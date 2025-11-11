HILIGHT
ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด แค่มีแปรงสีฟันก็ช่วยดึงออกได้ง่าย ๆ

          เปิดเคล็ดลับกุญแจหักขณะเสียบปลดล็อก เพียงแค่มีแปรงสีฟัน ก็สามารถดึงออกมาได้ กลายเป็นไวรัล 1 ล้านครั้ง

ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด
ภาพจาก TikTok @prawet88

          วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 TikTok @prawet88 มีการลงคลิปไวรัล 1.1 ล้าน หลังจากที่เสียบกุญแจเพื่อปลดล็อกประตู แต่กุญแจหัก ทำให้เปิดประตูไม่ได้ จะเอากุญแจที่เสียบอยู่ข้างในออกมาอย่างไร น่าคิดจริง ๆ

ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด
ภาพจาก TikTok @prawet88

ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด
ภาพจาก TikTok @prawet88

          สุดท้ายทางเจ้าของคลิป เสนอวิธีการ เอาแปรงสีฟันมาจุดไฟเผาด้ามส่วนปลายให้ละลาย จากนั้นเอาด้ามไปจิ้มที่รูกุญแจ สักพักหนึ่งค่อยดึงออกมา กุญแจที่หักอยู่ข้างในก็ออกมาด้วย กลายเป็นวิธีที่ง่าย ๆ แต่ได้ผล ไม่มีใครคิดมาก่อน

ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด
ภาพจาก TikTok @prawet88

ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด
ภาพจาก TikTok @prawet88

ไวรัล 1 ล้าน เคล็ดลับดึงกุญแจหักคาลูกบิด
ภาพจาก TikTok @prawet88

          ด้านคนดูคลิปต่างตะลึงในวิธีการ เป็นวิธีที่คาดไม่ถึง บางคนก็ถามว่า ถ้าใช้ด้ามเทียนไขจะได้ไหม เรื่องนี้มีคนตอบกลับว่า จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทียนแข็งพอ


อัปเดตล่าสุด 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17:04:40
