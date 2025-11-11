อุทาหรณ์ทำศัลยกรรมยุคนี้ หลังสาวหน้าเปลี่ยน ทำบัตรประชาชนไม่ผ่าน เจ้าหน้าที่ไม่กล้าทำให้ ต้องพาญาติมายืนยัน
กลายเป็นไวรัลโซเชียลเมื่อหญิงสาวรายหนึ่งเผยประสบการณ์สุดพีค หลังไปต่ออายุบัตรประชาชน แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยอมออกให้ เพราะหน้าเปลี่ยนจนจำไม่ได้ ต้องพาญาติมาช่วยยืนยันตัวตน
เรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยโดยหญิงสาวคนหนึ่งออกมาโพสต์เตือนผ่านเฟซบุ๊ก หลังเจอเหตุการณ์ไม่คาดคิดที่สำนักงานเขต ระหว่างไปทำบัตรประชาชนใหม่ แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ปฏิเสธ เนื่องจากหน้าไม่ตรงกับในบัตรเก่า หลังศัลยกรรมจนเปลี่ยนไปแทบจำไม่ได้ เรื่องนี้กลายเป็นไวรัลโซเชียลอย่างรวดเร็ว
เจ้าตัวเล่าว่า ตอนยื่นเรื่องต่ออายุบัตร พนักงานถึงกับเรียกกันมาดูถึงสามคน ก่อนพูดขำ ๆ ว่า "นี่หล่อนเป็นใคร?" พร้อมขอให้พาญาติมายืนยันตัวตน เพราะไม่มั่นใจว่าคนในรูปกับตัวจริงคือคนเดียวกัน
โดยใจความที่หญิงสาวโพสต์ระบุว่า
"อุทาหรณ์นะคะ เมื่อเช้าไปต่ออายุบัตรปชชมา
พนักงานบอกไม่ให้ผ่าน เพราะหน้าเปลี่ยนเกินไป555556647
ยืนมุงกัน 3 คน นี่หร่อนเป็นใคร ให้พาญาติมายืนยันตัวตนด่วน
ชะนั้นใครทำหน้ามา พกญาติและบัตรประชาชนญาติ
มายืนยันตัวด้วยนะ จะได้ไม่เสียเที่ยว "
ซึ่งกลายเป็นคำพูดไวรัลในโซเชียล มีคนเข้ามากดไลก์และแชร์ต่อเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น สวยจนระบบรัฐไม่รับรู้ บ้างก็บอกว่า ศัลย์ดีจนโดนตรวจสอบความจริงใจ กลายเป็นกระแสพูดถึงในกลุ่มสาว ๆ ที่ทำศัลยกรรมทั่วประเทศ ถือเป็นอุทาหรณ์ทำศัลยกรรมที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับใครที่วางแผนเปลี่ยนลุคใหม่ เพราะถ้าเปลี่ยนเยอะเกินไป อาจต้องเจอปัญหายืนยันตัวตนแบบสาวรายนี้ได้เหมือนกัน สวยได้ แต่ต้องเตรียมหลักฐานแน่น ๆ นะคะ