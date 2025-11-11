HILIGHT
เจ้าของ รร. ตอบลูกค้า เช็กอิน 6 โมงเช้ากินได้กี่มื้อ อัปเดตจากเกือบเจ๊ง ชุบชีวิตได้ยังไง

          คุณเปา เจ้าของโรงแรมอลิซาเบธ ชุบชีวิตสำเร็จหลังเกือบเจ๊งตอนโควิด พร้อมตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ 

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250

          กลายเป็นอีกหนึ่งช่องที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก สำหรับ คุณเปา เจ้าของโรงแรมอลิซาเบธ ที่มักจะอัดคลิปลง TikTok พาไปดูการทำงานดูแลโรงแรมที่เปิดมากว่า 30 ปี จนมาถึงรุ่นที่ตนเองเข้ามาบริหารเต็มตัว จนหลาย ๆ คนเปิดใจเข้าไปใช้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนักชิมที่แวะเวียนมาสั่งเมนูขึ้นชื่อที่เห็นผ่านโซเชียล หรือตัวโรงแรมเองก็มีคนเข้าพักเพิ่ม และยังกลายเป็นโลเคชั่นถ่ายทำหนังและซีรีส์ เปลี่ยนให้กิจการที่ซบเซาจากช่วงโควิดกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง 

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250

          ล่าสุด (11 พฤศจิกายน 2568) โลกออนไลน์แชร์คลิปของ คุณเปา ที่ออกมาอัปเดตว่า ชุบชีวิตโรงแรมสำเร็จแล้ว โดยบรรยายว่า ตอนนี้รีโนเวทล็อบบี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ พร้อมไล่เรียงสิ่งที่ทำการพัฒนาโรงแรมมาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้ว จนกระแสตอบรับออกมาดีเกินคาด ทั้งในโซเชียลและในมุมลูกค้าที่ใช้บริการจริง

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250

          คุณเปา เล่าว่า เดือนมกราคมเริ่มจาก Wi-Fi เดิมช้ามาก เลยเปลี่ยนใหม่ทั้งตึก ทำสวนใหม่หมดทั้งโรงแรม ลูกค้าบอกว่าซอยไม่สว่าง เราก็เปลี่ยนไฟถนนใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนป้ายโรงแรม รวมถึงป้ายตรงปากซอยด้วย รีโนเวทห้องอาหาร ล็อบบี้ และทำไลน์บุฟเฟต์ใหม่ด้วย

          แต่ในชีวิตจริงทุกอย่างไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้น เจออุปสรรคพอสมควร เพราะต้องทำงานตอนกลางคืน กลางวันทำไม่ได้เลย เวลาทำงานเลยค่อนข้างจำกัด พอถึง 10.00 น. ก็ต้องเริ่มเก็บกวาด เพื่อเตรียมต้อนรับลูกค้าที่จะเข้ามาใช้บริการ แต่เราก็สู้ ไม่ถอยแน่นอน 

          ขอขอบคุณลูกค้าทุก ๆ ท่านที่เข้ามาใช้บริการ และต้องขอบคุณพี่ ๆ ไรเดอร์มาก ๆ ด้วย เดือนที่แล้วมีอยู่วันหนึ่ง โดนไปถึง 91 คิว ถล่มทลายจริง ๆ ครับ ไม่คิดเลยว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนมาก ๆ ด้วย เชื่อว่าถ้าลูกค้าที่ไม่ได้มาโรงแรมเราหลายปี แล้วกลับมาในตอนนี้ ต้องมีงงแน่ ๆ เพราะเปลี่ยนไปเยอะจริง ๆ

          ตอนนี้โรงแรมเพิ่มบริการ ของว่างและกาแฟฟรีสำหรับผู้เข้าพัก ด้วยส่วนห้องพัก ตอนนี้เรารีโนเวทไปแล้ว 2 โซน ยังไม่ครบทั้งตึกแต่เราก็ทำต่อเนื่องทุกปี ยังไงก็ฝากติดตามดูพัฒนาการของโรงแรมเราด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ 

          ขณะเดียวกัน นอกจากในโซเชียลจะชื่นชอบในการดูการพัฒนาปรับปรุงโรงแรมซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่ค่อยได้พบเห็นมากนัก หลาย ๆ คนก็ยังชอบในการเล่าเรื่อง อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการโรงแรม ที่แม้บางคำถามจะดูแปลกไปบ้าง แต่ คุณเปา ก็ยังทำคลิปตอบกลับเพื่อให้ความรู้โดยไม่มีอารมณ์โกรธแต่อย่างใด

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250

          เช่น คลิปที่มีคนคอมเมนต์ถามว่า "สมมติว่าเช็กอินเวลา 06.00 น. เช้าวันที่ 17 และเช็กเอาต์วันที่ 18 แบบนี้จะได้ทานอาหารเช้าทั้ง 2 มื้อไหมคะ หรือได้แค่มื้อเดียวของวันที่ 18 คะ" 

          คุณเปา ตอบว่า เราให้เป็นพิเศษ ลูกค้าสามารถเลือกได้เลยว่าจะทานอาหารเช้าวันไหน แต่สามารถทานได้วันเดียวเท่านั้น ที่เป็นแบบนี้เพราะโรงแรมของเราอนุญาตให้เช็กอินได้ตั้งแต่เช้าเลยครับ คือเริ่มได้ตั้งแต่ 06.00 น. เป็นต้นไป แต่มีเงื่อนไขคือ ห้องต้องว่างด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ๆ สำหรับคำถามดี ๆ แบบนี้นะครับ มีลูกค้าถามเข้ามาเรื่อย ๆ เลยครับ

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250

โรงแรมอลิซาเบธตอบคำถาม เช็กอิน 6 โมงเช้า กินได้กี่มื้อ
ภาพจาก TikTok @paois250




Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย