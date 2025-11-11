สาวซื้อกางเกงผู้ชาย เพียงแค่ล้วงกระเป๋าก็เจอของแถมที่คาดไม่ถึง เยอะจนต้องตั้งกระทู้

สาวซื้อกางเกงผู้ชาย เพียงแค่ล้วงกระเป๋าก็เจอของปริศนา ไม่คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ เยอะจนไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน ทำยังไงดี
ภาพจาก คุณ คนที่ไม่เคยรู้จัก สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 คุณ คนที่ไม่เคยรู้จัก สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม มีการตั้งกระทู้ว่า "ให้มาเยอะขนาดนี้ เก็บไว้ที่ไหนดีน้า.. คะทุกคน?" โดยปกติแล้ว การซื้อเสื้อที่มีกระดุม มักจะมีกระดุมแถมมาให้ 1 เม็ด ติดข้าง ๆ ตะเข็บเสื้อ
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้เธอซื้อกางเกงผู้ชาย ก็เห็นกระดุมที่แถมมาอยู่ในกระเป๋ากางเกง ที่น่าเซอร์ไพรส์คือ มีแถมมาให้ถึง 5 เม็ด ทั้งที่ปกติควรได้เม็ดเดียว จะเอายังไงกับกระดุมทั้ง 5 เม็ดนี้
ด้านชาวเน็ต แนะนำให้หากล่องมาใส่รวมกัน เวลากางเกงเสียหายจะได้หากระดุมซ่อมง่าย บางคนก็มองว่า แถมมาให้เยอะ ดีจริง ๆ