ดราม่า ฌอน POEM ซัด หมออินฟลูฯ ลงคลิปเรียกทัวร์หวังปั่นยอดวิว เจ้าตัวเคลื่อนไหวแล้ว

            ดราม่าร้อน ฌอน  POEM แฉหมออินฟลูฯ ทำคลิปใส่ร้ายร้าน หวังปั่นกระแสก่อน TikTok Award ด้านหมอมุกกินเค้ก เคลื่อนไหวชี้แจงไทม์ไลน์ ยันไม่มีเจตนาโจมตีแบรนด์ 


ภาพจาก TikTok @mookmukee
ภาพจาก TikTok @mookmukee

            ส่อแววเป็นดราม่าร้อนครั้งใหญ่ ระหว่างวงการดีไซน์เนอร์และเหล่าเจ้าของกิจการ กับ อินฟลูเอนเซอร์ดัง กรณีวานนี้ (11 พฤศจิกายน 2568) คุณชวนล ไคสิริ หรือ ฌอน ดีไซเนอร์ชื่อดังแห่งแบรนด์ POEM ออกมาโพสต์เตือนภัยหลังถูกอินฟลูเอนเซอร์รายหนึ่งทำคอนเทนต์ใส่ร้ายและคุกคามร้าน โดยเผยพฤติกรรมต้องสงสัย 6 ข้อ ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลของอินฟลูฯ รายดังกล่าว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า อาจเป็นแผนสร้างกระแสเรียกยอดวิวก่อนงาน TikTok Award หรือไม่ นอกจากนี้ ยังเผยข้อมูลว่า หลังจาก POEM ถูกอินฟลูฯ ลงคลิปในทำนองไม่ประทับใจออกไป ปรากฏว่า มีอีกหลายร้านให้ข้อมูลกับ คุณฌอน ว่าเคยถูกอินฟลูฯ รายนี้ ทำคอนเทนต์ให้ได้รับผลกระทบมาแล้วเช่นกัน

ภาพจาก Instagram sean_poem
ภาพจาก Instagram sean_poem

            โพสต์ของ คุณฌอน POEM ลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่า "จบแพทย์จุฬาฯ หน้าตาก็ดีนะ แต่..." พร้อมระบุข้อความว่า เตือนภัยอินฟลูฯ ลวงโลกทำคอนเทนต์คุกคามร้านค้า เรียกทัวร์มาลง ปั่นยอดวิว

6 พฤติกรรมน่าสงสัยของคุณหมออินฟลูฯ ที่มีความไม่ชอบมาพากล


            1. มาติดตามอินสตาแกรมของผม (@Sean_POEM) ก่อนจะเข้ามาก่อเรื่องที่หน้าร้าน โดยไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมของแบรนด์ เป็นไปได้ว่าเขาเห็นว่าผมติดตามเขาอยู่แล้ว ถ้าเขาโวยเรื่องบริการ ผมน่าจะทักไปขอโทษหรือแสดงความรับผิดชอบ ซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่เขาวางไว้จริง ๆ

            2. ลงคลิปกล่าวหาใส่ร้ายพนักงานว่าไม่น่ารัก แต่ทำไมคุณหมอถึงลองชุดหลายชุด และยังตั้งใจเก็บภาพตอนลองทุกชุด ทั้งที่อ้างว่าพนักงานมีพฤติกรรมไม่น่ารัก หากเป็นเช่นนั้นจริง คงไม่ตั้งใจถ่ายทำอย่างมีอารมณ์ดีแบบนั้น

            3. พนักงานแจ้งว่าในระหว่างให้บริการ คุณหมอได้ถ่ายวิดีโอไว้ทั้งหมด ถ้าพนักงานมีพฤติกรรมไม่น่ารักจริง ทำไมคุณหมอไม่ลงคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐาน แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมอโจมตีการบริการของแบรนด์อาจเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง

            4. ตอนที่คุณหมอเข้ามาเจอผมที่ร้าน สองแม่ลูกมีสายตาและภาษากายที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณหมอโฟกัสกับการถือมือถือถ่ายให้ติดผมเข้าไปในคลิป ผมสัมผัสได้ถึงความไม่บริสุทธิ์ใจ ที่แปลกที่สุดคือ แม่อยากให้ลูกใส่ชุดเกาะอกสีแดงซึ่งดูไม่เหมาะสมกับช่วงไว้ทุกข์ไปงานรับรางวัล แต่สุดท้ายกลับบอกว่าจะกลับไปปรึกษาพี่สาวก่อนและจะให้คำตอบภายหลัง ผมคิดว่าช่วงเวลานั้นคุณหมอน่าจะเห็นว่ายอดวิวใน TikTok พุ่งเกือบแตะหลักล้านแล้ว จึงเลือกเก็บคลิปนี้ไว้ประดับโปรไฟล์ และตัดสินใจใส่ชุดของแบรนด์อื่นแทน

ภาพจาก Instagram sean_poem
ภาพจาก Instagram sean_poem

            5. คืนวันศุกร์ คุณหมอเปิดโหวตว่าอยากให้ใส่ชุดไหนไปงาน TikTok Award แต่ผมเพิ่งทราบตอนเช้าวันเสาร์ว่าความจริงแล้วคุณหมอซื้อชุดขาวดำตั้งแต่วันพฤหัส หลังจากเกิดเรื่องที่ร้าน POEM แล้ว เรื่องนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่ยืนยันได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อปั่นยอดวิวของคุณหมอ

            6. คืนวันศุกร์ มีร้านเค้กและร้านส้มตำติดต่อมาหาผม บอกว่าก็เคยโดนคุณหมออินฟลูฯ คนนี้ทำแบบเดียวกัน เข้าใจว่าคุณหมอน่าจะต้องการให้ร้านส่งอาหารหรือขนมไปให้ เพราะถ้าสังเกตคอนเทนต์ของคุณหมอดี ๆ จะเห็นว่าเขามักโพสต์ตำหนิร้านอาหารหรือร้านขนมว่าแพง ไม่อร่อย แต่ถ้าส่งของไปให้หรือจ้างรีวิว จะโพสต์ชมทันที

            จากทั้ง 6 ข้อนี้ ผมสันนิษฐานว่าคุณหมอเลือกทำคอนเทนต์เพื่อเรียกกระแสและลากทัวร์มาลงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุด เพื่อสร้างกระแสและปั่นยอดวิวในช่วงสองวันสุดท้ายก่อนวันประกาศรางวัล TikTok Award ซึ่งสุดท้ายทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้ ได้ทั้งยอดวิวและการมองเห็นเกินคาด

ภาพจาก Instagram sean_poem
ภาพจาก Instagram sean_poem

หมอมุก โพสต์ชี้แจง เล่าไทม์ไลน์ลองชุด แต่ไม่ได้ระบุเรื่อง พนง. พูดไม่ดีอย่างไร


            ภายหลังดราม่านี้กลายเป็นกระแสวิจารณ์สนั่น ต่อมา (12 พฤศจิกายน) หมอมุกกินเค้ก หมออินฟลูเอนเซอร์คนดัง ซึ่งมีผู้ติดตาม 7 แสนคนใน TikTok โพสต์ชี้แจงผ่านเฟซบุ๊ก Mook Mukee ระบุว่า สวัสดีค่ะ จากเหตุการณ์ที่เจ้าของแบรนด์ได้โพสต์คลิปกล่าวถึงครีเอเตอร์ และแนบคลิปที่มีลักษณะคล้ายกับคลิปของมุก ซึ่งได้โพสต์ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมข้อสงสัยต่าง ๆ เนื่องจากมุกเป็นครีเอเตอร์ที่ได้ไปลองชุดแบรนด์ POEM สาขาพารากอนจริง จึงขออนุญาตชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mook Mukee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mook Mukee

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน


            มุกมองหาชุดทั้งหมด 2 ชุด สำหรับตัวเอง 1 ชุด และของพี่สาวอีก 1 ชุด โดยมุกและคุณแม่ได้ไปลองชุดด้วยตนเองที่ร้าน

            1. มุกเริ่มจากการเข้าไปดูชุดที่ร้านของเจ้าของแบรนด์ สาขาสยามพารากอน จากนั้นได้ไปดูชุดเพิ่มเติมอีก 2 แบรนด์ และได้ทำคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วในวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยมุกได้ตกลงซื้อชุดของหนึ่งในแบรนด์นั้นในวันเดียวกัน

            2. หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ เจ้าของแบรนด์ได้ติดต่อกลับมาขอโทษ และเชิญให้มุกเข้าไปดูชุดอีกครั้งที่สาขาเกษรวิลเลจ มุกรู้สึกดี เพราะเป็นแบรนด์ในฝันที่อยากได้ตั้งแต่แรก และรู้สึกประทับใจกับการที่เจ้าของแบรนด์ติดต่อมาด้วยตัวเอง

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน


            มุกได้ตัดสินใจติดต่อกลับไปเพื่อขอเข้าร้านที่สาขาเกษรวิลเลจ และได้ทำการนัดหมายเพื่อลองชุดอีกครั้ง โดยวางแผนว่าจะให้พี่สาวใส่ชุดที่ซื้อไว้เมื่อวันที่ 6 หากตัดสินใจซื้อเพิ่มอีกหนึ่งชุดในวันนั้น มุกประทับใจกับบริการในครั้งนี้มาก

            อย่างไรก็ตาม ชุดที่มุกและคุณแม่ชอบเป็นชุดสีแดง ซึ่งทั้งคู่รู้สึกกังวลว่ายังไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะใส่ จึงยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในวันนั้น และด้วยความประทับใจในบริการ มุกจึงได้ทำคลิปที่สองขึ้นมา เพื่อขอบคุณและชื่นชมทางแบรนด์อย่างจริงใจ



ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mook Mukee
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Mook Mukee

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน


            พี่สาวของมุกเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และได้ไปลองชุดจากหลายแบรนด์ รวมถึงได้เลือกซื้อชุดที่เหมาะสมด้วยตัวเอง

            มุกรู้สึกตกใจและเสียใจกับคลิปที่มีการพาดพิงถึงเจตนาและพฤติกรรมของตนเอง มุกขอยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำให้แบรนด์เสียหาย หรือเพื่อขอรับชุดฟรีอย่างที่มีข้อสงสัย ทั้งนี้ มุกพร้อมและยินดีที่จะหารือกับทางแบรนด์เพื่อชี้แจงและแก้ไขข้อสงสัยในทุกประเด็นค่ะ


ย้อนต้นตอคลิปดราม่า 


            วันที่ 7 พฤศจิกายน หมอมุก โพสต์คลิปรีวิวการไปลองชุด ระบุว่า ประสบการณ์การเข้าไปลองชุดแบบนอยด์มาก บอกก่อนว่าเป็นแบรนด์ที่มุกชอบตั้งแต่เด็ก และทุกคนในไลฟ์เชียร์ให้ใส่ไปงาน TikTok Award ฉันก็เลยตั้งใจมาลองเพื่อการนี้โดยเฉพาะ

            เข้าไปถึงร้าน เราก็มีแบบในใจอยู่แล้ว แต่ก็อยากให้พี่พนักงานแนะนำ เลยถามดู แต่เขาพูดจาน้ำเสียงไม่ค่อยดีนัก ดูเฉย ๆ เหมือนไม่ค่อยอยากขาย เลยลองตัวที่เล็งไว้ตัวแรก พอใส่จริงแอบโป๊ไปหน่อย ก็เลยลองเปลี่ยนท่อนบนดู

            แล้ววันนี้ก็ให้แม่มาช่วยเลือกด้วย แต่ไม่ได้มีการนัดล่วงหน้า แม่ก็เลยแต่งตัวมาแบบสบาย ๆ ตอนแรกคิดว่าเราคิดไปเองว่าพนักงานพูดจาน้ำเสียงไม่ค่อยน่ารัก แต่พอแม่ฉันโดนพูดใส่ตรง ๆ ก็รู้สึกชัดเลย ตอนแรกตั้งใจจะมาซื้อ แต่พอเจอแบบนี้ก็เลยบ๊ายบายค่ะ

            พอเข้าไปอีกแบรนด์ เรารู้เลยว่าการบริการที่ดีมันเป็นยังไง พี่เขาช่วยเหลือดีมาก เราบอกว่าเราจะไปงานแบบไหน เขาก็ช่วยแนะนำให้ Service mind ดีมาก บอกเลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญจริง ๆ

            คลิปดังกล่าวมียอดเข้าชมกว่า 2.5 ล้านครั้ง แต่ปัจจุบันหายไปจากช่องทาง TikTok ของช่องมุกกินเค้กแล้วหลังเกิดดราม่า


อัปเดตล่าสุด 12 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:38:59
