จากใจลูกค้าสั่งกาแฟเซเว่น อีเลฟเว่น ขออย่าทำแบบนี้เด็ดขาด มันไม่ได้จริง ๆ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sugunya Pummarin

          วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Sugunya Pummarin มีการเล่าประสบการณ์การสั่งกาแฟอเมริกาโน่จากเซเว่น อีเลฟเว่น แต่กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้พนักงานว่า ชงอะไรมาก่อนไม่ว่ากัน แต่อย่าชงน้ำลิ้นจี่ก่อนกาแฟได้ไหม เพราะเวลากินจะกลายเป็นรสชาติขม ที่มีกลิ่นลิ้นจี่หอม ๆ

          ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้แย่ แต่มันทำให้กาแฟไม่อร่อย แม้จะชอบลิ้นจี่ขนาดไหน มาอยู่ในกาแฟมันไม่ได้จริง ๆ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sugunya Pummarin


          ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแชร์ประสบการณ์ เจอเหมือนกัน กลิ่นลิ้นจี่ติดมาด้วย แม้สั่งเมนูอื่น ถ้าเจอลิ้นจี่ก่อนหน้า กลิ่นมันจะติดจริง

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Sugunya Pummarin

