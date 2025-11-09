HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เปิดนาทีช็อก จยย. มักง่าย ซิ่งฝ่าไฟแดงดื้อ ๆ ก่อนพุ่งชนใส่ตำรวจเจ็บสาหัสกลางสี่แยก

  
           วินาทีช็อกกลางสี่แยก ชายขี่จยย. มักง่าย วิ่งฝ่าไฟแดงไม่คิดเบรก พุ่งชนตำรวจจราจรเจ็บสาหัส ชาวเน็ตจี้เอาผิดให้หนัก

ฝ่าไฟแดง ชน ตร. สาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก รายงานว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์ขี่ฝ่าไฟแดงบริเวณแยกราชวิถี ก่อนไปพุ่งชนใส่รถของตำรวจจราจร สน.ดุสิต ส่งผลให้ตำรวจนายดังกล่าวได้รับบาดเจ็บสาหัส

          ภาพจากกล้องวงจรเปิดเผยให้เห็นภาพบริเวณแยกราชวิถี ซึ่งทางซ้ายมีสัญญาณไฟแดงและเปิดให้คนเดินข้ามถนน แต่มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งกลับไม่ยอมลดความเร็ว ทำการขี่ฝ่าออกไป เป็นจังหวะเดียวกับรถจักรยานยนต์ของตำรวจจราจรออกตัวขับออกมาจากไฟเขียวเป็นคันแรก จึงโดนรถฝ่าไฟแดงชนเข้าไปเต็ม ๆ กลางคันจนกระเด็นร่วงไปนอนบาดเจ็บบริเวณกลางถนน

          หลังเกิดเหตุมีตำรวจนายอื่น ๆ และพลเมืองดีรีบจอดรถลงมาให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งถูกรถฝ่าไฟแดงชนได้รับบาดเจ็บ พร้อมช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้น ก่อนส่งตัวให้รถพยาบาลนำตัวไปรักษาต่อไป 

          ภายหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ไป ปรากฏว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรู้สึกเห็นใจตำรวจที่ต้องมาบาดเจ็บเพราะคนมักง่ายไม่เคารพกฎจราจร โดยแนะนำให้มีการตั้งข้อหาหนักเพื่อเป็นกรณีตัวอย่าง เพื่อป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเคสเช่นนี้บ่อย ๆ เป็นต้น

ฝ่าไฟแดง ชน ตร. สาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

ฝ่าไฟแดง ชน ตร. สาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

          ขณะที่เฟซบุ๊ก จราจร สถานีตำรวจนครบาลดุสิต เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลาประมาณ 13.40 น. พล.ต.ต. วรศักดิ์ พิสิษฐบรรณกร ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ จ.ส.ต. ธนวินท์ กิตติพิทักษ์ธารา ผบ.หมู่(จร.)สน.ดุสิต ที่เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ (ตราโล่) เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดง) เมื่อเวลา 07.25 น. บริเวณแยกราชวิถี เหตุเกิดขณะที่ จ.ส.ต. ธนวินท์ ปฏิบัติหน้าที่ 

           โดย ผบก.น.1 ได้ให้กำลังใจ จ.ส.ต. ธนวินท์ และครอบครัว พร้อมมอบเงิน 15,000 บาท ให้เป็นค่าดูแลรักษาพยาบาล และไว้ใช้จ่าย ระหว่างที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งนี้ ผบช.น. ได้ฝากความห่วงใยและจะเข้าเยี่ยมหลังจากเสร็จภารกิจ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชมคลิป 

ฝ่าไฟแดง ชน ตร. สาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก

ฝ่าไฟแดง ชน ตร. สาหัส
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เปิดนาทีช็อก จยย. มักง่าย ซิ่งฝ่าไฟแดงดื้อ ๆ ก่อนพุ่งชนใส่ตำรวจเจ็บสาหัสกลางสี่แยก อัปเดตล่าสุด 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:20:46 1,319 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย