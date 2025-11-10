HILIGHT
ชายเข้าไอซียูเกือบไม่รอด เพราะกินข้าวผัด เผยพฤติกรรมอันตราย มีอีก 5 อาหารเสี่ยง

 
           ชายถูกส่งเข้าไอซียูจนเกือบไม่รอดชีวิต เหตุเพราะกินข้าวผัด ผู้เชี่ยวชาญเผยพฤติกรรมอันตราย โดยมีอีก 5 อาหารเสี่ยง




เกือบดับเพราะข้าวผัด เผย 5 อาหารเสี่ยง

            วันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Hk01 เผยเรื่องราวอุทาหรณ์จากชายรายหนึ่งในประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้เขาถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล และแพทย์ได้ช่วยยื้อชีวิตให้เขารอดมาได้อย่างหวุดหวิด โดยสาเหตุมาจาก "ข้าวผัด" ที่แม้ว่าเขาจะเพิ่งทำอาหารจานนี้เสร็จใหม่ ๆ แต่มีพฤติกรรมเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตที่ซ่อนอยู่อย่างไม่คาดคิด 

            รายงานเผยว่า นายเหยา (นามสมมุติ) อาศัยในเมืองหางโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน วันหนึ่งเขาได้ไปขอความช่วยเหลือที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ภายหลังจากมีอาการปวดท้องอย่างหนัก และอาเจียน ภายหลังจากแพทย์ตรวจประเมินในเบื้องต้นคิดว่าเขามีอาการรุนแรง จึงรีบส่งตัวเขาไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเมืองหางโจว แต่เมื่อไปถึงเขาเริ่มหน้าซีด หายใจลำบาก และมีภาวะช็อก 

            อาการของเหยาอยู่ในขั้นวิกฤต ทางเจ้าหน้าที่ทีมแพทย์จึงพาตัวไปยังห้องไอซียูทันที เคราะห์ดีที่เขาได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที และร่างกายของเขาตอบสนองต่อการรักษาอย่างดี จึงทำให้เขาผ่านพ้นวิกฤตและรอดชีวิตมาได้ โดยหลังจากฟื้นตัว อาการของเขาค่อย ๆ ดีขึ้น โดยอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด 

            ภายหลังจากการสอบถามพบว่า เหยาได้ทำข้าวผัดกิน โดยการนำข้าวสวยเหลือที่แช่ข้ามคืนเย็นมาผัด โดยแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเขาเป็นโรคข้าวผัด หรือที่เรียกกันว่า Fried Rice Syndrome เป็นภาวะอาหารเป็นพิษจากเชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ซีเรียส (Bacillus cereus) ซึ่งเกิดจากกินอาหารเหลือ หรืออาหารที่เก็บไว้นานเกิน มักเกิดขึ้นบ่อยในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วง

            คำเตือนที่สำคัญคือ แม้แต่การอุ่นซ้ำหรือใช้ความร้อนก็ไม่สามารถกำจัดแบคทีเรียชนิดนี้ได้หมดสิ้น ดังนั้นเมื่อกินอาหารที่ปนเปื้อนแบคทีเรียชนิดนี้เข้าไป ทำให้มีอาการตั้งแต่ปวดท้อง อาเจียน ท้องเสียอย่างรุนแรง อาหารเป็นพิษ ในกรณีที่รุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะตับและไตวาย หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

            ทั้งนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้เผยว่า มีอาหารประเภทอื่นที่เสี่ยงอันตรายในลักษณะเดียวกันนี้อีก 5 ประเภท ได้แก่ 

            1. อาหารประเภทแป้ง เช่น ข้าว หรือขนมปัง รวมไปถึงเหล้าหมักบางชนิด แบคทีเรียจะสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดสารพิษในอาหาร 

            2. ผักใบเขียว หากทิ้งไว้นานเกินไปหลังปรุงสุกหรือข้ามคืน มีแนวโน้มที่จะผลิตไนไตรต์ในปริมาณมาก โดยเมื่อทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง (ประมาณ 25 องศาเซลเซียส) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ปริมาณไนไตรต์อาจสูงถึงครึ่งหนึ่งของปริมาณที่เป็นพิษ ซึ่งอาจถึงแก่ชีวิตได้ในกรณีที่รุนแรง 

            3. ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล เช่น กุ้ง และปู หากไม่ได้รับการจัดเก็บอย่างถูกต้อง แบคทีเรียสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างสารพิษที่ส่งผลต่อระบบย่อยอาหาร ตับ และไต 

            4. เห็ด หากแช่หรือปรุงสุกและทิ้งไว้นานเกินไป อาจทำให้เกิดไนโตรซามีนและกรดบงเครคิก ซึ่งเป็นสารพิษที่ทนความร้อน อาจนำไปสู่การเกิดพิษและเสียชีวิตได้ 

            5. ไข่ลวก ไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้ออย่างสมบูรณ์และมีแนวโน้มที่จะมีแบคทีเรียก่อโรคเติบโต เช่น ซัลโมเนลลา การกินไข่ลวกหลังจากทิ้งไว้เป็นเวลานาน อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินอาหาร 
 

ขอบคุณข้อมูลจาก Hk01, ETtoday
