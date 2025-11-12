สะพานจีนพังถล่ม ฝุ่นคลุ้งทั่ว ชี้เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นปี สั่งปิดสะพาน 1 วันหลังมีรอยร้าว

เชิงสะพานจีนพังถล่ม ฝุ่นคลุ้งทั่วพื้นที่ ไร้รายงานเจ็บ-ตาย ชี้เพิ่งปิดสะพานได้ 1 วันหลังพบรอยแตกร้าว ก่อนพังลงมาช่วงดินถล่ม
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เกิดเหตุดินถล่มบริเวณเชิงสะพานหงฉี ของทางหลวงแห่งชาติสาย 317 ในเมืองหม่าเอ่อร์คัง เขตปกครองตนเองชนชาติทิเบตเชียงอาป้า มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อเวลาประมาณ 16.00 น. วานนี้ (11 พฤศจิกายน) ส่งผลให้เชิงสะพานฝั่งดังกล่าวพังทลาย โดยยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บเสียชีวิต
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
หน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะในท้องถิ่น ระบุว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวันจันทร์ (10 พฤศจิกายน) มีการตรวจพบรอยแตกร้าวบนพื้นผิวสะพานและไหล่ทาง จึงประกาศระงับการใช้งานสะพานแห่งนี้ และห้ามรถทุกชนิดสัญจรผ่านเพื่อความปลอดภัย โดยไม่มีกำหนดกลับมาเปิดใช้งาน
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ทั้งนี้ หน่วยงานการขนส่งท้องถิ่นประกาศให้ประชาชนใช้เส้นทางอ้อมจากอำเภอหร่างถัง ผ่านอำเภออาปาและอำเภอหงหยวน สำหรัลการเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองเฉิงตู ขณะเดียวกันมีการสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดแล้ว
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
อนึ่ง มาเธอร์ชิปรายงานเพิ่มเติมว่า สะพานหงฉีที่เกิดพังถล่มช่วงเชิงสะพานนี้ เป็นสะพานสูง 172 เมตร มีระยะทาง 758 เมตร เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อช่วงต้นปี 2568 และเปิดใช้งานได้เพียงไม่นาน โดยมีคลิปขณะเกิดเหตุการณ์ถูกบันทึกไว้ เผยให้เห็นกลุ่มฝุ่นควันจำนวนมากที่คลุ้งไปทั่วบริเวณ
ภาพจาก สำนักข่าวซินหัว
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักข่าวซินหัว, Mothership