ส่อง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 มีผลบังคับใช้แล้ว … ห้ามดื่มช่วงไหนบ้าง หากฝ่าฝืน โดนปรับเท่าไหร่ ?
เนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 กำหนดว่า หากดื่มในเวลาห้ามขาย แม้อยู่ในร้านที่มีใบอนุญาต ก็ถือว่าผิดกฎหมาย
สถานที่ที่ยังขายได้ ในบางกรณี
แม้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 จะเข้มงวด แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บางสถานที่ เช่น
เริ่มบังคับใช้แล้ว พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 หรือ กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ ที่หลายคนพูดถึงหนักมาก เพราะมีทั้งฝั่งเฮจากสายเศรษฐกิจ และเสียงโอดจากสายสุขภาพ โดยเฉพาะคอเหล้าที่อาจต้องเช็กนาฬิกาก่อนยกแก้วทุกครั้ง
- เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2568
- เป็นการปรับจากฉบับเดิมปี 2551 เพื่อให้ทันยุคและหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
- แต่หลายฝ่ายกังวลว่า จะเป็นการคลายล็อกมากเกินไป ทั้งเรื่องเวลาขาย พื้นที่ และโฆษณา
- ผลที่ตามมาอาจคือ การบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่สุขภาพประชาชนลดฮวบ
จุดดี-จุดเสี่ยงของกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568
- ฝั่งรัฐชี้ว่า ช่วยกระตุ้นการขาย-การจ้างงาน และทำให้ตลาดเครื่องดื่มคึกคัก
- แต่ฝั่งแพทย์และนักวิชาการเตือนว่า การบริโภคมากขึ้นอาจเพิ่มโรคตับ มะเร็ง และอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสวนทางกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่แนะนำให้ลดการบริโภคลง
ดื่มผิดเวลา = ปรับไม่เกิน 10,000 บาท
- เวลาห้ามขาย / ห้ามดื่ม
ช่วงเช้า : 00.00 - 11.00 น.
ช่วงบ่าย : 14.00 - 17.00 น
- เวลาที่อนุญาตให้ขาย / ดื่มได้
11.00 - 14.00 น.
17.00 - 00.00 น.
ดังนั้น ใครนั่งแช่ยาวเกินเที่ยงคืน หรือดื่มช่วงบ่ายสอง-5 โมงเย็น มีสิทธิ์โดนปรับสูงสุด 10,000 บาท เพราะเข้าข่ายฝ่าฝืนและถูกปรับได้
สถานที่ที่ยังขายได้ ในบางกรณี
แม้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 จะเข้มงวด แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บางสถานที่ เช่น
- ผับ บาร์ หรือสถานบริการที่มีใบอนุญาต
- โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
- ท่าอากาศยานนานาชาติ (เพราะนักเดินทางอาจมาคนละโซนเวลา)
ทั้งนี้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 ถูกมองว่าเป็นดาบสองคม ฝั่งหนึ่งช่วยพยุงเศรษฐกิจ อีกฝั่งกลับอาจบั่นทอนสุขภาพประชาชน แต่ใด ๆ ก็ตามสำหรับนักดื่ม ก่อนจะยกแก้วครั้งต่อไป อย่าลืมเช็กเวลา เช็กสถานที่ และเช็กกระเป๋าสตางค์ให้พร้อม...เพราะค่าปรับ 10,000 บาท ไม่ใช่เล่น ๆ