ดราม่า ฌอน POEM ซัด หมออินฟลูฯ ลงคลิปเรียกทัวร์หวังปั่นยอดวิว เจ้าตัวเคลื่อนไหวแล้ว

ดราม่าร้อน ฌอน POEM แฉหมออินฟลูฯ ทำคลิปใส่ร้ายร้าน หวังปั่นกระแสก่อน TikTok Award ด้านหมอมุกกินเค้ก เคลื่อนไหวชี้แจงไทม์ไลน์ ยันไม่มีเจตนาโจมตีแบรนด์
ส่อแววเป็นดราม่าร้อนครั้งใหญ่ ระหว่างวงการดีไซน์เนอร์และเหล่าเจ้าของกิจการ กับ อินฟลูเอนเซอร์ดัง กรณีวานนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) คุณชวนล ไคสิริ หรือ ฌอน ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ POEM ออกมาโพสต์เตือนภัยหลังถูกอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งทำคอนเทนต์ใส่ร้ายและคุกคามร้าน โดยเผยพฤติกรรมต้องสงสัย 6 ข้อ ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของอินฟลูฯ รายดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นแผนสร้างกระแสเรียกยอดวิวก่อนงาน TikTok Award หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเผยข้อมูลว่า หลังจาก POEM ถูกอินฟลูฯ ลงคลิปในทำนองไม่ประทับใจออกไป ปรากฏว่า มีอีกหลายร้านให้ข้อมูลกับ คุณฌอน ว่าเคยถูกอินฟลูฯ รายนี้ ทำคอนเทนต์ให้ได้รับผลกระทบมาแล้วเช่นกัน
โพสต์ของ คุณฌอน POEM ลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่า "จบแพทย์จุฬาฯ หน้าตาก็ดีนะ แต่..." พร้อมระบุข้อความว่า เตือนภัยอินฟลูฯ ลวงโลกทำคอนเทนต์คุกคามร้านค้า เรียกทัวร์มาลง ปั่นยอดวิว
6 พฤติกรรมน่าสงสัยของคุณหมออินฟลูฯ ที่มีความไม่ชอบมาพากล
1. มาติดตามอินสตาแกรมของผม (@Sean_POEM) ก่อนจะเข้ามาก่อเรื่องที่หน้าร้าน โดยไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแบรนด์ เป็นไปได้ว่าเขาเห็นว่าผมติดตามเขาอยู่แล้ว ถ้าเขาโวยเรื่องบริการ ผมน่าจะทักไปขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้จริง ๆ
2. ลงคลิปกล่าวหาใส่ร้ายพนักงานว่าไม่น่ารัก แต่ทำไมคุณหมอถึงลองชุดหลายชุด และยังตั้งใจเก็บภาพตอนลองทุกชุด ทั้งที่อ้างว่าพนักงานมีพฤติกรรมไม่น่ารัก หากเป็นเช่นนั้นจริง คงไม่ตั้งใจถ่ายทำอย่างมีอารมณ์ดีแบบนั้น
3. พนักงานแจ้งว่าในระหว่างให้บริการ คุณหมอได้ถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมด ถ้าพนักงานมีพฤติกรรมไม่น่ารักจริง ทำไมคุณหมอไม่ลงคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐาน แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมอโจมตีการบริการของแบรนด์อาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง
4. ตอนที่คุณหมอเข้ามาเจอผมที่ร้าน สองแม่ลูกมีสายตาและภาษากายที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณหมอโฟกัสกับการถือมือถือถ่ายให้ติดผมเข้าไปในคลิป ผมสัมผัสได้ถึงความไม่บริสุทธิ์ใจ ที่แปลกที่สุดคือ แม่อยากให้ลูกใส่ชุดเกาะอกสีแดงซึ่งดูไม่เหมาะสมกับช่วงไว้ทุกข์ไปงานรับรางวัล แต่สุดท้ายกลับบอกว่าจะกลับไปปรึกษาพี่สาวก่อนและจะให้คำตอบภายหลัง ผมคิดว่าช่วงเวลานั้นคุณหมอน่าจะเห็นว่ายอดวิวใน TikTok พุ่งเกือบแตะหลักล้านแล้ว จึงเลือกเก็บคลิปนี้ไว้ประดับโปรไฟล์ และตัดสินใจใส่ชุดของแบรนด์อื่นแทน
5. คืนวันศุกร์ คุณหมอเปิดโหวตว่าอยากให้ใส่ชุดไหนไปงาน TikTok Award แต่ผมเพิ่งทราบตอนเช้าวันเสาร์ว่าความจริงแล้วคุณหมอซื้อชุดขาวดำตั้งแต่วันพฤหัส หลังจากเกิดเรื่องที่ร้าน POEM แล้ว เรื่องนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อปั่นยอดวิวของคุณหมอ
6. คืนวันศุกร์ มีร้านเค้กและร้านส้มตำติดต่อมาหาผม บอกว่าก็เคยโดนคุณหมออินฟลูฯ คนนี้ทำแบบเดียวกัน เข้าใจว่าคุณหมอน่าจะต้องการให้ร้านส่งอาหารหรือขนมไปให้ เพราะถ้าสังเกตคอนเทนต์ของคุณหมอดี ๆ จะเห็นว่าเขามักโพสต์ตำหนิร้านอาหารหรือร้านขนมว่าแพง ไม่อร่อย แต่ถ้าส่งของไปให้หรือจ้างรีวิว จะโพสต์ชมทันที
จากทั้ง 6 ข้อนี้ ผมสันนิษฐานว่าคุณหมอเลือกทำคอนเทนต์เพื่อเรียกกระแสและลากทัวร์มาลงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุด เพื่อสร้างกระแสและปั่นยอดวิวในช่วงสองวันสุดท้ายก่อนวันประกาศรางวัล TikTok Award ซึ่งสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้ ได้ทั้งยอดวิวและการมองเห็นเกินคาด
หมอมุก โพสต์ชี้แจง เล่าไทม์ไลน์ลองชุด แต่ไม่ได้ระบุเรื่อง พนง. พูดไม่ดีอย่างไร
ภายหลังดราม่านี้กลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่น ต่อมา (12 พฤศจิกายน) หมอมุกกินเค้ก หมออินฟลูเอนเซอร์คนดัง ซึ่งมีผู้ติดตาม 7 แสนคนใน TikTok โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Mook Mukee ระบุว่า สวัสดีค่ะ จากเหตุการณ์ที่เจ้าของแบรนด์ได้โพสต์คลิปกล่าวถึงครีเอเตอร์ และแนบคลิปที่มีลักษณะคล้ายกับคลิปของมุก ซึ่งได้โพสต์ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมข้อสงสัยต่าง ๆ เนื่องจากมุกเป็นครีเอเตอร์ที่ได้ไปลองชุดแบรนด์ POEM สาขาพารากอนจริง จึงขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ
วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน
มุกมองหาชุดทั้งหมด 2 ชุด สำหรับตัวเอง 1 ชุด และของพี่สาวอีก 1 ชุด โดยมุกและคุณแม่ได้ไปลองชุดด้วยตนเองที่ร้าน
1. มุกเริ่มจากการเข้าไปดูชุดที่ร้านของเจ้าของแบรนด์ สาขาสยามพารากอน จากนั้นได้ไปดูชุดเพิ่มเติมอีก 2 แบรนด์ และได้ทำคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วในวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยมุกได้ตกลงซื้อชุดของหนึ่งในแบรนด์นั้นในวันเดียวกัน
2. หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ เจ้าของแบรนด์ได้ติดต่อกลับมาขอโทษ และเชิญให้มุกเข้าไปดูชุดอีกครั้งที่สาขาเกษรวิลเลจ มุกรู้สึกดี เพราะเป็นแบรนด์ในฝันที่อยากได้ตั้งแต่แรก และรู้สึกประทับใจกับการที่เจ้าของแบรนด์ติดต่อมาด้วยตัวเอง
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน
มุกได้ตัดสินใจติดต่อกลับไปเพื่อขอเข้าร้านที่สาขาเกษรวิลเลจ และได้ทำการนัดหมายเพื่อลองชุดอีกครั้ง โดยวางแผนว่าจะให้พี่สาวใส่ชุดที่ซื้อไว้เมื่อวันที่ 6 หากตัดสินใจซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชุดในวันนั้น มุกประทับใจกับบริการในครั้งนี้มาก
อย่างไรก็ตาม ชุดที่มุกและคุณแม่ชอบเป็นชุดสีแดง ซึ่งทั้งคู่รู้สึกกังวลว่ายังไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะใส่ จึงยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในวันนั้น และด้วยความประทับใจในบริการ มุกจึงได้ทำคลิปที่สองขึ้นมา เพื่อขอบคุณและชื่นชมทางแบรนด์อย่างจริงใจ
วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน
พี่สาวของมุกเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และได้ไปลองชุดจากหลายแบรนด์ รวมถึงได้เลือกซื้อชุดที่เหมาะสมด้วยตัวเอง
มุกรู้สึกตกใจและเสียใจกับคลิปที่มีการพาดพิงถึงเจตนาและพฤติกรรมของตนเอง มุกขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้แบรนด์เสียหาย หรือเพื่อขอรับชุดฟรีอย่างที่มีข้อสงสัย ทั้งนี้ มุกพร้อมและยินดีที่จะหารือกับทางแบรนด์เพื่อชี้แจงและแก้ไขข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะ
ย้อนต้นตอคลิปดราม่า
วันที่ 7 พฤศจิกายน หมอมุก โพสต์คลิปรีวิวการไปลองชุด ระบุว่า ประสบการณ์การเข้าไปลองชุดแบบนอยด์มาก บอกก่อนว่าเป็นแบรนด์ที่มุกชอบตั้งแต่เด็ก และทุกคนในไลฟ์เชียร์ให้ใส่ไปงาน TikTok Award ฉันก็เลยตั้งใจมาลองเพื่อการนี้โดยเฉพาะ
เข้าไปถึงร้าน เราก็มีแบบในใจอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้พี่พนักงานแนะนำ เลยถามดู แต่เขาพูดจาน้ำเสียงไม่ค่อยดีนัก ดูเฉย ๆ เหมือนไม่ค่อยอยากขาย เลยลองตัวที่เล็งไว้ตัวแรก พอใส่จริงแอบโป๊ไปหน่อย ก็เลยลองเปลี่ยนท่อนบนดู
แล้ววันนี้ก็ให้แม่มาช่วยเลือกด้วย แต่ไม่ได้มีการนัดล่วงหน้า แม่ก็เลยแต่งตัวมาแบบสบาย ๆ ตอนแรกคิดว่าเราคิดไปเองว่าพนักงานพูดจาน้ำเสียงไม่ค่อยน่ารัก แต่พอแม่ฉันโดนพูดใส่ตรง ๆ ก็รู้สึกชัดเลย ตอนแรกตั้งใจจะมาซื้อ แต่พอเจอแบบนี้ก็เลยบ๊ายบายค่ะ
พอเข้าไปอีกแบรนด์ เรารู้เลยว่าการบริการที่ดีมันเป็นยังไง พี่เขาช่วยเหลือดีมาก เราบอกว่าเราจะไปงานแบบไหน เขาก็ช่วยแนะนำให้ Service mind ดีมาก บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ
คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 2.5 ล้านครั้ง แต่ปัจจุบันหายไปจากช่องทาง TikTok ของช่องมุกกินเค้กแล้วหลังเกิดดราม่า