HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไขปริศนา ตึก 29 ชั้น ไม่มีหน้าต่าง ทั้ง 4 ด้านมีแค่ผนังล้อม คนสงสัยมีอะไรข้างใน ?

          ไขปริศนา ตึกสูง 29 ชั้น แต่ไม่มีหน้าต่าง ที่แท้มีอะไรอยู่ข้างในนั้น หลังคนสงสัยในความลึกลับ ทำไมไม่สร้างหน้าต่าง แค่บรรยากาศก็ดูน่าสะพรึง 


ตึกสูง 29 ชั้น แต่ไม่มีหน้าต่าง
ภาพจาก Reddit freudian_nipps

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า ตึกสูง 29 ชั้นที่ไม่มีหน้าต่าง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐฯ กลายมาเป็นที่สนใจอีกครั้งด้วยลักษณะสุดลึกลับ พร้อมกับคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตึกแห่งนี้กันแน่ และมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังการออกแบบสุดแปลกประหลาดนี้หรือไม่ 

ตึกสูง 29 ชั้น แต่ไม่มีหน้าต่าง
ภาพจาก Reddit freudian_nipps

          ในขณะที่อพาร์ตเมนต์และตึกสูงระฟ้าเกือบทุกแห่งบนโลก มักจะมาพร้อมกับหน้าต่างมากมาย จึงไม่แปลกที่ตึกดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่กลางย่านที่พลุกพล่านติดอันดับโลกจะทำให้ผู้คนเกิดความสงสัย ซึ่งแม้แต่นักแสดงดังอย่าง ทอม แฮงก์ ก็ยังเคยออกมาถามถึงลักษณะอันลึกลับของตึกนี้เมื่อหลายปีก่อนว่า "นี่เป็นตึกที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น มีอะไรเกิดขึ้นข้างในกันแน่"

          แต่ในขณะที่มีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกิดขึ้นกับอาคารเลขที่ 33 บนถนนโธมัสในนิวยอร์ก รวมถึงมีการพูดถึงตึกสูงอีกหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน อีริก กุยดรี ผู้ใช้ TikTok @e.guidry ได้ออกมาให้คำตอบแล้วว่า เรื่องที่ตึกไม่มีหน้าต่างนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดประหลาด ๆ ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมา จริง ๆ แล้วมันเป็นอะไรที่ธรรมดากว่านั้น 

ตึกสูง 29 ชั้น แต่ไม่มีหน้าต่าง
ภาพจาก Reddit freudian_nipps

          โดยเขาระบุว่า ตึกนั้นในนิวยอร์ก ตึกไม่มีหน้าต่างในซานฟรานซิสโก ตึกหนึ่งในชิคาโก ตึกหนึ่งในออสติน และอีกกว่าหลายร้อยตึกที่ตั้งอยู่ทั่วสหรัฐฯ ในย่านที่มีคนพลุกพล่านมาก ๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Long Lines ของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่าง AT&T และแม้แต่ตึกสูง 550 ฟุต ในนิวยอร์ก ซีตี ก็ยังเป็นที่รู้จักในชื่อตึก AT&T Long Lines

          เขาอธิบายว่า ก่อนที่จะมีการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล สายโทรศัพท์คือสิ่งที่เชื่อมโยงคู่สนทนากับปลายสาย นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องมีสวิตช์ฮับขนาดใหญ่ โดยตึกส่วนมากที่กล่าวไปนั้นมักถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 หรือก่อนหน้านั้น 

ตึกสูง 29 ชั้น แต่ไม่มีหน้าต่าง
ภาพจาก Reddit freudian_nipps

          เนื่องจากภายในอาคารเต็มไปด้วยเครื่องจักร และไม่จำเป็นต้องมีคนคอยควบคุม ดังนั้น คนออกแบบจึงตัดสินใจที่จะไม่ทำหน้าต่าง เพราะไม่มีความจำเป็นใด ๆ เนื่องจากตึกเหล่านี้แทบไม่มีมนุษย์อยู่ภายใน หรือมีน้อยมาก ๆ

          อีริก อธิบายต่อว่า แม้ว่าปัจจุบันอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะได้รับการแปลงเป็นแบบดิจิทัลแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้สายโทรศัพท์ในการต่อสาย แต่เครือข่ายเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ 

          ขณะที่อดีตวิศวกรของ AT&T ยังอ้างว่า ภายในตึกเหล่านี้มีสวิตช์เกตเวย์หลักที่เชื่อมต่อการใช้โทรศัพท์จากสหรัฐฯ ไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก 

          นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าสถานที่ดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง The Intercept อ้างว่า มีหลักฐานเพียงพอจากหลายแหล่งข่าว เช่น เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้เปิดโปงข้อมูลของ NSA


ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible




เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไขปริศนา ตึก 29 ชั้น ไม่มีหน้าต่าง ทั้ง 4 ด้านมีแค่ผนังล้อม คนสงสัยมีอะไรข้างใน ? โพสต์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 14:03:31 3,026 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย