขอคุย 2 - 3 ทุ่ม แล้วความรู้สึกเหมือนตกขบวนรถไฟ เพราะทำไม่ได้ นี่คือสิ่งที่ผมทำพลาด
ไปอยู่เวลานั้น ผมทุ่มเทมากเลยนะ ใครอยู่หน้างานจะเห็น กินนอนอยู่ในป่าลึก ๆ ไม่กลัวอันตราย ผมพยายามทำให้ทุกคน แต่พอมีปัญหาขึ้นมา มีบางคนรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำมันไร้สาระ ไม่ได้มีประโยชน์ ไม่ได้ร้องขอ มึงทำทำไม ผมก็เออ จริงว่ะ เหมือนเราตกรถไฟฟรี เราสละให้คนอื่น จนลืมคนที่เรารักจริง ๆ ก็ขอโทษนะ เดี๋ยวจะพยายามทำให้ได้มากที่สุด
เจ็บแค่ไหน ?
กัน จอมพลัง : เจ็บนะ เสียใจมาก ผมเป็นลูกผู้ชาย ไม่ร้องไห้ เป็นสายโคตรอดทน แต่เรื่องลูกผมเซนซิทีฟมาก ผมรู้เลยผมทำพลาดเรื่องลูก ผมทำพลาดจริง ๆ พลาดจนลูกบอกว่าลูกไม่ได้หน้าเหมือนผมแล้ว ทั้งที่ลูกหน้าเหมือนผมมาก เสียใจแต่ไม่สายเกินที่จะแก้ ผมก็ปรับปรุงทัน ตอนนี้ผมมีเวลาอยู่กับลูก เดี๋ยวจะแก้ไขให้ไม่พลาดแบบนี้ ช่วยคนก็ต้องมีเวลาให้ลูกให้ได้
อยากบอกอะไรลูกสาว ?
กัน จอมพลัง : ตอนนี้หมี่เกี๊ยวหน้าเหมือนใครลูก
หมี่เกี๊ยว : หน้าเหมือนป่ะป๊า
กัน จอมพลัง : ผมมีความสุขมาก เขาเริ่มเห็นผมอยู่ในชีวิตของเขา จะอยู่ในชีวิตเขาให้นานที่สุด จะเอาประสบการณ์ที่ผ่านมา มาสอน โลกนี้อาจโหดร้ายแต่จะสอนให้แข็งแกร่งจนอยู่บนโลกใบนี้ให้ได้ รักหนูนะลูก จะหาเวลาอยู่กับหนูให้เยอะ ๆ นะครับ
หมิว : (น้ำตาไหล) ก่อนหน้านี้ตอนดราม่า ที่พี่กันบอกว่าท้อ ก็ไม่ได้ท้อแค่เขา มันทั้งครอบครัว เรารู้สึกว่าตลอดเวลา เข้าปีที่ 4 แล้วที่ทำแบบนี้มา เราทุ่มเทจริงๆ กับการทำเพื่อสังคม (ร้องไห้) หมิวอยู่กับลูกก็จริง ก็จะบอกลูกตลอดว่าถ้าวันนี้ป่ะป๊าอยู่กับเรา ป่ะป๊าจะช่วยสังคมไม่ได้นะ มีหลายคนที่เขารอความช่วยเหลือจากเรา เราเป็นความหวังเดียวกับเขา เราทำให้เขาพ้นความทุกข์ได้ หลาย ๆ คนอาจพลาดการได้รับความช่วยเหลือจากเขา เหมือนต้องได้อย่างเสียอย่าง
พอดราม่าล่าสุดก็ทำให้แอบท้อ เวลาคนตั้งใจทุ่มเททำอะไรหลาย ๆ อย่าง จะมีฟีลเฟลๆ หน่อย ๆ บ้าง หลัก ๆ หมิวไม่เคยเห็นเขาเป็นแบบนี้ เป็นครั้งแรกเลยที่หมิวเห็นพี่กันร้องไห้ ตั้งแต่เป็นสามีภรรยามา ไม่เคยเห็นเขาร้องไห้เลย อยากบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หม่าม้ายินดีอยู่เคียงข้างป่ะป๊าไปตลอด (ร้องไห้) ไม่ว่าเจอเรื่องอะไร ดีร้ายแค่ไหน จะมีหม่าม้าอยู่ในชีวิตป่ะป๊าเสมอ
