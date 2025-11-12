HILIGHT
แม่สามีใจร้าย เอาทองสะใภ้ไปขาย ผ่านไป 1 เดือน กลับมาหน้าซีด ฟังแล้วโกรธไม่ลง

 
           ลูกสะใภ้แชร์ประสบการณ์แม่สามีใจร้าย เอาทองแต่งงานไปขาย ผ่านไป 1 เดือน กลับมา กลายเป็นอีกเรื่อง เห็นแล้วโกรธไม่ลงจนสุดท้ายได้ยิ้ม 

เอาทองสะใภ้ไปขาย กลายเป็นเรื่องราวดี ๆ

             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 เว็บไซต์ Soha เผยเรื่องราวชวนอึ้งจากหญิงรายหนึ่งในเวียดนาม ซึ่งได้ออกมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับ "แม่สามี" โดยแม่สามีมีพฤติกรรมที่ค่อนข้างใจร้ายกับเธอ ถึงขนาดเอาทองคำซึ่งเป็นของขวัญวันแต่งงานของเธอไปขาย แต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นบทเรียนครั้งสำคัญทั้งกับตัวเธอเองและแม่สามีที่ทำให้ยิ้มได้อย่างน่าประหลาดใจ  

             หญิงรายนี้เผยว่า ในวันแต่งงานของเธอและสามี แม่สามีได้ให้สินสอดทองคำจำนวนหนึ่งซึ่งไม่มากนัก เธอจึงตั้งใจเก็บเอาไว้เผื่อในกรณีฉุกเฉิน แต่หลังจากแต่งงานเมื่อเธอย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของสามี เธอได้เผชิญกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหลายเรื่อง โดยแม่สามีของเธอวางอำนาจเป็นใหญ่ในบ้าน ชอบตำหนิเธอสารพัด ตั้งแต่ทำอาหารไม่อร่อย ตากผ้าไม่เรียบร้อย รวมไปถึงการทำความสะอาดบ้านไม่ถูกใจ 

             หญิงสาวในฐานะลูกสะใภ้พยายามอดทนและหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ตอบโต้ เพื่อเป็นลูกสะใภ้ที่ดี จนกระทั่งวันหนึ่งแม่สามีได้เข้ามาในห้องของเธอและสามีเพื่อหาทะเบียนบ้าน ก่อนจะเจอกล่องใส่ทองคำที่เธอเก็บไว้ คืนนั้นแม่สามีเรียกเธอไปในครัวแล้วบอกว่า ครอบครัวต้องการเงินด่วน แม่สามีจึงต้องการทองของเธอไปขายชั่วคราว แล้วจะนำมาคืนในภายหลัง 

             ในระหว่างที่เธอกำลังตัดสินใจและยังไม่ทันได้ตอบตกลงหรืออะไร แม่สามีของเธอได้พูดโพล่งขึ้นมาว่า "เธอเป็นลูกสะใภ้ของครอบครัวนี้ เงินของคุณก็เป็นของครอบครัว อย่าเห็นแก่ตัว" หญิงสาวถึงกับตกตะลึงและพูดอะไรไม่ออก และในที่สุดเธอก็ไม่สามารถคัดค้านได้

             ในวันถัดมา แม่สามีให้สามีของเธอไปเปิดตู้เซฟและนำทองคำไปขาย เธอรู้สึกโกรธมาก แต่สามีได้มากระซิบว่า "ใจเย็น ๆ ก่อน ผมกลัวว่าแม่จะทำเรื่องใหญ่ ตอนนี้คุณทำดีแล้ว ทั้งครอบครัวเราเคารพคุณ" หญิงสาวทำอะไรไม่ได้ เธอรู้สึกไม่พอใจจนคิดอยากจะย้ายออกไปจากบ้านหลังนั้น 

             จนกระทั่งผ่านไป 1 เดือน ในเย็นวันหนึ่งมีแขกมาที่บ้านและได้คุยกับแม่สามีของเธอ หลังจากที่แขกกลับไป แม่สามีของเธอก็มีการเงียบซึม ก่อนจะมาที่ห้องของเธอในตอนดึกด้วยตาแดงก่ำ และบอกกับเธอว่า "แม่ขอโทษ แม่โดนหลอก" 

             ความจริงปรากฏว่า เพื่อนเก่าของแม่สามีมาขอยืมเงิน โดยหลอกว่า กำลังลงทุนในธุรกิจ และสัญญาว่าจะจ่ายคืนภายใน 1 สัปดาห์ แม่สามีจึงเชื่อ นำเงินและทองที่เธอให้ไปช่วย แต่หลังจากนั้นเพื่อนคนนี้ก็หายไป ไม่มีใครติดต่อได้อีก 

             แม้ว่าจะรู้สึกเสียใจและเสียดาย แต่ตอนนั้นหญิงสาวโกรธไม่ลง เธอเห็นใจแม่สามี เธอจึงพูดออกไปว่า "เงินหาใหม่ได้ แม่อย่าคิดมาก" จากนั้นเมื่อเธอได้กลับไปบ้านพ่อแม่ของเธอ เธอก็ได้เล่าเรื่องนี้ให้พวกเขาฟัง ก่อนที่เธอจะได้รับคำตอบด้วยรอยยิ้มว่า "ลูกทำถูกแล้ว สินสอดทองหมั้นไม่ได้มีไว้เพื่อเก็บไว้ แต่เพื่อทดสอบคนต่างหาก" 

             หลังจากเหตุการณ์นั้น แม่สามีของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ไม่เพียงแค่ไม่เข้ามายุ่งวุ่นวายในชีวิตแต่งงานของเธอ แต่ยังปฏิบัติกับสะใภ้ดี วันหนึ่งแม่สามีจับมือเธอแล้วพูดว่า "ฉันทำผิดไปก่อนหน้านี้ โชคดีที่เธอไม่หนีไปไหน ครอบครัวนี้โชคดีที่มีเธอ" ลูกสะใภ้ถึงกับหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้น 

             "ฉันไม่ได้สูญเสียอะไรไป แต่ได้แม่สามีที่แท้จริงมาแทน" หญิงสาว กล่าว  



ขอบคุณข้อมูลจาก Soha 

