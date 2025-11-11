HILIGHT
ข่าว-ความรู้ ข่าว ข่าวบันเทิง ตรวจหวย ผลบอลสด การเงิน การศึกษา
บันเทิง ดูหนัง Music Station ละคร บันเทิงเกาหลี
ไลฟ์ไตล์ ดูดวง ผู้หญิง ผู้ชาย สุขภาพ ท่องเที่ยว สูตรอาหารง่ายๆ
ช้อปปิ้ง รถยนต์ บ้านและการตกแต่ง มือถือ ราคาทอง ราคาน้ำมัน
วาไรตี้ แต่งงาน แม่และเด็ก สัตว์เลี้ยง Infographic
บริการ แอปฯ กระปุก ติดต่อโฆษณา แจ้งปัญหา ร่วมงานกับเรา

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ ชุดเดิม 8 ปีก่อน ยังคงสวยเหมือนใหม่

           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ พื้นดำ ดอกขาว ลายโกนกะแอ (ลายลูกกา) ฉลองพระองค์ซ้ำ ยังคงสวยเหมือนใหม่


เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

           วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya รายงานว่า เมื่องานวันตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน ผ้าลายสิริราชพัสตราภรณ์ และงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ (Final) ประจำปี 2568 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ พื้นดำ ดอกขาว ลายโกนกะแอ (ลายลูกกา) ซึ่งเป็นเป็นลายพื้นถิ่นของทางแถบอีสานใต้ ตัดเย็บ โดยศิลปินแห่งชาติ ธีรพันธ์ วรรณรัตน์ ห้องเสื้อ Tirapan 



           สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เคยทรงฉลองพระองค์ชุดนี้ เมื่อครั้งเสด็จร่วมงาน Paris fashion week 2017 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส หรือเมื่อ 8 ปี ที่ผ่านมา

           นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์ชุดเดิมในงาน ๆ พระองค์ทรงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการใส่ชุดฉลองพระองค์ซ้ำหลายครั้ง เพื่อสนับสนุนการใช้แฟชั่นอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทรงเก็บรักษาฉลองพระองค์อย่างดี แม้เวลาล่วงเลย การกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง ก็ยังคงสวยเหมือนใหม่ ทรงนำฉลองพระองค์ชุดเดิมมาปรับปรุงใหม่ ปรับเปลี่ยนสไตล์การแต่งองค์ เพื่อใส่ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เป็นการจุดประกายให้สาธารณชนหันมาใช้แฟชั่นอย่างคุ้มค่าและลดขยะแฟชั่น ซึ่งมีแนวโน้มที่เสื้อผ้าจำนวนมากจะถูกทิ้งทุกปี



เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี
ภาพจาก เฟซบุ๊ก HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya 






เรื่องน่าสนใจอื่นๆ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมมัดหมี่ ชุดเดิม 8 ปีก่อน ยังคงสวยเหมือนใหม่ โพสต์เมื่อ 11 พฤศจิกายน 2568 เวลา 21:39:32 1,052 อ่าน
TOP
x close
ข่าว: ข่าววันนี้ หวย สภาพอากาศ ข่าวด่วน ข่าว ข่าวบันเทิง คลิปข่าว ตรวจหวย เลขเด็ดงวดนี้ ข่าวบอล
ข่าวฮิต: หุ้นไทย ราคาทองวันนี้ ราคาน้ำมันวันนี้ หุ้นวันนี้ ข่าวต่างประเทศ ข่าวอาชญากรรม ยื่นภาษี ข่าวหุ้น ลดหย่อนภาษี เงินดิจิทัล
ข่าวบันเทิง ดารา: ข่าวบันเทิง ดูหนัง หนังใหม่ ดารา ข่าวสดบันเทิง ละคร เพลงใหม่ เพลง ข่าวดารา บ้านดารา
ผลบอลสด: ผลบอลสด ราคาบอล ดูบอลสด บอลวันนี้ ตารางบอล บอลคืนนี้ บ้านบอล ตารางบอล ข่าวบอล ผลบอล
เรื่องน่ารู้: ปฏิทินวันหยุด 2568 คนละครึ่งพลัส ปีใหม่ 2569 หยุดกี่วัน เต วรากร ดูดวง 2568 ขั้นตอนเข้าถวายสักการะพระบรมศพ หมอนทองวิทยา ปฏิทินวันหยุด 2569 เพลง เลิก เป๊ก
เรื่องน่าสนใจ: สมเด็จพระพันปีหลวง เป๊ก เศรณี ปฏิทิน 2569 เที่ยวดีมีคืน 2568 ปีชง 2569 ใหม่ แต่ง เต๋อ ปฏิทิน 2568 คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง แต่งกายไว้ทุกข์ มิสแกรนด์ราชบุรี 2026
บริการของเรา (Services & Solutions) ดูบริการทั้งหมด คลิกที่นี่
ช่องทางการติดต่อ

Kapook App ดาวน์โหลดได้เลย