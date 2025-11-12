ทราย สก๊อต เก็บขยะกลางทะเล ก่อนเจอของที่ไม่คาดคิด พีคจนต้องแวะถ่ายรูปด้วย

ทราย สก๊อต เก็บขยะในทะเล ก่อนเจอเหตุการณ์พีค ของชิ้นนี้ลอยมาผ่านพอดี ถึงกับขอแวะถ่ายรูป พร้อมแคปชั่นชวนอมยิ้ม
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman
เป็นอีกหนึ่งคนดังสายอนุรักษ์ธรรมชาติ สำหรับ ทราย สก๊อต ที่หลายคนคุ้นตากับภาพของการช่วยดูแล รักษาความสะอาด และให้ความรู้เกี่ยวกับท้องทะเลอยู่เสมอ
ล่าสุด (7 พฤศจิกายน 2568) ทราย สก๊อต ลงคลิปขณะว่ายน้ำเก็บขยะในทะเล แต่ก็เจอเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดลอยน้ำมา ทำเอาเจ้าตัวไม่รอช้า รีบเข้าไปเล่นสนุกและเก็บภาพน่ารัก ๆ มาฝากทันที
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman
ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทราย - Merman
คลิปนี้เรียกร้อยยิ้มให้กับแฟน ๆ ผู้ติดตาม ที่ได้เห็นแง่มุมน่ารักของ ทราย ซึ่งอีกแง่มุมหนึ่งยังเป็นการสะท้อนถึงปัญหาขยะในทะเล ที่ถ้าไม่ช่วยกันส่ใจ ลดปริมาณขยะ นับวันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมเยอะขึ้นเรื่อย ๆ เช่นกัน