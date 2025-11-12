HILIGHT
ตำรวจไซเบอร์ เตือนแชร์เต้นอวดเห็ดหูหนู คุก 5 ปี - เปิดรางวัลคนเต้น ได้เงินเท่าไร

 
          ตำรวจไซเบอร์ เตือนแชร์เต้นอวดเห็ดหูหนู เสี่ยงคุก 5 ปี ปรับ 1 หมื่นบาท ฐานผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่วนคนเต้นได้เงิน 2,000 บาทจากรางวัลที่ 3

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที


          วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 เฟซบุ๊ก ตำรวจไซเบอร์ - บช.สอท. มีการโพสต์เตือนเกี่ยวกับการแชร์ข้อมูลเรื่องคลิปไวรัลประกวดรอยสักที่กำลังดังอยู่ในขณะนี้ว่า ระวัง โพสต์คลิปโชว์เห็ดหูหนูลงโซเชียล เดี๋ยวจะติดคุก 5 ปี

          ไม่ว่าวันนี้ท่านจะเห็นวิดีโอคลิปไวรัลอะไรมา แต่ตำรวจไซเบอร์อยากจะขอเตือนเรื่องสำคัญ

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที

        การโพสต์หรือแชร์วิดีโอที่เข้าข่ายลามกอนาจาร อาจมีความผิดฐาน นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้

          ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

          ส่วนผู้ที่ออกมากระทำ เช่น เต้นอวดเห็ดหูหนูในที่สาธารณะ อาจเข้าข่ายความผิดฐาน "กระทําการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกํานัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทําการลามกอย่างอื่น"

          ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

          ขณะเดียวกัน เงินรางวัลที่หญิงคนดังกล่าวได้รับ อันดับที่ 3 ได้รับเงิน 2,000 บาท

สาวเต้นโชว์หวิวบนเวที





ตำรวจไซเบอร์ เตือนแชร์เต้นอวดเห็ดหูหนู คุก 5 ปี - เปิดรางวัลคนเต้น ได้เงินเท่าไร
