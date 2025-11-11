HILIGHT
อุทาหรณ์ทำศัลยกรรม ! สวยจนเจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกบัตรประชาชนให้ ต้องมีพยานยืนยัน

          อุทาหรณ์ทำศัลยกรรมยุคนี้ หลังสาวหน้าเปลี่ยน ทำบัตรประชาชนไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำให้ ต้องพาญาติมายืนยัน

สาวศัลย์หน้าใหม่หน้าเปลี่ยน จนเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำบัตรประชาชนให้

          กลายเป็นไวรัลโซเชียลเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งเผยประสบการณ์สุดพีค หลังไปต่ออายุบัตรประชาชน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกให้ เพราะหน้าเปลี่ยนจนจำไม่ได้ ต้องพาญาติมาช่วยยืนยันตัวตน

          เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหญิงสาวคนหนึ่งออกมาโพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊ก หลังเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่สำนักงานเขต ระหว่างไปทำบัตรประชาชนใหม่ แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เนื่องจากหน้าไม่ตรงกับในบัตรเก่า หลังศัลยกรรมจนเปลี่ยนไปแทบจำไม่ได้ เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลโซเชียลอย่างรวดเร็ว

          เจ้าตัวเล่าว่า ตอนยื่นเรื่องต่ออายุบัตร พนักงานถึงกับเรียกกันมาดูถึงสามคน ก่อนพูดขำ ๆ ว่า "นี่หล่อนเป็นใคร?" พร้อมขอให้พาญาติมายืนยันตัวตน เพราะไม่มั่นใจว่าคนในรูปกับตัวจริงคือคนเดียวกัน  
โดยใจความที่หญิงสาวโพสต์ระบุว่า 

สาวศัลย์หน้าใหม่หน้าเปลี่ยน จนเจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำบัตรประชาชนให้

          "อุทาหรณ์นะคะ เมื่อเช้าไปต่ออายุบัตรปชชมา
          พนักงานบอกไม่ให้ผ่าน เพราะหน้าเปลี่ยนเกินไป555556647
          ยืนมุงกัน 3 คน นี่หร่อนเป็นใคร ให้พาญาติมายืนยันตัวตนด่วน
          ชะนั้นใครทำหน้ามา พกญาติและบัตรประชาชนญาติ
          มายืนยันตัวด้วยนะ จะได้ไม่เสียเที่ยว " 

          ซึ่งกลายเป็นคำพูดไวรัลในโซเชียล มีคนเข้ามากดไลก์และแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น สวยจนระบบรัฐไม่รับรู้ บ้างก็บอกว่า ศัลย์ดีจนโดนตรวจสอบความจริงใจ กลายเป็นกระแสพูดถึงในกลุ่มสาว ๆ ที่ทำศัลยกรรมทั่วประเทศ ถือเป็นอุทาหรณ์ทำศัลยกรรมที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับใครที่วางแผนเปลี่ยนลุคใหม่ เพราะถ้าเปลี่ยนเยอะเกินไป อาจต้องเจอปัญหายืนยันตัวตนแบบสาวรายนี้ได้เหมือนกัน สวยได้ แต่ต้องเตรียมหลักฐานแน่น ๆ นะคะ 



โพสต์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 11:18:49
