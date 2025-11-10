HILIGHT
เปิดภาพความเสียหาย พายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์ น้ำท่วม ลมแรง บ้านพัง !


          พายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์ เกาะคาตันดัวเนสอ่วม ลมแรงกว่า 200 กม./ชม. พัดบ้านเรือนเสียหาย น้ำท่วมหนักทั่วพื้นที่

เปิดภาพความเสียหาพายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์

          สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เผยภาพความเสียหายที่จังหวัดคาตันดัวเนสในภูมิภาคบีโคลของฟิลิปปินส์ ซึ่งเผชิญผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung-wong) เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ (9 พฤศจิกายน 2568) ขณะพายุอยู่ห่างจากจังหวัดคาตันดัวเนสไปทางตะวันออก 125 กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุด 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกแรงสูงถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เปิดภาพความเสียหาพายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์

          อนึ่ง พายุฟงวองเป็นพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 21 ที่พัดถล่มฟิลิปปินส์ในปี 2025 ซึ่งทำให้ฟิลิปปินส์เผชิญพายุสูงเกินค่าเฉลี่ยรายปีที่อยู่ที่ 20 ลูกต่อปี

เปิดภาพความเสียหาพายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์

เปิดภาพความเสียหาพายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์

เปิดภาพความเสียหาพายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์

หมายเหตุ : บันทึกภาพวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 

ข้อมูลจาก XINHUA



เปิดภาพความเสียหาย พายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์ น้ำท่วม ลมแรง บ้านพัง ! อัปเดตล่าสุด 10 พฤศจิกายน 2568
