ทราย สก๊อต เก็บขยะกลางทะเล ก่อนเจอของที่ไม่คาดคิด พีคจนต้องแวะถ่ายรูปด้วย


           ทราย สก๊อต เก็บขยะในทะเล ก่อนเจอเหตุการณ์พีค ของชิ้นนี้ลอยมาผ่านพอดี ถึงกับขอแวะถ่ายรูป พร้อมแคปชั่นชวนอมยิ้ม

ทราย สก็อต เก็บขยะกลางทะเล เจอสิ่งไม่คาดคิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman

           เป็นอีกหนึ่งคนดังสายอนุรักษ์ธรรมชาติ สำหรับ ทราย สก๊อต ที่หลายคนคุ้นตากับภาพของการช่วยดูแล รักษาความสะอาด และให้ความรู้เกี่ยวกับท้องทะเลอยู่เสมอ

           ล่าสุด (7 พฤศจิกายน 2568) ทราย สก๊อต ลงคลิปขณะว่ายน้ำเก็บขยะในทะเล แต่ก็เจอเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดลอยน้ำมา ทำเอาเจ้าตัวไม่รอช้า รีบเข้าไปเล่นสนุกและเก็บภาพน่ารัก ๆ มาฝากทันที

ทราย สก็อต เก็บขยะกลางทะเล เจอสิ่งไม่คาดคิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman

ทราย สก็อต เก็บขยะกลางทะเล เจอสิ่งไม่คาดคิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman

           จากคลิปจะเห็นว่าขณะที่ ทราย กำลังเก็บขยะในทะเล ก็เจอเข้ากับ เก้าอี้ชายหาดสีขาว ลอยมาบนผิวน้ำ งานนี้ ทราย จึงว่ายไปเพื่อเก็บขึ้นมา แต่ก็ขอแชะภาพนั่งเก้าอี้ชายหาดอยู่กลางทะเลซะหน่อย พร้อมข้อความว่า "วันนี้เก็บของดีจากทะเล ไม่ต้องซื้อจาก homepro"

ทราย สก็อต เก็บขยะกลางทะเล เจอสิ่งไม่คาดคิด
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman

           คลิปนี้เรียกร้อยยิ้มให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตาม ที่ได้เห็นแง่มุมน่ารักของ ทราย ซึ่งอีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นการสะท้อนถึงปัญหาขยะในทะเล ที่ถ้าไม่ช่วยกันส่ใจ ลดปริมาณขยะ นับวันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน

ทราย สก็อต เก็บขยะกลางทะเล เจอสิ่งไม่คาดคิด
อัปเดตล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 09:21:08
