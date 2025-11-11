เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ ชุดเดิม 8 ปีก่อน ยังคงสวยเหมือนใหม่

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ พื้นดำ ดอกขาว ลายโกนกะแอ (ลายลูกกา) ฉลองพระองค์ซ้ำ ยังคงสวยเหมือนใหม่
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya รายงานว่า เมื่องานวันตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ และงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ (Final) ประจำปี 2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ พื้นดำ ดอกขาว ลายโกนกะแอ (ลายลูกกา) ซึ่งเป็นเป็นลายพื้นถิ่นของทางแถบอีสานใต้ ตัดเย็บ โดยศิลปินแห่งชาติ ธีรพันธ์ วรรณรัตน์ ห้องเสื้อ Tirapan
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เคยทรงฉลองพระองค์ชุดนี้ เมื่อครั้งเสด็จร่วมงาน Paris fashion week 2017 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หรือเมื่อ 8 ปี ที่ผ่านมา
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดเดิมในงาน ๆ พระองค์ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใส่ชุดฉลองพระองค์ซ้ำหลายครั้ง เพื่อสนับสนุนการใช้แฟชั่นอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทรงเก็บรักษาฉลองพระองค์อย่างดี แม้เวลาล่วงเลย การกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง ก็ยังคงสวยเหมือนใหม่ ทรงนำฉลองพระองค์ชุดเดิมมาปรับปรุงใหม่ ปรับเปลี่ยนสไตล์การแต่งองค์ เพื่อใส่ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เป็นการจุดประกายให้สาธารณชนหันมาใช้แฟชั่นอย่างคุ้มค่าและลดขยะแฟชั่น ซึ่งมีแนวโน้มที่เสื้อผ้าจำนวนมากจะถูกทิ้งทุกปี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya