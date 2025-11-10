HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ดื่มข้ามคืน-นั่งแช่บ่าย โดนปรับ ! พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 บังคับใช้แล้ว

          ส่อง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 มีผลบังคับใช้แล้ว … ห้ามดื่มช่วงไหนบ้าง หากฝ่าฝืน โดนปรับเท่าไหร่ ? 

กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568
ภาพจาก shutter / Lens Hitam 

          เริ่มบังคับใช้แล้ว พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 หรือ กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ ที่หลายคนพูดถึงหนักมาก เพราะมีทั้งฝั่งเฮจากสายเศรษฐกิจ และเสียงโอดจากสายสุขภาพ โดยเฉพาะคอเหล้าที่อาจต้องเช็กนาฬิกาก่อนยกแก้วทุกครั้ง 

เนื้อหา พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568

          - เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2568
          - เป็นการปรับจากฉบับเดิมปี 2551 เพื่อให้ทันยุคและหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
          - แต่หลายฝ่ายกังวลว่า จะเป็นการคลายล็อกมากเกินไป ทั้งเรื่องเวลาขาย พื้นที่ และโฆษณา
          - ผลที่ตามมาอาจคือ การบริโภคเพิ่มขึ้น ขณะที่สุขภาพประชาชนลดฮวบ

จุดดี-จุดเสี่ยงของกฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568

          - ฝั่งรัฐชี้ว่า ช่วยกระตุ้นการขาย-การจ้างงาน และทำให้ตลาดเครื่องดื่มคึกคัก
          - แต่ฝั่งแพทย์และนักวิชาการเตือนว่า การบริโภคมากขึ้นอาจเพิ่มโรคตับ มะเร็ง และอุบัติเหตุบนท้องถนน ซึ่งสวนทางกับแนวทางขององค์การอนามัยโลก (WHO) ที่แนะนำให้ลดการบริโภคลง

กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC 

ดื่มผิดเวลา = ปรับไม่เกิน 10,000 บาท

          ตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 กำหนดว่า หากดื่มในเวลาห้ามขาย แม้อยู่ในร้านที่มีใบอนุญาต ก็ถือว่าผิดกฎหมาย

          - เวลาห้ามขาย / ห้ามดื่ม
                ช่วงเช้า : 00.00 - 11.00 น.
                ช่วงบ่าย : 14.00 - 17.00 น

          - เวลาที่อนุญาตให้ขาย / ดื่มได้
                11.00 - 14.00 น.
  17.00 - 00.00 น.

          ดังนั้น ใครนั่งแช่ยาวเกินเที่ยงคืน หรือดื่มช่วงบ่ายสอง-5 โมงเย็น มีสิทธิ์โดนปรับสูงสุด 10,000 บาท เพราะเข้าข่ายฝ่าฝืนและถูกปรับได้

สถานที่ที่ยังขายได้ ในบางกรณี

          แม้กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 จะเข้มงวด แต่ก็มีข้อยกเว้นให้บางสถานที่ เช่น

          - ผับ บาร์ หรือสถานบริการที่มีใบอนุญาต
          - โรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
          - ท่าอากาศยานนานาชาติ (เพราะนักเดินทางอาจมาคนละโซนเวลา)

          ทั้งนี้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 ถูกมองว่าเป็นดาบสองคม ฝั่งหนึ่งช่วยพยุงเศรษฐกิจ อีกฝั่งกลับอาจบั่นทอนสุขภาพประชาชน แต่ใด ๆ ก็ตามสำหรับนักดื่ม ก่อนจะยกแก้วครั้งต่อไป อย่าลืมเช็กเวลา เช็กสถานที่ และเช็กกระเป๋าสตางค์ให้พร้อม...เพราะค่าปรับ 10,000 บาท ไม่ใช่เล่น ๆ



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ดื่มข้ามคืน-นั่งแช่บ่าย โดนปรับ ! พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 บังคับใช้แล้ว อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2568 เวลา 16:59:26
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน ไทยพรีเมียร์ลีก เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง วิธีทําโบดํา ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ถาม-ตอบคนละครึ่งพลัส ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย