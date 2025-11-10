ไขปริศนา ตึก 29 ชั้น ไม่มีหน้าต่าง ทั้ง 4 ด้านมีแค่ผนังล้อม คนสงสัยมีอะไรข้างใน ?

ไขปริศนา ตึกสูง 29 ชั้น แต่ไม่มีหน้าต่าง ที่แท้มีอะไรอยู่ข้างในนั้น หลังคนสงสัยในความลึกลับ ทำไมไม่สร้างหน้าต่าง แค่บรรยากาศก็ดูน่าสะพรึง
ภาพจาก Reddit freudian_nipps
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Ladbible รายงานว่า ตึกสูง 29 ชั้นที่ไม่มีหน้าต่าง ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่กลางมหานครนิวยอร์ก สหรัฐฯ กลายมาเป็นที่สนใจอีกครั้งด้วยลักษณะสุดลึกลับ พร้อมกับคำถามว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตึกแห่งนี้กันแน่ และมีเหตุผลอะไรอยู่เบื้องหลังการออกแบบสุดแปลกประหลาดนี้หรือไม่
ภาพจาก Reddit freudian_nipps
ในขณะที่อพาร์ตเมนต์และตึกสูงระฟ้าเกือบทุกแห่งบนโลก มักจะมาพร้อมกับหน้าต่างมากมาย จึงไม่แปลกที่ตึกดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่กลางย่านที่พลุกพล่านติดอันดับโลกจะทำให้ผู้คนเกิดความสงสัย ซึ่งแม้แต่นักแสดงดังอย่าง ทอม แฮงก์ ก็ยังเคยออกมาถามถึงลักษณะอันลึกลับของตึกนี้เมื่อหลายปีก่อนว่า "นี่เป็นตึกที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็น มีอะไรเกิดขึ้นข้างในกันแน่"
แต่ในขณะที่มีทฤษฎีสมคบคิดมากมายเกิดขึ้นกับอาคารเลขที่ 33 บนถนนโธมัสในนิวยอร์ก รวมถึงมีการพูดถึงตึกสูงอีกหลายแห่งที่ถูกสร้างขึ้นในลักษณะเดียวกัน อีริก กุยดรี ผู้ใช้ TikTok @e.guidry ได้ออกมาให้คำตอบแล้วว่า เรื่องที่ตึกไม่มีหน้าต่างนั้น ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสมคบคิดประหลาด ๆ ที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินมา จริง ๆ แล้วมันเป็นอะไรที่ธรรมดากว่านั้น
ภาพจาก Reddit freudian_nipps
โดยเขาระบุว่า ตึกนั้นในนิวยอร์ก ตึกไม่มีหน้าต่างในซานฟรานซิสโก ตึกหนึ่งในชิคาโก ตึกหนึ่งในออสติน และอีกกว่าหลายร้อยตึกที่ตั้งอยู่ทั่วสหรัฐฯ ในย่านที่มีคนพลุกพล่านมาก ๆ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนก Long Lines ของบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่อย่าง AT&T และแม้แต่ตึกสูง 550 ฟุต ในนิวยอร์ก ซีตี ก็ยังเป็นที่รู้จักในชื่อตึก AT&T Long Lines
เขาอธิบายว่า ก่อนที่จะมีการสื่อสารผ่านระบบดิจิทัล สายโทรศัพท์คือสิ่งที่เชื่อมโยงคู่สนทนากับปลายสาย นั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องมีสวิตช์ฮับขนาดใหญ่ โดยตึกส่วนมากที่กล่าวไปนั้นมักถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษ 1970 หรือก่อนหน้านั้น
ภาพจาก Reddit freudian_nipps
เนื่องจากภายในอาคารเต็มไปด้วยเครื่องจักร และไม่จำเป็นต้องมีคนคอยควบคุม ดังนั้น คนออกแบบจึงตัดสินใจที่จะไม่ทำหน้าต่าง เพราะไม่มีความจำเป็นใด ๆ เนื่องจากตึกเหล่านี้แทบไม่มีมนุษย์อยู่ภายใน หรือมีน้อยมาก ๆ
อีริก อธิบายต่อว่า แม้ว่าปัจจุบันอุปกรณ์ส่วนใหญ่จะได้รับการแปลงเป็นแบบดิจิทัลแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้สายโทรศัพท์ในการต่อสาย แต่เครือข่ายเหล่านี้ยังคงมีความสำคัญต่อเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของสหรัฐฯ
ขณะที่อดีตวิศวกรของ AT&T ยังอ้างว่า ภายในตึกเหล่านี้มีสวิตช์เกตเวย์หลักที่เชื่อมต่อการใช้โทรศัพท์จากสหรัฐฯ ไปยังส่วนอื่น ๆ ของโลก
นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่าสถานที่ดังกล่าวอาจถูกใช้เป็นสถานที่เฝ้าระวังของสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (NSA) โดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอย่าง The Intercept อ้างว่า มีหลักฐานเพียงพอจากหลายแหล่งข่าว เช่น เอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ผู้เปิดโปงข้อมูลของ NSA
ขอบคุณข้อมูลจาก Ladbible