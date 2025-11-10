จากใจลูกค้าสั่งกาแฟเซเว่น อีเลฟเว่น ขออย่าทำแบบนี้เด็ดขาด มันไม่ได้จริง ๆ

จากใจลูกค้าสั่งกาแฟเซเว่น อีเลฟเว่น ขออย่าทำแบบนี้เด็ดขาด มันไม่ได้แย่ แต่มันไม่ได้จริง ๆ ชาวเน็ตร่วมแชร์ประสบการณ์
ส่วนตัวคิดว่าไม่ได้แย่ แต่มันทำให้กาแฟไม่อร่อย แม้จะชอบลิ้นจี่ขนาดไหน มาอยู่ในกาแฟมันไม่ได้จริง ๆ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก Sugunya Pummarin มีการเล่าประสบการณ์การสั่งกาแฟอเมริกาโน่จากเซเว่น อีเลฟเว่น แต่กลับเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ที่อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้พนักงานว่า ชงอะไรมาก่อนไม่ว่ากัน แต่อย่าชงน้ำลิ้นจี่ก่อนกาแฟได้ไหม เพราะเวลากินจะกลายเป็นรสชาติขม ที่มีกลิ่นลิ้นจี่หอม ๆ
ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาแชร์ประสบการณ์ เจอเหมือนกัน กลิ่นลิ้นจี่ติดมาด้วย แม้สั่งเมนูอื่น ถ้าเจอลิ้นจี่ก่อนหน้า กลิ่นมันจะติดจริง
