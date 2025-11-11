ไกด์สาว ถูกพบศพในรถ ช็อกคนร้ายสะกดรอยที่ทางออกห้าง เผยก่อเหตุทั้งที่ไม่รู้จักกัน

ไกด์หญิงวัย 56 ปี ถูกฆ่าชิงทรัพย์ทิ้งร่างไว้ในรถ พบคนร้ายสะกดรอยตั้งแต่ทางออกห้าง สารภาพไม่รู้จักกัน แต่เห็นใส่ทอง อยากได้เงินไปใช้หนี้
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า ตำรวจ สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต พบร่าง น.ส.อรทัย หรือ ไกด์กลาง อายุ 56 ปี ถูกรัดคอเสียชีวิตในรถ โดยพบว่าคนร้ายแอบเปิดประตูด้านหลังรถขึ้นไปก่อเหตุขณะจอดไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วขับรถออกไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ก่อนจะนำรถและร่างของผู้ตายไปทิ้งไว้หน้าบ้านร้างแล้วหลบหนีไป
ต่อมาตำรวจติดตามจับกุม นายจิรศักดิ์ ผู้ก่อเหตุ อาชีพเดินสายอินเทอร์เน็ต โดยยอมรับสารภาพว่า หลังจากขึ้นรถแล้วแล้วทำการรัดคอผู้ตาย ก่อนจะชิงสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พระเลี่ยมทอง 2 องค์ และกระเป๋าถือสีแดง 1 ใบ ส่วนสร้อยคอทองคำนำไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้เงินจำนวน 48,420 บาท
ก่อนเกิดเหตุบังเอิญไปพบผู้ตายที่ห้างแห่งหนึ่งใน อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ขณะนั้นผู้ตายกำลังเดินออกจากห้างไปยังลานจอดรถ ตนจึงเดินตามไป เมื่อเปิดรถเก๋งตนจึงเปิดประตูหลังคนขับเข้าไปในรถและมีการต่อสู้กันภายในรถ ผู้ตายพยายามจะดิ้นรนและบีบแตรรถให้คนอื่นได้ยิน แต่ตนล็อกคอและบีบคอไว้จนเสียชีวิต ก่อนจะชิงทรัพย์แล้วขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่หน้าบ้านร้าง หลังลงมือตนนำทองไปขาย โดยเอาเงินไปใช้หนี้จนหมด ก่อนจะเดินทางกลับ จ.พังงา
ระหว่างนั้นยังคงเดินทางไป-มาระหว่าง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ทำงานรับจ้างเดินสายอินเทอร์เน็ตตามปกติ แต่จะแวะเวียนมาดูรถและศพของผู้ตายทุกวัน จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวในที่สุด สาเหตุที่ลงมือเนื่องจากมีหนี้สินมาก กระทั่งมาพบกับผู้ตายภายในห้าง แล้วเห็นว่าสวมใส่สร้อยคอทองคำจึงก่อเหตุ
ขณะที่นายจิรศักดิ์กำลังชี้ที่เกิดเหตุอยู่นั้น มีกลุ่มเพื่อนของ น.ส.อรทัย ผู้ตาย ที่ทราบข่าว ได้วิ่งเข้าไปชกที่ใบหน้านายจิรศักดิ์ 1 ครั้ง เนื่องจากโกรธแค้นที่ฆ่าเพื่อน
