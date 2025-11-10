พายุไต้ฝุ่นฟงวองถล่มฟิลิปปินส์ เกาะคาตันดัวเนสอ่วม ลมแรงกว่า 200 กม./ชม. พัดบ้านเรือนเสียหาย น้ำท่วมหนักทั่วพื้นที่
สำนักข่าวซินหัว รายงานเมื่อวันจันทร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เผยภาพความเสียหายที่จังหวัดคาตันดัวเนสในภูมิภาคบีโคลของฟิลิปปินส์ ซึ่งเผชิญผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่นฟงวอง (Fung-wong) เมื่อช่วงเช้าวันอาทิตย์ (9 พฤศจิกายน 2568) ขณะพายุอยู่ห่างจากจังหวัดคาตันดัวเนสไปทางตะวันออก 125 กิโลเมตร มีความเร็วลมสูงสุด 185 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมกระโชกแรงสูงถึง 230 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
หมายเหตุ : บันทึกภาพวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลจาก XINHUA