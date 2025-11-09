เปิดนาทีช็อก จยย. มักง่าย ซิ่งฝ่าไฟแดงดื้อ ๆ ก่อนพุ่งชนใส่ตำรวจเจ็บสาหัสกลางสี่แยก

วินาทีช็อกกลางสี่แยก ชายขี่จยย. มักง่าย วิ่งฝ่าไฟแดงไม่คิดเบรก พุ่งชนตำรวจจราจรเจ็บสาหัส ชาวเน็ตจี้เอาผิดให้หนัก
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก รายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ขี่ฝ่าไฟแดงบริเวณแยกราชวิถี ก่อนไปพุ่งชนใส่รถของตำรวจจราจร สน.ดุสิต ส่งผลให้ตำรวจนายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัส
ภาพจากกล้องวงจรเปิดเผยให้เห็นภาพบริเวณแยกราชวิถี ซึ่งทางซ้ายมีสัญญาณไฟแดงและเปิดให้คนเดินข้ามถนน แต่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกลับไม่ยอมลดความเร็ว ทำการขี่ฝ่าออกไป เป็นจังหวะเดียวกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรออกตัวขับออกมาจากไฟเขียวเป็นคันแรก จึงโดนรถฝ่าไฟแดงชนเข้าไปเต็ม ๆ กลางคันจนกระเด็นร่วงไปนอนบาดเจ็บบริเวณกลางถนน
หลังเกิดเหตุมีตำรวจนายอื่น ๆ และพลเมืองดีรีบจอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งถูกรถฝ่าไฟแดงชนได้รับบาดเจ็บ พร้อมช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ก่อนส่งตัวให้รถพยาบาลนำตัวไปรักษาต่อไป
ภายหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเห็นใจตำรวจที่ต้องมาบาดเจ็บเพราะคนมักง่ายไม่เคารพกฎจราจร โดยแนะนำให้มีการตั้งข้อหาหนักเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเคสเช่นนี้บ่อย ๆ เป็นต้น
โดย ผบก.น.1 ได้ให้กำลังใจ จ.ส.ต. ธนวินท์ และครอบครัว พร้อมมอบเงิน 15,000 บาท ให้เป็นค่าดูแลรักษาพยาบาล และไว้ใช้จ่าย ระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ผบช.น. ได้ฝากความห่วงใยและจะเข้าเยี่ยมหลังจากเสร็จภารกิจ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
