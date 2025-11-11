เปิดเคล็ดลับกุญแจหักขณะเสียบปลดล็อก เพียงแค่มีแปรงสีฟัน ก็สามารถดึงออกมาได้ กลายเป็นไวรัล 1 ล้านครั้ง
ภาพจาก TikTok @prawet88
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 TikTok @prawet88 มีการลงคลิปไวรัล 1.1 ล้าน หลังจากที่เสียบกุญแจเพื่อปลดล็อกประตู แต่กุญแจหัก ทำให้เปิดประตูไม่ได้ จะเอากุญแจที่เสียบอยู่ข้างในออกมาอย่างไร น่าคิดจริง ๆ
สุดท้ายทางเจ้าของคลิป เสนอวิธีการ เอาแปรงสีฟันมาจุดไฟเผาด้ามส่วนปลายให้ละลาย จากนั้นเอาด้ามไปจิ้มที่รูกุญแจ สักพักหนึ่งค่อยดึงออกมา กุญแจที่หักอยู่ข้างในก็ออกมาด้วย กลายเป็นวิธีที่ง่าย ๆ แต่ได้ผล ไม่มีใครคิดมาก่อน
ด้านคนดูคลิปต่างตะลึงในวิธีการ เป็นวิธีที่คาดไม่ถึง บางคนก็ถามว่า ถ้าใช้ด้ามเทียนไขจะได้ไหม เรื่องนี้มีคนตอบกลับว่า จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเทียนแข็งพอ