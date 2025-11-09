HILIGHT
สรุปดราม่า มาดามยุ้ย โวยตำรวจขับตามรถหรู 2 รอบ - ขอค้นกระเป๋า เหตุไม่ติดป้ายทะเบียน


              ดราม่า มาดามยุ้ย สะใภ้ Schwarzkopf โวยถูกโบกรถหรู ตอนตี 1 รู้สึกเหมือนถูกคุกคาม ฝั่งตำรวจทางหลวงแจงชัด ไม่ติดป้ายทะเบียน แล้วจะให้ส่งใบสั่งที่ไหน ย้ำทำถูกต้องตามกฎหมาย 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanthicha Chimsiri

            เป็นดราม่าที่ถูกพูดถึงในขณะนี้ กรณี มาดามยุ้ย สะใภ้ Schwarzkopf นักแข่งรถซูเปอร์คาร์ และอดีตมิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 โพสต์คลิปลงเฟซบุ๊ก Kanthicha Chimsiri โวยตำรวจ หลังถูกโบกเรียกรถหรูตอน ตี 1 ครึ่ง ซึ่งเจ้าตัวได้กล่าวในทำนองว่าอยู่ ๆ ก็มาเรียกจอดทั้งที่ตนไม่ได้ทำผิดอะไร ในขณะที่มีเสียงตำรวจพูดในคลิปในทำนองว่า จอดรถลักษณะนี้เป็นอันตราย พร้อมยืนยันว่าทำตามหน้าที่ 

ลั่นถูกเรียกทั้งที่ไม่ได้ทำผิดอะไร ก่อนบอกเองไม่ติดป้ายทะเบียนหน้ารถ 


            มาดามยุ้ย ยังระบุข้อความด้วยว่า "ตำรวจต้องการอะไร ขับรถตามตอนตี 1 ครึ่ง ทั้ง ๆ ที่ไม่ได้ทำผิดอะไร โบกให้จอด ถ้าจะทำแบบนี้ ไม่ควรทำ เสียเวลาประชาชน อย่าใช้ตำแหน่งทำอะไรที่เกินเส้นกัน ทางใครทางมัน คุณจะขับรถตามให้จอดทุกคันไปเลยซิ... ที่นี่เมืองไทย...มันควรพัฒนา...ศักยภาพ...ความสบายใจประชาชนมากกว่านี้"

            โดยเธอยังคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า คราวหน้าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ จะไม่จอดรถ ตามที่คุณเพื่อนแนะนำ และมีอะไรจะไปเคลียร์ที่บ้าน ตัวถึงบ้านก่อน เพื่อความปลอดภัย รวมถึงมีการต่อว่าเจ้าหน้าที่ว่า เป็นการคุกคาม บ้าตำแหน่ง คิดว่าตัวเองมีตำแหน่งแล้วจะทำอะไรก็ได้แบบไม่ให้เกียรติกัน พร้อมย้ำว่าเธอไม่เมา ดื่มแต่น้ำเปล่า มีสติ 100%

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanthicha Chimsiri

ลั่นจ่ายค่าปรับรอบแรกแล้ว แต่ยังขับตามอีก เหมือนถูกคุกคาม แถมในรถมีเครื่องเพชร-นาฬิกาแพง 


            ต่อมา มาดามยุ้ย โพสต์อีกคลิปเพื่อเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น ดังนี้...

            - เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เป็นวันเกิดของเธอ หลังเคลียร์งานทั้งหมดแล้วเธอก็ไปเที่ยวกับทริปแลมโบกินี่ 

            - ช่วงเช้าเธอก็ขับรถปกติไปที่พัทยา ระหว่างทางก็มีตำรวจคนหนึ่งขับรถตามเธอ ตอนแรกเธอนึกว่าเขามีธุระไปไหนหรือไม่ เพราะทางนั้นเปิดไฟหวอ ไม่ยอมแซงไปและยังขับตามเธอมา มีการตบไฟให้เธอจอดข้างทาง

            - จากนั้นตำรวจเข้ามาเจรจากับเธอ เรื่องการไม่ติดป้ายทะเบียนรถด้านหน้า ซึ่งเธอไม่ได้มีเจตนาในการไม่จ่ายเงิน หรือหลบหลีกความผิดใด ๆ เธอก็แสกนจ่ายค่าปรับและเก็บใบเสร็จไว้ 

            - เธอก็เข้าใจว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาขับรถตามแบบนี้ ซึ่งเธอมองว่าการที่เขาขับรถตามแบบนี้ ทำให้ประชาชนไม่สะดวกในการใช้ถนน อยากให้คิดดูว่าถ้าตำรวจขับรถตามประชาชนทุกคนบนเมอเตอร์เวย์แบบนี้ จะเกิดปัญหามากมาย 

            - มาดามยุ้ย อ้างว่าตอนนี้รัฐบาลมีมาตรการเพื่อความปลอดภัย และความสะดวกของประชาชน ด้วยการส่งบิลค่าปรับมาที่บ้านให้แสกนจ่าย ไม่ต้องมาขับตามให้จ่ายตรงนั้น 
            - หลังเหตุการณ์นี้ เธอก็ไปเที่ยวสังสรรค์ปกติ จนเที่ยงคืนเธอก็แยกตัวจากเพื่อน ขับรถแวะเติมน้ำมันที่มอเตอร์เวย์ จากนั้นขับออกมาก็เจอรถตำรวจขับตามอีกรอบ โดยเปิดไฟหวอตามเธอมา เธอจึงจอดรถ 

            - ถ้าถามว่าทำไมเธอต้องจอด มาดามยุ้ย ชี้ว่าเพราะตำรวจขับรถตาม และพยายามจะให้เธอจอด ถ้าเธอหลบหลีกก็อาจจะมีความผิด ซึ่งที่จอดก็อยู่ข้างทางที่ทุกคนเห็นว่าอันตราย

            - เมื่อจอดแล้วตำรวจก็เดินลงมาจากรถ บอกให้เธอเปิดกระจก และให้ช่วยเปิดกระเป๋า จะขอค้นกระเป๋าพร้อมสอบถามว่าเธอมีปืนหรือไม่ เธอบอกว่าไม่มี เมื่อเช้าขับรถไปก็จ่ายแล้ว จะมาเอาอะไรอีก 

            - ตอนนั้นเธอพยายามโทร. หาเพื่อนคนหนึ่ง เพราะเพื่อนบอกเธอว่าถ้าเธอมีปัญหาเจอตำรวจขับรถตามอีก ให้โทร. หาเขา ในขณะนั้นตำรวจก็พยายามจะคุย เธอจึงบอกว่าจะโทร. หาผู้ใหญ่คนหนึ่ง แต่เพื่อนไม่รับสาย เธอเลยบอกว่าจะลงไปถ่ายคลิป 

            - ในขณะที่เธอถ่ายคลิป ตำรวจรีบเดินเข้าไปนั่งในรถเลย ทำให้เธอถ่ายไม่เห็นหน้าเขา จากนั้นเขาก็พูดสวนว่าจอดตรงนี้อันตราย ทั้งที่เขาเป็นคนเรียกให้เธอจอด 

            - เธออยากถามว่าถ้าทุกคนเจอเหตุการณ์แบบเธอ จะจอดไหม 

            - เธอคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่ารัก ตี 1 ครึ่งแล้วจะมาขับตามแบบนี้แล้วขอให้มาเปิดกระเป๋าเหรอ เธอไม่สนใจว่าอีกฝ่ายจะมีตำแหน่งหรือเครื่องแบบอะไร แต่ขอว่าอย่ามาทำนิสัยแย่ ๆ แบบนี้กับเธอ เพราะไม่เหมาะสม นี่ตี 1 ครึ่งแล้ว ไม่ควรมาขับรถตามโบกให้เธอจอด ตอนนั้นอยู่บนทางด่วนเธอก็กลัวนะ เพราะรถขับกันเร็วและเธอยืนอยู่ข้างทาง 

            - อีกทั้งตำรวจรายนี้ก็ไม่ได้ใส่ชุดเครื่องแบบเต็ม มีแค่เสื้อกั๊กสีดำ มีปืนเหน็บอยู่ แล้วเขามาขอเธอเปิดกระจก เธอก็กลัวเพราะเขามีตำแหน่ง มีหน้าที่ มีปืน แต่เธอไม่มีอะไรเลย แถมเธอต้องกลัวอีกฝ่ายด้วยเนื่องจากเธอมีทรัพย์สินในรถ มีทั้งเครื่องเพชรและนาฬิกาแพง ตนจะรู้หรือว่าอีกฝ่ายจะทำอะไรกับตน  

            - มาดามยุ้ย ฝากไปถึงตำรวจทุกคนในเมืองไทย ว่าอย่าทำแบบนี้ เพราะประเทศไทยมีการพัฒนาแล้ว เมื่อมีการขับรถผิดกฎใด ๆ ทางรัฐบาลจะส่งตัวแสกนมาให้ประชาชนจ่ายเงินที่บ้าน เพื่อความปลอดภัย อย่ามาเรียกกันกลางทางแบบนี้ แล้วตนหวังว่าคลิปนี้จะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจถึงความรู้สึกของตน และไม่ให้ตำรวจไทยไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก 

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Kanthicha Chimsiri


ตำรวจทางหลวงแจง ทำตามกฎหมาย ชี้รถไม่ติดป้ายทะเบียน แล้วจะให้ส่งใบสั่งไปที่ไหน ? 


            ล่าสุด (9 พฤศจิกายน) ตำรวจทางหลวง โพสต์ชี้แจงกรณีดังกล่าว ดังนี้....

            คำชี้แจง กรณีคลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงเรียกตรวจสอบรถยนต์ ยี่ห้อแลมโบกินี่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 01.30 น. 

            เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 13.00 น. บริเวณ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.100 (มุ่งหน้าชลบุรี) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้พบรถยนต์ยี่ห้อแลมโบกินี่ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนด้านหน้า จึงได้เรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ เมื่อทำการตรวจสอบแล้วพบว่า รถคันดังกล่าวไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนจริง เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการออกใบสั่งในข้อหา "ใช้รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน" ซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท จากนั้นผู้ขับขี่ได้ชำระค่าปรับผ่านระบบสแกน QR Code ที่ปรากฎในใบสั่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมาย

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ตำรวจทางหลวง

            ต่อมา วันที่ 8 พฤศจิกายน เวลาประมาณ 01.30 น. บริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กม.45 (มุ่งหน้า กทม.) เจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอีกนายหนึ่ง ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในผลัดกลางคืน ได้พบรถยนต์คันเดียวกันที่ยังไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียน จึงได้เรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ไม่ทราบว่ารถคันดังกล่าวเคยถูกออกใบสั่งมาก่อนแล้วหรือไม่

            อย่างไรก็ตาม เมื่อทำการตรวจสอบภายหลังพบว่า รถคันดังกล่าวได้ถูกออกใบสั่งไปก่อนหน้านี้แล้ว ในข้อหาไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับเพิ่มเติม และได้เชิญให้ผู้ขับขี่เดินทางต่อได้ตามปกติ ซึ่งในขณะนั้นผู้ขับขี่ได้ใช้โทรศัพท์มือถือบันทึกภาพวิดีโอ จนปรากฏเป็นคลิปที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมา

            การที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจในลักษณะนี้ ถือเป็นเหตุอันควรสงสัยตามกฎหมาย เนื่องจากเป็นการพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงสามารถเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบ 

            ทั้งนี้ในช่วงเวลากลางคืน รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนมักถูกนำไปใช้ในการกระทำผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรม การเรียกตรวจดังกล่าวจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจที่กฎหมายกำหนด ซึ่งสามารถกระทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน

            สำหรับกรณีที่มีการกล่าวถึง การจัดส่งใบสั่งถึงบ้านของผู้กระทำความผิด นั้น การส่งใบสั่งทางไปรษณีย์สามารถดำเนินการได้เฉพาะเมื่อมีหลักฐานชัดเจน เช่น ภาพจากกล้องตรวจจับความเร็ว หรือการจอดรถในที่ห้ามจอด ซึ่งมีหมายเลขทะเบียนปรากฏชัดเจน แต่ในกรณี "รถที่ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน" เจ้าหน้าที่ไม่สามารถทราบหมายเลขทะเบียนได้ จึงไม่สามารถดำเนินการออกใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์และส่งถึงบ้านได้ตามขั้นตอนดังกล่าว

            กองบังคับการตำรวจทางหลวง ขอเรียนให้ประชาชนเข้าใจว่า การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย และกฎระเบียบของบ้านเมือง ขอบคุณครับ
 
            ขณะที่ชาวเน็ตจำนวนมากตามเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กรณีที่เกิดขึ้น โดยบางส่วนมองว่าการที่ตำรวจจะโบกรถที่กระทำความผิดให้จอด แล้วมีการปรับนั้น เป็นสิ่งที่ตำรวจทำได้ตามกฎหมาย อยากให้ตัวมาดามย้อนดูตัวเองเรื่องที่ไม่ติดป้ายทะเบียนด้วย รวมถึงบ้างก็มองว่า ลงคลิปยังไงให้ทัวร์ลงเอง 



