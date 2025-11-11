HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

ไกด์สาว ถูกพบศพในรถ ช็อกคนร้ายสะกดรอยที่ทางออกห้าง เผยก่อเหตุทั้งที่ไม่รู้จักกัน

           ไกด์หญิงวัย 56 ปี ถูกฆ่าชิงทรัพย์ทิ้งร่างไว้ในรถ พบคนร้ายสะกดรอยตั้งแต่ทางออกห้าง สารภาพไม่รู้จักกัน แต่เห็นใส่ทอง อยากได้เงินไปใช้หนี้ 

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เดลินิวส์ รายงานว่า ตำรวจ สภ.วิชิต จ.ภูเก็ต พบร่าง น.ส.อรทัย หรือ ไกด์กลาง อายุ 56 ปี ถูกรัดคอเสียชีวิตในรถ โดยพบว่าคนร้ายแอบเปิดประตูด้านหลังรถขึ้นไปก่อเหตุขณะจอดไว้ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต ประมาณ 2 ชั่วโมง แล้วขับรถออกไป เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ก่อนจะนำรถและร่างของผู้ตายไปทิ้งไว้หน้าบ้านร้างแล้วหลบหนีไป

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ต่อมาตำรวจติดตามจับกุม นายจิรศักดิ์ ผู้ก่อเหตุ อาชีพเดินสายอินเทอร์เน็ต โดยยอมรับสารภาพว่า หลังจากขึ้นรถแล้วแล้วทำการรัดคอผู้ตาย ก่อนจะชิงสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง พระเลี่ยมทอง 2 องค์ และกระเป๋าถือสีแดง 1 ใบ ส่วนสร้อยคอทองคำนำไปขายที่ร้านทองแห่งหนึ่งได้เงินจำนวน 48,420 บาท

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ก่อนเกิดเหตุบังเอิญไปพบผู้ตายที่ห้างแห่งหนึ่งใน อ.เมืองภูเก็ต ซึ่งไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ขณะนั้นผู้ตายกำลังเดินออกจากห้างไปยังลานจอดรถ ตนจึงเดินตามไป เมื่อเปิดรถเก๋งตนจึงเปิดประตูหลังคนขับเข้าไปในรถและมีการต่อสู้กันภายในรถ ผู้ตายพยายามจะดิ้นรนและบีบแตรรถให้คนอื่นได้ยิน แต่ตนล็อกคอและบีบคอไว้จนเสียชีวิต ก่อนจะชิงทรัพย์แล้วขับรถไปจอดทิ้งไว้ที่หน้าบ้านร้าง หลังลงมือตนนำทองไปขาย โดยเอาเงินไปใช้หนี้จนหมด ก่อนจะเดินทางกลับ จ.พังงา

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ระหว่างนั้นยังคงเดินทางไป-มาระหว่าง จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต ทำงานรับจ้างเดินสายอินเทอร์เน็ตตามปกติ แต่จะแวะเวียนมาดูรถและศพของผู้ตายทุกวัน จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมตัวในที่สุด สาเหตุที่ลงมือเนื่องจากมีหนี้สินมาก กระทั่งมาพบกับผู้ตายภายในห้าง แล้วเห็นว่าสวมใส่สร้อยคอทองคำจึงก่อเหตุ 

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์

          ขณะที่นายจิรศักดิ์กำลังชี้ที่เกิดเหตุอยู่นั้น มีกลุ่มเพื่อนของ น.ส.อรทัย ผู้ตาย ที่ทราบข่าว ได้วิ่งเข้าไปชกที่ใบหน้านายจิรศักดิ์ 1 ครั้ง เนื่องจากโกรธแค้นที่ฆ่าเพื่อน

ไกด์สาวภูเก็ตดับ คนร้ายสะกดรอยแอบขึ้นรถ
ภาพจาก เที่ยงวันทันเหตุการณ์


ขอบคุณข้อมูลจาก
เดลินิวส์เที่ยงวันทันเหตุการณ์



เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไกด์สาว ถูกพบศพในรถ ช็อกคนร้ายสะกดรอยที่ทางออกห้าง เผยก่อเหตุทั้งที่ไม่รู้จักกัน อัปเดตล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18:31:01 6,288 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย